15 самых таинственных загадок истории

Каждую из этих загадочных историй можно было бы назвать детективом. Но в детективах, как известно, все тайны раскрываются к последней странице.

А в этих историях до разгадки еще далеко, хотя над некоторыми из них человечество ломает голову не одно десятилетие.

Быть может, нам вовсе не суждено найти для них разгадки? Или когда-нибудь завеса тайны все же приоткроется? А вы как думаете?

43 пропавших мексиканских студента

В 2014 году 43 студента педагогического колледжа из Айотцинапы отправились на демонстрацию в Игуалу, где должна была выступать перед жителями жена мэра. Коррумпированный мэр поручил полиции избавить его от этой проблемы. По его приказу полицейские задержали студентов, причем в результате жесткого задержания погибли двое студентов и трое случайных свидетелей. Остальных студентов, как удалось выяснить, передали в руки местному преступному синдикату "Гуэррерос Унидос". На следующий день тело одного из студентов было найдено на улице с содранной с лица кожей. Позже нашли останки еще двух студентов. Родственники и друзья студентов организовали массовые демонстрации, спровоцировав полномасштабный политический кризис в стране. Коррумпированный мэр, его друзья и шеф полиции попытались скрыться, но через несколько недель были задержаны.

Денежная яма Оук Айленд

Губернатор провинции подал в отставку, было арестовано несколько десятков полицейских и чиновников. И лишь одно так и осталось тайной - судьба почти четырех десятков студентов до сих пор неизвестна.

У берегов Новой Шотландии, на канадской территории, есть маленький остров - Оук айленд, или Дубовый остров. Там находится знаменитая "денежная яма". По легенде, местные жители нашли ее еще в 1795-м.Это очень глубокая и сложно устроенная шахта, в которой, по легенде, таятся несметные сокровища. Многие пытались проникнуть туда - но конструкция коварна, и после того, как искатель кладов докопается до определенной глубины, шахту начинает интенсивно заливать водой. Говорят, смельчаки нашли на глубине метров в 40 каменную табличку с нацарапанной надписью: "На 15 метров глубже закопаны два миллиона фунтов". Не одно поколение пыталось достать из ямы обещанный клад. Даже будущий президент Франклин Делано Рузвельт в студенческие годы в Гарварде с компанией друзей приезжал на Оук айленд попытать счастья. Но клад не дается никому. Да и есть ли он там?..

Кем был Бенджамин Кайл?

В 2004 году неизвестный мужчина проснулся возле закусочной "Бургер Кинг" в штате Джорджия. На нем не было одежды, при нем не оказалось документов, но самое страшное - он ничего не помнил о себе. То есть, абсолютно ничего! Полиция провела тщательное расследование, но не смогла обнаружить следов: ни пропавших людей с такими приметами, ни родственников, которые опознали бы его по фото. Вскоре ему присвоили имя Бенджамин Кайл, под которым он продолжает жить до сих пор. Без документов и свидетельств о каком-нибудь образовании он не мог найти работу, но один местный бизнесмен, узнав о нем из телепрограммы, из жалости предоставил ему место мойщика посуды. Там он работает и сейчас. Усилия докторов пробудить его память, а полицейских - найти его прежние следы так и не дали результатов.

Берег отрубленных ног

"Берег отрубленных ног" - название, данное берегу на северо-западном тихоокеанском побережье Британской Колумбии. Это страшное имя он получил потому, что местные жители несколько раз находили тут отрубленные человеческие ноги, обутые в кеды или кроссовки. С 2007 года до настоящего времени их было найдено 17 штук, причем большинство - правые. Существует несколько теорий, объясняющих, почему ноги выбрасывает на этот берег - природные катаклизмы, работа серийного убийцы... некоторые даже утверждают, что мафия уничтожает на этом удаленном пляже тела своих жертв. Но ни одна из этих теорий не выглядит убедительной, а вот где правда - не знает никто.

"Танцующая смерть" 1518 года

Как-то летом 1518 года в Страсбурге женщина вдруг начала танцевать посреди улицы. Она дико выплясывала, пока не упала от усталости. Самое странное, что постепенно к ней присоединялись другие. Через неделю в городе танцевало уже 34 человека, а через месяц - 400. Многие танцоры умерли от переутомления и сердечных приступов. Врачи не знали, что думать, и церковники тоже никак не могли изгнать вселяющихся в танцоров бесов. В конце концов, было решено оставить танцоров в покое. Лихорадка постепенно сошла на нет, но что вызвало ее, никто так и не узнал. Говорили о каком-то особом виде эпилепсии,, об отравлении и даже о тайной, заранее скоординированной религиозной церемонии. Но точного ответа ученые того времени так и не нашли.

Сигнал от инопланетян

15 августа 1977 года Джерри Эман, следивший за сигналами из космоса в добровольческом Центре исследования внеземных цивилизаций, поймал сигнал на случайной радиочастоте, явно шедший из глубокого космоса, со стороны созвездия Стрельца. Этот сигнал был намного сильнее космического шума, который Эман привык слышать в эфире. Он продолжался лишь 72 секунды и состоял из совершенно определенного, на взгляд наблюдателя, совершенно случайного перечня букв и цифр, который, однако, с точностью был воспроизведен несколько раз подряд. Эман дисциплинированно записал последовательность сообщил о ней коллегам по поиску инопланетян. Однако дальнейшие прослушивания этой частоты ничего не дали, как и вообще любые попытки поймать хоть какой-нибудь сигнал из созвездия Стрельца. Что это было - розыгрыш вполне земных шутников или попытка внеземной цивилизации выйти с нами на связь - до сих пор никто не знает.

Неизвестный с пляжа Сомертон

А вот еще одно идеальное убийство, тайна которого до сих пор не раскрыто. 1 декабря 1948 года в Австралии, на пляже Сомертон в южной Аделаиде, было обнаружено тело неизвестного мужчины. Документов при нем не было, лишь в одном из карманов была найдена записка с двумя словами: "Таман Шуд". Это была строка из рубаи Омара Хайяма, означающая "конец". Причины смерти неизвестного выяснить не удалось. Судебный следователь считал, что речь идет об отравлении, но не смог этого доказать. Другие полагали, что речь идет о самоубийстве, но это утверждение тоже было бездоказательным. Таинственное дело взбудоражило не только Австралию, но и весь мир. Личность неизвестного пытались установить чуть ли не во всех странах Европы и Америки, но усилия полицейских оказались тщетными, а история "Таман Шуд" осталась покрытой завесой тайны.

Сокровища конфедератов

Эта легенда до сих пор не дает покоя американским искателям сокровищ - и не только им. Согласно легенде, когда северяне уже были близки к победе в Гражданской войне, казначей правительства конфедератов Джордж Тренхолм в отчаянии решил лишить победителей законной добычи - казны южан. Эту миссию взял на себя лично президент конфедератов Джефферсон Дэвис. Он вместе со своей гвардией покинул Ричмонд с огромным грузом золота, серебра и драгоценностей. Куда они направились, не знает никто, но, когда северяне взяли Дэвиса в плен, никаких драгоценностей при нем не было, и 4 тонны мексиканских золотых долларов также пропали бесследно. Тайну золота Дэвис так и не выдал. Одни полагают, что он раздал его плантаторам Юга, чтобы те закопали его до лучших времен, другие - что оно закопано где-то в окрестностях Дэнвилла, штат Вирджиния. Некоторые считают, что на него наложило лапу тайное общество "Рыцарей золотого круга", втайне готовивших реванш в Гражданской войне. Кое-кто даже поговаривает, что клад спрятан на дне озера. Его до сих пор ищут десятки кладоискателей, но ни до денег, ни до истины никто из них пока докопаться не может.

Манускрипт Войнича

Загадочная книга, известная как "манускрипт Войнича", названа по фамилии американского букиниста польского происхождения Уилфреда Войнича, который купил ее у неизвестного в 1912 году. В 1915-м, повнимательнее приглядевшись к находке, он рассказал о ней всему миру - и с тех пор многие не знают покоя. По утверждениям ученых, манускрипт написан в XV-XVI веках в центральной Европе. В книге много текста, написанного убористым почерком, сотни рисунков, изображающих растения, большинство из которых неизвестны современной науке. Здесь же нарисованы знаки зодиака, лечебные травы, сопровождаемые текстом, по-видимому, рецептов их использования. Впрочем, содержание текста - лишь домыслы ученых, так и не сумевших понять его. Причина проста: книга написана на языке, до сих пор неизвестном на Земле, к тому же практически не поддающемся расшифровке. Кто написал манускрипт Войнича и зачем, мы, быть может, не узнаем и через века.

Карстовые колодцы Ямала

В июле 2014 года на Ямале раздался необъяснимый взрыв, в результате которого в земле появился огромный колодец, ширина и высота которого достигали 40 метров! Ямал - не самое населенное место на планете, поэтому от взрыва и появления провала никто не пострадал. Однако подобное странное и потенциально опасное явление требовало объяснения, и на Ямал отправилась научная экспедиция. В нее вошли все, кто мог быть полезен для изучения странного явления, - от географов до опытных горновосходителей. Тем не менее, приехав, они так и не сумели разобраться в причинах и природе происшедшего. Мало того - пока экспедиция работала, на Ямале точно таким же образом появились еще два аналогичных провала! До сих пор ученым удалось высказать лишь одну версию - о периодических взрывах природного газа, выходящего на поверхность из-под земли. Однако специалисты считают ее неубедительной. Ямальские провалы остаются загадкой.

Антикитерский механизм

Обнаруженный искателями сокровищ на затонувшем древнегреческом корабле в начале ХХ века, этот прибор, поначалу казавшийся еще одним артефактом, оказался, ни много ни мало, первым в истории аналоговым компьютером! Сложная система бронзовых дисков, изготовленных с точностью и аккуратностью, немыслимыми в те далекие времена, позволяла высчитывать положение звезд и светил на небе, время в соответствии с разными календарями и даты Олимпийских игр. По результатам анализов, прибор был изготовлен на рубеже тысячелетий - примерно за век до рождения Христа, за 1600 лет до открытий Галилея и за 1700 до появления на свет Исаака Ньютона. Этот прибор обогнал свое время на тысячу с лишним лет и до сих пор поражает ученых.

Морские люди

Бронзовый век, продолжавшийся примерно с XXXV по X век до нашей эры, был периодом расцвета сразу нескольких европейских и ближневосточных цивилизаций - греческой, критской, хананской. Люди развивали металлургию, создавали впечатляющие архитектурные памятники, усложнялись орудия труда. Казалось, человечество семимильными шагами движется к процветанию. Но все рухнуло за несколько лет. На цивилизованные народы Европы и Азии напала орда "людей моря" - варваров на бесчисленных кораблях. Они сжигали и громили города и деревни, жгли продовольствие, убивали и уводили в рабство людей. После их нашествия везде оставались руины. Цивилизация была отброшена минимум на тысячу лет назад. В когда-то могущественных и образованных странах исчезала письменность, были утеряны многие секреты строительства и работы с металлами. Самое загадочное - что после нашествия "морские люди" исчезли так же загадочно, как и появились. Ученые до сих пор гадают, кем и откуда был этот народ и какова была его дальнейшая судьба. Но вразумительного ответа на этот вопрос пока нет.

Убийство "Черной георгины"

Об этом легендарном убийстве писали книги и снимали фильмы, но разгадать его так и не удалось. 15 января 1947 года в Лос-Анджелесе была найдена жестоко убитой 22-летняя начинающая актриса Элизабет Шорт. Ее обнаженное тело подверглось жестоким издевательствам: оно было практически перерублено пополам и несло на себе следы множества увечий. При этом тело было начисто вымыто и полностью лишено крови. Эту историю широко растиражировали журналисты, дав Шорт прозвище "черная георгина". Несмотря на активные поиски, полицейские так и не смогли найти убийцу. Случай с "черной георгиной" считается одним из самых старых нераскрытых убийств в Лос-Анджелесе.

Теплоход "Оуранг Медан"

В начале 1948 года голландское судно "Оуранг Медан" подало сигнал СОС, находясь в Маллакском проливе недалеко от берегов Суматры и Малайзии. По свидетельствам очевидцев, в радиосообщении говорилось, что капитан и вся команда мертвы, а заканчивалось оно леденящими душу словами: "И я умираю". Капитан судна "Силвер Стар", услышав сигнал бедствия, направился на поиски "Оуранг Медан". Обнаружив судно в Малаккском проливе, моряки с "Силвер Стар" поднялись на борт и увидели, что оно действительно полно трупов, причем причина смерти на телах никак не видна. Вскоре спасатели заметили идущий из трюма подозрительный дым и на всякий случай предпочли вернуться на свой корабль. И правильно сделали, потому что вскоре "Оуранг Медан" самопроизвольно взорвался и затонул. Разумеется, из-за этого возможность расследования стала нулевой. Почему погибла команда и взорвался теплоход, до сих пор загадка.

Багдадская батарейка

До недавних пор считалось, что человечество освоило получение и использование электрического тока лишь в конце XVIII века. Однако артефакт, найденный археологами в регионе древней Месопотамии в 1936, ставит этот вывод под сомнение. Устройство состоит из глиняного горшка, в который спрятана собственно батарея: железный сердечник, обернутый медью, который, как считается, заливался какой-либо кислотой, после чего начинал вырабатывать электричество. Много лет археологи вели споры о том, действительно ли приборы имели отношение к выработке электричества. В конце концов, они собрали такие же примитивные изделия - и сумели получить с их помощью электрический ток! Так что, неужели в древней Месопотамии умели устраивать электрическое освещение? Поскольку письменных источников той эпохи не сохранилось, эта загадка теперь, наверное, будет вечно будоражить ученых.

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