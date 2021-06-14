Для чего немцы в годы Второй мировой войны разбрасывали листовки в виде денег?

Листовки с призывами сдачи - один из самых часто применяемых приемов пропаганды в ходе военных конфликтов. Активно использовался этот прием и в годы Второй мировой войны. Особенно хитрыми и находчивыми были в этом плане немцы. Они выпускали миллионы листовок, от самых банальных простых бумажек с текстом до привлекающих яркой краской листов.

Среди всего этого многообразия немецких агиток меня особо заинтересовали листовки в виде денег. Агитка-банкнота активно использовалась лишь на одном участке фронта - на территориях действия югославских партизан. Почему листовка была выполнена именно в виде банкноты, думаю, понятно - деньги всегда привлекают внимание. Исторически сложилось, что население восточноевропейских стран в массе своей всегда было бедным. Именно на это и сделали упор немцы.

Югославские деньги времен Второй мировой войны. Источник фото: https://www.monetnik.ru/banknoty/mira/evropa/yugoslaviya/ser...

Что представляла собой листовка-банкнота? Это была бумажка, похожая на югославскую банкноту. С обеих ее сторон был напечатан текст на нескольких самых распространенных в Югославии языках. Текст на лицевой стороне гласил: "Эта банкнота ничего не стоит, но она гарантирует жизнь". На обратной стороне говорилось, что с этой листовкой необходимо обратиться в ближайший немецкий штаб, и что она гарантирует предъявителю безопасность.

Данных о том, насколько успешен был этот ход, конечно, нет, ибо такая статистика не велась. Однако именно после этой войны агитационные листовки стали активно использоваться и в других вооруженных конфликтах. Отсюда можно сделать вывод, что какую-то пользу листовки приносили.

Лицевая сторона листовки-банкноты для бойцов РККА. Источник фото: https://auction.ru/offer/listovka_1_chervonec_okkupacija_sss...

Оборотная сторона листовки-банкноты для солдат РККА. Источник фото: https://pikabu.ru/story/vozvrashchayas_k_voprosam_propagandy...

Несмотря на то, что активно листовки-банкноты использовались против партизан Югославии, встречались они и в виде других денег: как с американскими долларами на Западном фронте, так и с советскими рублями на Восточном фронте.

Источник : https://pulse.mail.ru/article/dlya-chego-nemcy-v-gody-vtoroj...

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