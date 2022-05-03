Как пальцы на руках связаны с энергетикой человека?

Наши конечности являются своеобразными энергетическими каналами, через которые мы получаем информацию о мире. А в кончиках пальцев сосредоточены точки этих каналов. Поэтому интенсивный обмен энергией между Космосом и Личностью происходит именно через пальцы.
Большинство людей даже не догадываются, какая могучая сила заключена в наших руках. Именно они могут вносить изменения в окружающий мир, преобразовывая его. Все, что делает человек пальцами рук, приобретает отпечаток его энергии. В древности люди знали это. Данное обстоятельство учитывалось при выборе нянек для детей, поваров. Ведь от энергии рук прислуги зависели здоровье и благополучие семейства. До сих пор употребляется выражение «легкая рука».
• Основными энергетическими свойствами на руках обладают:
Кончики пальцев
Середина ладони
Именно через эти центры мы можем направлять энергию на свое усмотрение.
Энергетика, которой обладают пальцы наших рук, неодинакова:
• Правая рука имеет отношение к мужскому началу и получению положительной энергии. Ее пальцы связаны с миром материального, с действием и воплощением задуманного.
• Левая рука относится к началу женскому и получению отрицательной энергии. Пальцы этой руки связаны с эмоциональной и энергетической сферами.
При правильном использовании разной энергии человек может достичь душевной гармонии и процветания. Если в данный период вы заинтересованы больше в практической стороне жизни – чаще используйте пальцы на правой руке, а если личностные отношения и чувства – левой.
• Связь с пальцами
• При складывании пальцев рук в определенные комбинации, человек может изменять собственное эмоциональное, психическое и физическое состояние:
Восстановить запасы энергии.
Защитить себя от эмоционального и психологического прессинга людей.
Успокоиться и расслабиться.
Настроиться на удачу и победу.
Стимулировать кровообращение.
Избавиться от усталости.
Снизить уровень депрессии.
Нормализовать эмоциональное и психическое состояние.
Выровнять энергетическое поле.
Уравновесить энергии Инь и Янь.
Хироманты уверены, что пальцы рук могут иметь энергию не только целительную, но и убивающую, разрушительную. Поэтому важно знать о ее свойствах и возможностях:
Обычное рукопожатие является своеобразным мостом энергообмена меж людьми. На подсознательном уровне осуществляется считывание информации о физическом здоровье, воле, потенциальных возможностях обоих людей.
• Пожимая руки человеку больному, вы заряжаете его тело целительной энергией, поддерживаете его психологическое состояние. Эффект значительно усиливается, если вы делаете это сознательно, концентрируясь на процессе.
• Не берите деньги у других людей или в банкомате правой рукой. В этом случае велика вероятность получения негативной энергии от купюр. Всегда принимайте деньги рукой левой.
Ребенка рекомендуется за руку брать правой рукой, потому что левая способна забирать у него энергию.
- Чрезвычайно полезно громко хлопнуть в ладоши несколько раз. Тем самым вы привлечете внимание своих Хранителей, нейтрализуете ментальный негатив, откроете энергетические каналы.
- Источник : https://mistika.temaretik.com/2470591887261567809
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