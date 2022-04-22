Что будет, если Москва отделится от России

В 2015 году шведские экономисты Кьелль Нордстрём и Пер Шлингман в своей книге «Urban Express: 15 правил нового мира, в котором главная роль у городов и женщин» спрогнозировали, что через 50 лет национальных государств практически не останется, а править миром будет примерно 600 городов-мегаполисов, в которых будет проживать более 60 % жителей планеты.

В России городом, который в будущем сможет стать так называемым «государством в государстве», является Москва. Вариантов развития событий два. В первом — Москва становится особыми административным районом, подчиняющимся центру. А статус столицы России получит другой город. Второй вариант предполагает абсолютную независимость, что сделает Москву отдельным государством с собственной Конституцией.

Первый путь уже проделал Гонконг, второй – Сингапур. Если учесть исторический опыт и экономическую зависимость Москвы от других регионов, то первый вариант наиболее предпочтителен. Москва может стать автономной, при этом сохранив зависимость от России в политических вопросах и, возможно, в экономической сфере.

Современная Москва, в которой смешались языки и культура представителей десятков стран, совсем не похожа на остальную Россию.

Мнения о том, каким образом Москва обретет независимость — различные, но большинство все же соглашается с тем, что это произойдет в первую очередь на законодательном уровне.

По мнению специалистов, принятое в апреле 2017 года постановление «О внесении изменений в Закон о статусе Столицы» уже стало тем самым документом, с которого начнется предоставление Москве широкой автономии. Также есть версии, что этот законопроект является вариантом Конституции нового государства, которая обеспечит самостоятельность московский властей. Но в 2012 году произошло событие, которые можно в полной мере считать знаковым с точки зрения перспектив города. 1 июля 2012 года официально стартовал проект «Новая Москва», благодаря которому территория столицы увеличилась почти в 2,5 раза за счет присоединения территорий Московской области. За счет этого Москва поднялась с 11-го на 6-е место в рейтинге крупнейших городов мира по площади и стала крупнейшим городом на территории Европы.

По мнению многих экспертов, де-факто Москва уже является «государством в государстве». К примеру, в Москве давно существует особый миграционный режим – жителям других регионов нужно в обязательном порядке получить временную регистрацию, если они постоянно находятся в столице более 90 дней.

Руководство города давно не рассчитывает на федеральную казну в вопросах материального обеспечения бюджетников, а по темпам экономического развития Москва оставила другие регионы далеко позади. К примеру, среднегодовой оборот оптовой торговли составляет здесь 21 трлн рублей, что является половиной всего товарооборота в России.

Средняя московская заработная плата по данным 2019 года составила 83 тысячи рублей, что почти вдвое больше, чем в других регионах. Пенсионеры, проживающие в Москве, также получают более высокие выплаты.

Если Москва останется в рамках одного из субъектов Российской Федерации, то, по мнению специалистов, за наблюдающимся экономическим подъемом последует спад. Только получение столицей автономии, пусть и под протекторатом России, даст ей возможность дальнейшего экономического роста и сделает город еще более привлекательным для иностранных инвесторов. Что, в свою очередь, выведет Москву в топ деловых столиц мира.

Источник : https://cyrillitsa.ru/sovremennost/131419

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