Что именно и почему делают мужчины и женщины, желая соблазнить друг друга

Оказывается, пытаясь соблазнить друг друга, мужчины и женщины делают совсем разные вещи! К таким выводам пришли психологи после масштабного исследования, в котором приняли участие более 10 тысяч человек со всего мира.

Основываясь на результатах проведенной работы, профессор психологии Техасского университета Дэвид Басс написал научно-популярную книгу "Эволюция сексуального влечения: стратегии поиска партнеров", в которой перечислил самые распространенные женские и мужские стратегии соблазнения. Интересно, узнаете ли вы в описании себя и своего любимого человека?

А тех, кто внимательно дочитает этот пост до конца, ждет особый бонус. Мы расскажем женщинам, как определить, что на самом деле движет мужчиной: только страсть или желание построить долговременные отношения.

5 женских стратегий соблазнения

Главная составляющая всех женских уловок во время флирта — демонстрация фертильности. А для этого девушки и женщины всеми способами подчеркивают свою молодость, физическое здоровье и внешнюю привлекательность.

1. Они украшают себя

Гладкая кожа, нежный румянец на щеках, белоснежные зубы и красивые блестящие волосы — вот явные признаки здоровья. В боях за статусного мужчину в ход идет все: косметика, экзотические бьюти-процедуры, регулярные занятия спортом и даже бесконечные диеты!

2. Они демонстрируют верность

Женское постоянство и целомудрие ценились во все времена. Вот почему, желая показать свою заинтересованность в определенном парне, девушка начинает демонстративно игнорировать внимание других поклонников!

3. Они проявляют сексуальность

Причем женщинам сделать это намного проще, чем мужчинам! Все, что для этого нужно: надеть мини-юбку, туфельки на шпильках и накрасить губы ярко-красной помадой.

4. Они строят из себя "прелесть каких дурочек"

Любая женщина знает: мужчина скорее обратит внимание на глупышку, которая ведет непринужденную беседу, покручивая пальцами локон, чем на ученую даму с небрежным пучком на голове, вещающую о необходимости защиты морских котиков. Кстати, по словам психологов, наивное и немного восторженное поведение — совсем не показатель женской глупости, а явный сигнал, что женщина хочет познакомиться поближе!

5. Они изображают из себя "недотрог"

Отличная стратегия, которая неизменно возбуждает мужской интерес. Но лишь в том случае, если мужчина рассматривает женщину в качестве постоянной спутницы жизни. По мнению Дэвида Басса, такое поведение помогает девушкам отсечь легкомысленных партнеров на начальной стадии знакомства. Главное — не заиграться!

5 мужских стратегий соблазнения

Подсознательно женщин привлекают альфа-самцы с большими возможностями. Именно такие мужчины расцениваются как перспективные партнеры, способные прокормить будущее потомство. Понятно, что для привлечения внимания понравившейся красотки представителям сильного пола приходится хорошенько поднапрячься. При таком негласном соперничестве все средства хороши!

1. Они хвастаются доходами, внешностью, наличием таланта

Успешные мужчины охотно хвалятся перед женщинами своими достижениями, статусом и должностью. А чтобы продемонстрировать умение хорошо зарабатывать, им приходится буквально сорить деньгами! Ну а тем, кому нечем козырнуть, приходится в совершенстве осваивать искусство пускать пыль в глаза и пользоваться запрещенными методами.

Излюбленный прием слабого мужчины: поднять на смех своего потенциального соперника, чтобы снизить его значимость в глазах понравившейся женщины.

2. Они проявляют небывалую щедрость

Дэвид Басс пишет, что в присутствии спутницы мужчины больше жертвуют на благотворительность. Дорогие подарки и огромные букеты цветов призваны продемонстрировать женщине следующее: "У меня есть деньги, и я готов ими делиться!" А такое заявление невероятно важно с эволюционной точки зрения. Действительно, зачем нужен состоятельный партнер, если он не желает вкладывать свои ресурсы в общее потомство?

3. Они приходят на свидание в дорогой брендовой одежде

Такое поведение показывает, что у мужчины: а) есть деньги; б) есть большая вероятность, что они будут и в дальнейшем.

4. Они всячески демонстрируют свою преданность

Что действительно привлекает женщин, так это проявления любви, преданности и готовность брать на себя обязательства. Естественно, мужчины стараются им это демонстрировать при каждом удобном случае. Один из самых явных сигналов истинной преданности — упорство в ухаживании. Такое поведение показывает, что мужчина всегда будет на связи, сделает все возможное, чтобы часто видеться, готов приглашать на свидания и помогать в решении проблем, а также проявлять внимание и заботу не только по праздникам.

5. Они открыто флиртуют, намекая на горячий секс

А еще смотрят в глаза и постоянно ищут повод дотронуться хоть до чего-нибудь! И это нормально, ведь любой мужчина знает, что секс - очень важная часть любовных отношений.

Бонус: как понять, что новый знакомый не заинтересован в длительных отношениях

Вот 4 стратегии, которые мужчина использует, когда желает просто поразвлечься.

1. Он не проявляет настойчивости и должного внимания. Мужчины, заинтересованные только в случайном сексе, обычно не склонны тратить много усилий.

2. Он слишком щедр, даже если заметно, что денег не слишком много. Иначе у него нет шансов!

3. Он прямо говорит, что хочет только секса. Иногда этот посыл скрывается за фразой "Я пока не готов к серьезным отношениям".

4. Он совсем не ревнует. Ну ни капельки! И это явный сигнал, ведь влюбленный мужчина требует от своей женщины верности и преданности. А вот партнер, которому нужен только секс, будет настаивать на "свободных" отношениях. Да и вообще не затруднится поинтересоваться, как его "подружка" проводит свободное время.

Как видим, мужские и женские тактики соблазнения во многом отличаются. Что, впрочем, никому не мешает знакомиться и заводить семью!

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