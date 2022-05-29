30 правил жизни счастливых пар

Счастливые и благополучные отношения не складываются сами по себе: для их создания и поддержания требуется много труда, терпения, эффективная коммуникация — и не только. Психологи Чарли и Линда Блум уверены: в таких союзах партнеры способны много лет поддерживать атмосферу романтики и страсти. Какими еще правилами они руководствуются?

Пары, которые придерживаются этих правил, успешно сохраняют атмосферу любви и романтики на протяжении десятилетий. Однако вовсе не обязательно ограничиваться этим списком: вы можете придумывать собственные правила.

1. Наметьте план на будущее

Важно представить, какими вы хотите видеть ваши отношения спустя много лет. А дальше остается лишь засучить рукава и работать над реализацией планов.

2. Определитесь, что для вас значит романтика

Представления о романтике в отношениях у разных людей разнятся. Что понимаете под ней вы и ваш партнер?

3. Будьте готовы прикладывать усилия

Пусть ваш партнер каждый день видит, как много вы делаете для него и отношений.

4. Живите насыщенной жизнью

Если у каждого из вас будет своя интересная и активная жизнь: карьера, увлечения, — отношениям это только пойдет на пользу.

5. Не бойтесь приключений

Не теряйте дух авантюризма, пробуйте новое и не бойтесь рисковать.

6. Старайтесь слушать и слышать друг друга

О том, как важно уметь по-настоящему слышать партнера, сказано и написано немало, и это действительно основа основ.

7. Будьте любопытны

Не теряйте детское любопытство и ощущение чуда.

8. Задавайте вопросы

Пусть они показывают ваш интерес.

9. Исцелите старые душевные раны и травмы

Призраки прошлого не должны мешать двигаться вперед.

10. Учитесь

Не прекращайте учиться и развиваться. Оставайтесь интересным человеком — и для самих себя, и для партнера.

11. Уважайте частную жизнь друг друга

Не бойтесь проводить время отдельно, отношениям это только на пользу.

12. Не бойтесь трудностей

Будьте стойкими в сложные периоды.

13. Будьте честны

Не теряйте взаимного доверия.

14. Не нарушайте обещаний

Речь не только о серьезных обещаниях и клятвах в верности, но и о мелочах.

15. Будьте снисходительны

Прощайте партнеру его недостатки.

16. В первую очередь обращайте внимание на хорошее

Фокусируйтесь на его сильных сторонах и достоинствах.

17. Уважайте друг друга

Важность уважения невозможно переоценить.

18. Учитесь разрешать конфликты

Споры подчас способны оживить отношения и подарить яркие эмоции. Избегая любых конфликтов, мы подавляем чувства, и отношения тускнеют. Важно выражать разочарование, негодование, обиду, душевную боль, но делать это уважительно к партнеру. Только в этом случае можно разрешать противоречия и удовлетворять потребности друг друга.

19. Не угрожайте

Не предъявляйте ультиматумов — любящие люди так не поступают.

20. Умейте прощать

Не держитесь за старые обиды, оставляйте прошлое в прошлом.

21. Пересмотрите свои убеждения

Спросите себя, нет ли у вас ограничивающих убеждений, мешающих отношениям. Если ответ утвердительный, сделайте все, чтобы от них избавиться.

22. Откройтесь партнеру

Выражайте, а не подавляйте, открывайте, а не скрывайте.

23. Не будьте скрытными

Ничего не скрывайте от любимого человека и не лгите друг другу.

24. Не бойтесь выражать свои потребности

Прямо говорите партнеру, чего вы хотите.

25. Прилагайте усилия, чтобы оставаться привлекательными

Никто не спорит, внешность — не главное, однако махнуть на себя рукой не лучший вариант.

26. Не теряйте чувства юмора

Юмор — это спонтанность, радость, легкость и веселье.

27. Вовлекайтесь в то, что происходит в жизни партнера

Интересуйтесь тем, что он делает, с кем общается, о чем мечтает и к чему стремится.

28. Разнообразьте интимную жизнь

Старайтесь, чтобы секс продолжал доставлять удовольствие. Например, для разнообразия почаще занимайтесь любовью за пределами спальни.

29. Помните и о душевной близости

Душевная близость — это в первую очередь понимание партнера на глубоком уровне.

30. Будьте благодарны

Будьте благодарны за то, что он делает вашу жизнь богаче и насыщеннее.

Конечно, вряд ли удастся сразу придерживаться всех правил, обычно партнеры учатся искусству отношений постепенно. Но все усилия окупятся сторицей. Ради возможности годами сохранять любовь, страсть и романтику стоит потрудиться.

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А вы знали об этом?

Зима 1708-1709 годов вошла в историю Европы как одна из самых холодных за всё время наблюдений. По мнению ряда историков, климатическая аномалия существенно повлияла на исход Северной войны. Сторонники этой версии считают, что победа Петра Великого под Полтавой была подготовлена зимним «сидением» шведов на Украине. Войско Карла XII понесло большие потери от холода, голода и болезней.

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