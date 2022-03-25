Вундеркинды, которые стали успешны во взрослой жизни

Над феноменом детской гениальности бьются многие поколения ученых. Кто-то считает одаренность болезнью, другие видят причину в особом строении мозга.

Вундеркинды проявляют выдающиеся способности с ранних лет, значительно опережая в достижениях сверстников. Не всегда во взрослой жизни они находят свое место, испытывая проблемы с адаптацией в обществе. Но достаточно и тех, кто преодолевает это, сохраняя свои таланты и добиваясь успеха.

Вторая женщина в мире, получившая научную профессорскую степень

Мария Гаэтана Аньези родилась в 1718 году в Милане в купеческой семье профессора математики. Ее родители воспитывали 21 ребенка. Отец всячески развивал математические наклонности дочери, серьезно занимаясь ее образованием.

Мария Аньези

В 18 веке женщины редко попадали в научные круги. Но Мария Аньези была особенной. С детства она говорила на нескольких иностранных языках и развлекала друзей своего отца домашними научными выступлениями. В 21 год девушка попыталась уйти в монастырь, но, поддавшись воле отца, продолжила совершенствоваться в математике. К ее 30-летию была опубликована главная работа по матанализу: Мария Гаэтана исследовала кривую Верзиера (плоскую кривую), которую назвали именем девушки («локон Аньези»).

Один из самых эксцентричных математиков мира

За высокие научные достижения Марии было присвоено звание профессора математики, физики и философии Университета Болоньи. Аньези стала второй женщиной-профессором после Лауры Басси.

Пал Эрдеш родился в 1913 году в Будапеште, рос в еврейской семье учителей математики. В три года ребенок без долгих раздумий отвечал на вопрос, сколько секунд он прожил. В четырёхлетнем возрасте Пал перемножал в уме четырёхзначные числа, а в школе регулярно становился победителем математических олимпиад.

«В нашей судьбе пессимистично только одно: «Человек живёт недолго и надолго умирает». Пал Эрдеш.

Будучи студентом Будапештского университета, 19-летний Пал Эрдаш нашел новое, максимально простое доказательство постулата Бертрана. А через несколько лет блестяще защитил диссертацию, получив докторскую степень и досрочно завершив обучение. Пал был известен эксцентричным характером с синдромом вечного странника. 83 года своей жизни он прожил «на чемоданах», путешествуя по миру между научными конференциями, домами коллег и соавторов. К концу жизни ученый был одним из самых уважаемых и заслуженных математиков мира, показав, что ранний старт успешной гонке не помеха.

Ведущий физик мира, разрабатывавший американскую атомную бомбу

Одаренный ребенок Янош (первое имя ученого) родился в 1903 году, воспитывался в состоятельной еврейской семье. В 6-летнем возрасте он делил в уме восьмизначные числа и вел с отцом беседы на древнегреческом языке. С ранних лет мальчик интересовался математикой, логикой и историей. К восьми годам он прочел многотомник по всемирной истории, познал матанализ и воспроизводил наизусть целые страницы из телефонной книги.

Джон фон Нейман, гений, разгадавший тайны квантовой механики

Во время учебы в Католическом университете Петера Пазманя в Будапеште Джон фон Нейман получил докторскую степень в области математики, параллельно проходя курс по химическому машиностроению в техшколе. Еще одной научной отраслью, в которой преуспел Джон фон Нейман, была квантовая механика. Принимал участие ученый и в разработках архитектуры компьютера, убедив мировых учёных в том, что компьютер – больше, чем калькулятор. Гений Джона фон Неймана подарил науке разработку теории деловых игр и основы линейного программирования. В 1955 году Нейман стал научным руководителем комиссии по атомной энергетике в США, внеся серьезную лепту в разработку атомной и водородной бомб.

Прирожденный бакинский нейрохирург

Константин Славин — известный бакинский врач-нейрохирург, в детстве гениальный ребенок. Родился в 1969 году. По разрешению азербайджанского Министерства Просвещения мальчик поступил в школу в 5 лет. Досрочно справляясь с программой и переводясь из класса в класс экстерном, к концу обучения он оказался младше своих одноклассников аж на 4 года. В 12 лет золотой медалист с легкостью стал студентом азербайджанского мединститута, а в 16 уже работал в нейрохирургической больнице.

Знания Константина Славина до сих пор двигают вперед американскую нейрохирургию

После развала Советского союза Константин по приглашению администрации Иллинойского Университета переехал работать в США. В 2006 году он назначен главой Русско-Американской Медицинской Ассоциации. Славин обучает американских нейрохирургов, продолжая карьеру и сегодня.

Первый концерт в 4 года и багаж гениальных музыкальных произведений

Вольфганг Амадей Моцарт родился в 1756 году, воспитывался в бедной семье соборного органиста. Свои первые музыкальные произведения мальчик написал в возрасте 4 лет. Уже тогда он безошибочно запоминал музыкальные мелодии, услышанные всего раз.

Моцарт покорил Европу в раннем детстве

В шесть лет Моцарт с семьей отправился в концертное турне по городам Европы, производя фурор своей гениальностью. Маленький Амадей безошибочно исполнял сложнейшие технические пьесы. Талант музыканта не поддавался логическому объяснению. Когда его спрашивали, как ему все это удается, он отвечал, что поток мелодий обрушивается на него в любой момент. И дальше ему лишь остается развивать мелодии и доводить их до завершения. Моцарт написал множество выдающихся произведений, став одним из столпов мировой классической музыки.

Выдающийся ученый, никогда не посещавший школу

Великий французский ученый Андре Мари Ампер был настоящим вундеркиндом. Родился в 1775 году. Помимо выдающихся способностей в математике его отличала сильнейшая тяга к чтению. Он поглощал книги томами, особенно увлекаясь массивными энциклопедиями.

Обладатель удивительного разностороннего таланта Андре Мари Ампер

Главной настольной книгой ребенка была энциклопедия Дидро и д’Аламбера, которую он потом цитировал всю жизнь. Книги были для Ампера единственным способом образования, потому что в школу он не ходил. Благодаря самообучению с 12 лет он писал математические работы, изобретал конструкции воздушных змеев и пытался создать новый международный язык, параллельно сочиняя эпическую поэму. Он без преувеличения совершил математическую революцию, став профессором матанализа. Известен Ампер и как основоположник электродинамики. Этот универсальный ученый параллельно написал массу научных трудов по химии, психологии и теории поэзии, всю жизнь поражавший блестящими знаниями всех знавших его людей.

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