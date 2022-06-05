Церкви Рима, 15 выдающихся святынь

В прошлом церкви были главной целью большинства посетителей Рима. Верующие со всех концов Европы совершали долгое и трудное путешествие в Рим, чтобы поклониться семи холмам, на которых располагались паломнические церкви. Среди них были четыре патриархальных базилики (Сан Джованни ин Латерано, Собор Святого Петра в Ватикане, Сан Паоло Фуори ле Мура и Санта-Мария Маджиоре), а также три других церкви: Санта Кроче, Сан Лоренцо Фуори ле Мура и Сан Себастиано. Среди сегодняшних туристов все еще есть паломники, но намного больше церквей Рима посещаются в качестве достопримечательностей. Путешественники восхищаются их архитектурой и шедеврами искусства внутри.

Здесь Вы найдете работы самых великих живописцев — Микеланджело, Рафаэля, Бернини, Караваджо, Сансовино, Филиппо Липпи и многих мастеров мозаичного искусства, наряду с фресками и каменной кладкой со времен Средневековья и более ранних эр.

Базилика Святого Петра

Самая знаменитая церковь Рима — базилика Святого Петра в Ватикане посвящена Апостолу, который, как полагают, был первым Епископом Рима и первым Папой Римским. Оригинальная церковь Св. Петра была посвящена в 326 и создана под патронажем императора Константина. В 1452 Папа Римский Николай V решил создать совершенно новую церковь, которая строилась до конца 18-го века.

Сан Джованни ин Латерано

Непосредственно у входа в базилику находится известная Пьета Микеланджело, законченная в 1500 и защищенная укрепленной стеклянной панелью. Другие достопримечательности собора Св. Петра — богато украшенная Часовня Причастия с работами Бернини (шатер) и Борромини (бронзовая решетка), большой купол Микеланджело, легендарная бронзовая статуя Восхождения на престол Св. Петра, гробница Св. Петра, Папский алтарь с бронзовым балдахином Бернини. Мастер создал этот навес, когда ему было всего 25 лет, как истинный шедевр барочной скульптуры. В левом проходе находятся могилы известных Пап Римских, созданные ведущими мастерами, включая Бернини. Еще больше гробниц находятся в склепе самой знаменитой церкви Европы.

Сан Джованни ин Латерано, или Латеранская Базилика также находится в Ватикане. До возвращения в Ватикан Папы Римские находились в изгнании в Авиньоне, но по возвращении Латеранская Базилика стала их главной обителью. Сан Джованни ин Латерано стала Епископальной церковью Папы Римского, о чем гласит надпись на фасаде: "мать и глава всех церквей города и мира". Первая церковь появилась на этом месте в 313 году — это было крупное сооружение, которое неоднократно изменялось и увеличивалось. Церковь была почти полностью восстановлена в 16-х и 17-х веках. План оригинальной церкви Константина был учтен при барочном восстановлении под руководством Борромини.

Широкий фасад с его огромными статуями, созданными в 1735 году Алессандро Галилеем — истинный шедевр поздней барочной архитектуры. Бронзовые двери были доставлены из древней Курии на Форуме. Внутри сразу же бросается в глаза великолепный потолок из древесины 16-го века. В апсиде позади пресвитерии можно увидеть прекрасные мозаики, очень точные копии ранних христианских оригиналов. Из левого прохода Вы попадете в Монастырь — шедевр архитектуры 13-го века, украшенный семьей римских художников Вассаллетти. Восьмиугольный баптистерий Сан Джованни Фонте был создан Константином на месте римского Нимфеума в Латеранском Дворце. Это самый старый баптистерий в христианском мире, ставший образом для более поздних баптистериев не только в Италии, но и по всей Европе. По диагонали через просторную Площадь Сан Джованни ин Латерано находится церковь Скала Санта со Святой Лестницей из 28 мраморных ступеней, предположительно доставленной в Рим из дворца Пилата в Иерусалиме. Египетский обелиск на Площади Сан Джованни является самым высоким и самым старым в Риме. Он был перенесен сюда из Фив на специально построенном судне в 357 году.

Церковь Санта Мария Маджоре

Одна из четырех патриархальных базилик Рима и важная паломническая церковь, Санта Мария Маджоре является единственной церковью в Риме, которая ежедневно служит мессу начиная с пятого века. Местоположение базилики было определено видением Папы Римского Либерия, в котором Девственница направила его на строительство церкви в том месте, где на следующий день упадет первый снег. Когда следующим утром 5 августа на Эсквилинский холм действительно выпал снег, Папа Римский начал строить церковь. Дополнения были сделаны в более поздних веках: новая апсида в 13-м веке, самая высокая колокольня Рима в 1377, и в конце 15-го века золотой потолок Джулиано да Сангалло, украшенным первым золотом из Америки. Две часовни по бокам были добавлены в 16-м веке, включая бронзовый шатер и могилы двух Пап Римских. В Каппелле Паолина заслуживает внимание богато украшенный запрестольный образ. На главном престоле виднеется изображение Девы Марии, традиционно приписываемое Св. Луке, но на самом деле это работа 13-го века.

Интерьер длиной в 86 метров является одним из самых прекрасных и величественных в Риме. Ттри прохода церкви отделены 36 мраморными и четырьмя гранитными колоннами. Самые старые мозаики Рима 4-5 века украшают верхнюю часть стен, а инкрустация из цветного камня середины 12-го века покрывает пол. Попытайтесь посетить церковь Санта Мария Маджоре рано утром, когда солнечный свет отражается на мозаиках 13-го века в триумфальной арке и апсиде, изображающем темы Ветхого и Нового Завета. Их считают высшим достижением искусства римских мозаичных ремесленников.

Сан-Пьетро-ин-Винколи

Заложенная в 431 году Сан-Пьетро-ин-Винколи (базилика Св. Петра в Цепях) — одна из самых старых церквей Рима. Церковь была названа в честь тех цепей, которые Святой Петр носил в Тюрьме Мамертин. Базилика подверглась значительным изменениям в более поздние века. Двадцать колонн с дорическими вершинами формируют неф, а в северном проходе сохранилась превосходная могила кардинала Николаса 15-го века. Но наиболее важная работа искусства в Сан-Пьетро-ин-Винколи — памятник Папы Римского Юлия II в южном трансепте, созданный Микеланджело в 16 веке. Статуя была первоначально задумано Микеланджело в более крупном масштабе для Св. Петра. Здесь также представлен ряд выдающихся последних работ Микеланджело, включая статую Моисея — одну их прекраснейших скульптур мира.

Санта-Мария-сопра-Минерва

Базилика Санта-Мария-сопра-Минерва основана на месте бывшего храма Минервы, что объясняет её имя. Она является крупнейшей готической церковью в Риме. Строительство началось в 1280 году и закончилось в 1453. Расположение в центре города сделало церковь популярной среди римлян — Санта-Мария-сопра-Минерва играла важную роль в религиозной жизни города. Самой известной из погребальных часовен в этой базилике является Часовня Карафа в конце южного трансепта, также известная как Часовня Возвещения Св. Фомы. В ней можно увидеть известные фрески Филиппо Липпи (1489), прославляющие Деву Марию и Св. Фому Аквинского со сценами из его жизни. Главный престол содержит реликвии Св. Екатерины Сиенской, а слева перед алтарем установлена статуя Христа Микеланджело. Эта статуя была подвергнута критике, так как Иисус здесь более походит на языческого бога, чем на основателя христианства (набедренная повязка была добавлена позже). Но с точки зрения умения и мастерства — это одна из самых идеальных скульптур.

Санта Мария дель Пополо

Легенда гласит, что эта церковь возле Садов Пинчио была построена на основе часовни, созданной для изгнания злого духа Неро. Санта Мария дель Пополо — церковь августинских канонов с прекрасным ренессансным фасадом, куполом и колокольней. Здание было расширено Браманте в 1505, и позже восстановлено Бернини. Мартин Лютер жил в доме при церкви во время его визита в Рим в 1510-11, отслужив мессу у алтаря. Три прохода и часовни собора содержат множество могил, включая две в хоре Андреа Сансовино. На хоре выделяются фрески Пинтуриккио, изображающие Коронацию Девы. Часовни по сторонам особенно прекрасны: вторая часовня слева была создана Рафаэлем для семьи Киги в 1515, а Часовня Чезари в северном трансепте содержит две известных картины Караваджо — Преобразование Св. Павла и Распятие на кресте Св. Петра.

Церковь Сан-Клементе в Риме

Один из самых старых и самая красивая из церквей Рима, Сан-Клемента была создана в 385 году первыми христианами на месте святыни Митра. После опустошения нормандцами в 1084, новая базилика появилась на ее руинах в начале 12-го века. Верхняя церковь отражает старую форму базилики с входным подъездом, атриум с фонтаном, неф, главный престол и апсид для духовенства. Обратите внимание на древние колонны и красивую мраморную инкрустацию на полу, пасхальные подсвечники, балдахин и трон епископа. Триумфальная арка и апсида считаются одними из самых роскошных в Риме. Они покрыты мозаиками сцен Ветхого и Нового Завета, изображением Дерева Жизни, святых и символов, животных и растений. Также интересны ранние ренессансные фрески Масолино, нарисованные в 1431 в небольшой Часовне Св. Екатерины. Эти сцены из жизни Св. Екатерины Александрийской особенно важны, потому что являют собой самый ранний пример перспективной живописи в Риме.

Санта-Мария-ин-Космедин

В южной части площади Бокка делла Верита расположена Санта-Мария ин Космедин — один из самых прекрасных примеров средневековой церковной архитектуры в Риме. Церковь была начата в 772 и закончена в 1124. У этого архитектурного драгоценного камня особая семиэтажная колокольня и широкий двухэтажный подъезд с навесом. Интерьер украшен созданной семьей Романа Космати мраморной инкрустацией, включая пол, мраморные стены святилища, мраморные кафедры проповедника и трон епископа. Проходы украшены фресками, а несколько колонн доставлены от древних достопримечательностей Рима. В склепе находятся ранние христианские могилы и фундамент языческого храма.

Но известность этой римской церкви обеспечена не её великолепной внутренней отделкой, или гармоничной архитектурой. Причиной всему стала большая мраморная плита в подъезде, известная как Бокка делла Верита, или Уста Правды. Туристические автобусы занимают всю прилегающую улицу, а многочисленные посетители выстраиваются в очередь к церкви. Гиды утверждают, что именно в этом месте римляне давали клятвы (по легенде, рот откусывал руку любого, кто говорит неправду). Намного более вероятно, что это был стенной фонтан, или плита, скрывающая оракула. Площадь Бокка делла Верита открывает один из самых прекрасных видов Рима, с её комплексом древних зданий и барочного фонтана.

Санта Мария ин Травестере

Санта-Мария ин Трастевере (плотно населенный район на правом берегу Тибра) является первым местом в Риме, где христиане смогли проводить свои службы на публике. Здание было начато в 221 и достроено в 340, затем восстановлено в 12-м веке и реставрировано в период Барокко. У церкви есть романская колокольня, фасад, украшенный мозаиками и ранние христианские саркофаги. Внутри посетителя ждет множество чудес, включая красивую мраморную инкрустацию на полу, позолоченный деревянный потолок, или мозаики в апсиде — настоящие шедевры средневекового искусства. Они изображают Христа, Деву Марию и многочисленных святых.

Церковь Санта Сабина

Церковь Санта Сабины была создана Петром Иллирием в 425-432 годах. Она сохраняет статус ранней христианской базилики, даже при том, что была украшена в 824. На стене над входом расположена одна из самых старых мозаик в Риме с двумя женскими фигурами, а в центральном дверном проеме установлены старейшие деревянные двери в христианском искусстве, датирующиеся 432 годом. Вырезанный неизвестным мастером из африканского кедра тонкий и выразительный рельеф иллюстрирует сцены Ветхого и Нового Завета. Восемнадцать из оригинальных 28 панелей сохранились до наших дней. Церковный неф расположен между 20 коринфскими колоннами из Паросского мрамора, как и украшенный мрамором хор. К церкви примыкает доминиканский монастырь, в котором Св. Фома Аквинский был монахом, а также красивый романский монастырь. Терраса рядом с церковью открывает великолепный вид на реку Тибр, площадь Венеции и Ватикан.

Сан-Паоло-фуори-ле-Мура

Оригинальная базилика была создана здесь в 4-5 веках и посвящена Св. Павлу. До восстановления собора Св. Петра это была крупнейшая церковь в мире. Собор был восстановлен, будучи полностью разрушенным пожаром в 1823 и снова завоевал славу одной из четырех патриархальных католических церквей, а также одной из семи паломнических церквей Рима. Часть оригинального внутреннего убранства была сохранена и украшает новую церковь. Мозаики на фасаде были добавлены в 19-м веке, но на внутренней стороне Святой Двери Вы увидите элементы старой бронзовой двери из Константинополя (11 век). Обширный неф размерами 12 на 60 метров разделен на пять проходов с 80 колоннами, которые ведут посетителя к триумфальной арке с мозаиками пятого века, алтарю и апсиде. Высоко на стенах размещены 265 медальонов с портретами всех Пап.

Сант-Андреа-аль-Квиринале

В любом другом городе этот шедевр Бернини был бы заполнен туристами, но в Риме его часто пропускают среди изобилия церквей. Интерьер являет собой обильное выражение стиля барокко, где искусство, архитектура и дизайн беспрепятственно объединяются воедино. Неудивительно, что церковь была фаворитом Бернини среди всех его работ, даже при том, что кардинал никогда не платил ему за работу. Овальный план здания с восемью боковыми часовнями создает ощущение пространства и движения, плавно переходя от эллиптического плана к круглому золотому куполу наверху. Структурный дизайн барокко прослеживается буквально везде — от щедрого художественного оформления пилястров и бордюров к аркам, карнизам и окнам.

Церковь Святой Пракседы

Церковь Святой Пракседы сохранила черты ранней христианской базилики, пройде через множество этапов преобразования. Её высокий неф переходит в пресвитерию, где мозаики девятого века покрывают красивейшую в Риме триумфальную арку и апсиду. Многочисленные мозаики и фрески были созданы не как художественное оформление для прославления библейских событий и святых, а как иллюстрированные книги для просвещения преимущественно неграмотных Средневековых прихожан в доктринах веры. Часовня Сан-Дзено похожа на средневековую иллюстрированную книгу, где каждый уголок покрыт мозаиками с изображением святых и библейских символов.

Сан-Лоренцо-фуори-Мура

Эта раннее-христианская базилика является одной из семи католических паломнических церквей. Она была основана Константином Великим и несмотря на многочисленные разрушения и реконструкции сохранила свою оригинальную форму базилики, с высоким нефом с узкими боковыми проходами, алтарем на более высоком уровне и массивными колоннами. Здесь стоит обратить внимание на прекрасную инкрустацию цветных камней и мрамора на двух кафедрах проповедника, которую считают самым прекрасным образцом в Риме. Мозаики на триумфальной арке изображают Христа в окружении святых. Ниже, на уровне первой базилики, расположена могила Папы Римского Пия IX, который умер в 1878.

Церковь Санта Констанца

Одной из самых красивых церквей Рима считается Санта Костанца, построенная в начале четвертого века как мавзолей для дочери Константина. Этот небольшой архитектурный шедевр составляет лишь 22.5 метра в диаметре и довольно прост в дизайне, с непретенциозной кирпичной внешностью. Но внешний вид крайне обманчив, в чем вы сможете убедиться во внутренней части церкви. Внутреннее убранство Санта Констанца оформлено из редких и дорогостоящих материалов. Тонкие настенные мозаики включают священные христианские и языческие фигуры с детализированными животными и птицами, порхающими среди виноградных лоз. В церкви преобладает римская архитектура с 12 двойными колоннами с капиталами, ранними христианскими символами и мозаичным искусством.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2492865051065583972/

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