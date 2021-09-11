Внеземная архитектура: 9 проектов лунных колоний

В прошлом году журнал Eleven подвел итоги международного архитектурного конкурса Moontopia на лучший проект первой самодостаточной лунной колонии, предназначенной для жизни, работы, исследований и космического туризма. Компетентное жюри из сотен присланных проектов выделило 9 лучших.

Пока одни денно и нощно грезят о колонизации Марса, другие хотят «покорить» естественный спутник Земли. В августе 2016-го журнал Eleven запустил международный конкурс на лучший проект первой пригодной для жизни колонии на Луне. К участию в нем приглашались дизайнеры, ученые, архитекторы, художники и все желающие из различных профессиональных сфер. Организаторы не накладывали строгих ограничений на формат и содержание проекта. Работы конкурсантов принимались до ноября 2016-го, а оглашение результатов было запланировано на январь 2017 года. Так и вышло. Авторитетное жюри, в состав которого вошли в числе прочих сотрудники NASA, пересмотрело более сотни работ и определилось с проектом-победителем Moontopia. Помимо этого жюри также выделило 8 других проектов. Обо всех них подробнее читайте в нашем материале.

«Тестовая лаборатория». Победитель

Авторы: Моника Липиньска, Лаура Надин Оливер и Инчи Лиз Огун.

Победивший проект предполагает постепенное заселение Луны посредством 3D-печати и легкосборных конструкций.

На начальных стадиях проекта астронавтам предстоит собрать оригамиподобные структуры из углеродного волокна. В дальнейшем, с расширением базы, возможна организация космического туризма.

«Тестовая лаборатория» / ©Monika Lipinska, Laura Nadine Olivier & Inci Lize Ogun

Momentum Virium

Авторы: Серджио Бианки, Джонгхак Ким, Симон Фракассо, Алехандро Джордже Веласко Рамирес.

Проект, который удостоился второго места, предполагает постройку станции, с помощью которой было бы возможно исследовать Луну и добывать полезные ресурсы без причинения вреда спутнику Земли. Все постройки предлагается возводить не на поверхности небесного тела, а на его орбите. С Луной станцию будет соединять лифт.

Momentum Virium / ©Sergio Bianchi, Jonghak Kim, Simone Fracasso & Alejandro Jorge Velazco Ramirez

«Народный выбор». Modulpia

Авторы: Алессандро Джорджи, Кай Фенг, Сюян Пан Эстебан Аналуиза.

Данный проект был признан лучшим по итогам онлайн-голосования. Разработчики Modulpia предлагают возводить дома из модульных конструкций. Первым зданием на Луне должен стать завод по производству модулей, благодаря которым в дальнейшем будут построены научно-исследовательские лаборатории и жилье для ученых.

MODULPIA / ©Alessandro Giorgi, Cai Feng, Siyuan Pan & Esteban Analuiza

«Платиновый город»

Автор: Шон Томас Аллен.

Удостоившийся одного из шести поощрительных призов конкурса проект Шона Томаса Аллена предполагает строительство на Луне жилища для 3 тысяч человек. Чем лунные горожане будут заниматься? Добывать полезные ископаемые и развивать космический туризм.

«Платиновый город» / ©Sean Thomas Allen

«Вверх дном»

Авторы: Райан Тунг Вой Ин, Хо Вин Цит Терезина, Джошуа Хо.

Еще один поощрительный приз достался группе архитекторов из Гонконга, разработавших проект, в рамках которого на Луне предполагается строительство «перевернутой» колонии-испытательного полигона для накопления опыта и ресурсов для дальнейшей колонизации Марса.

«Вверх дном» / ©Ryan Tung Wai Yin, Ho Wing Tsit Teresina & Joshua Ho

«Лоно»

Авторы: Прапатсорн Суккасет, Саран Чамрункул.

Разработчики данного проекта, дизайнеры из Индонезии, видят Луну идеальным местом для созерцания космических пейзажей. Поэтому люди тут живут не в домах, а в пузырях.

«Лоно» / ©Prapatsorn Sukkaset & Saran Chamroonkul

«Лунный глаз»

Авторы: Илинг Чу, Яо Динг, Ян-Фей Цзян, Хуэй Тян.

Проект китайской команды архитекторов под названием «Лунный глаз» также удостоился поощрительного приза. Его авторы предлагают строительство колоний в лунных кратерах, которые бы накрывались специальными чехлами для защиты от астероидов.

«Лунный глаз» / ©Yiling Chu, Yao Ding, Yan-Fei Jiang & Hui Tian

«Лунный оазис»

Автор: Эдвард Чью.

Вероятно, единственной причиной, по которой проект малазийского архитектора не занял первое место, является то, что его реализация возможна лишь в 2110 году – через 140 лет после первой высадки человека на Луну. Главным акцентом автор делает развитие зеленых ландшафтов на земном спутнике.

«Лунный оазис» / ©Edward Chew

«Аэросфера»

«Аэросфера» / ©Stephanie Stiers

Автор: Стефани Стирс.

Проект Стефани Стирс подразумевает создание на Луне богатого туристического кластера, клиенты которого смогут попробовать на себе возможности нетрадиционной медицины.

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