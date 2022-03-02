Операция «Немыслимое» — планы нападения Великобритании на СССР

Уинстон Черчилль вошел в историю как правитель, который придумал блестящие идеи и планы, а некоторые из них казались даже безумными. В весенний период 1945 года он дал распоряжение разработать план, который мог бы остановить продвижение советских войск по всей Европе. Операция с названием “Немыслимое” имела невероятные масштабы и предполагала вторжение войск Англии на территории союза.

Причины разработки плана

Черчилль был очень умным и образованным человеком. Он реально смотрел на вещи и видел то, что СССР контролировало часть стран восточной Европы, а также стремительно насаждение коммунизма продолжалось по оккупированным территориям.



У.Черчилль

Посоветовавшись с США и их интересами, правитель Англии сделал некоторые выводы, которые подтолкнули его к разработке секретного плана:

Советский Союз стал угрозой для освобожденных стран;

была острая необходимость в создании войск для остановки продвижения армии СССР;

фронт для грядущего сражения с Союзом должен иметь максимально восточные координаты;

урегулирование вопроса о независимости Польши;

американская армия имела главную цель для захвата — Берлин;

Австрия должна полностью быть подконтрольна западным государствам;

была необходимость в разрешении конфликта с Тито, который агрессивно проводил свою политику в Италии.

Состав плана “Немыслимое”

Операция “Немыслимое” была полностью структурирована 22 мая и состояла из следующих пунктов:

были определены цель операции;

найдены ресурсы для привлечения сил;

имелись сведения о нахождении Красной Армии;

регламентированы удары, которые будут наносится с запада;

описаны вероятные результаты этого плана.

Разработчики плана хотели применить 47 подразделений американской армии, которые проигрывали в числе дивизий Советских войск практически в 3,5 раза.

Красная армия на учениях

Черчилль проанализировал данные, которые были предоставлены военным штабом. Из этого он смог понять, что у русских было численное преимущество на суше, ведь Англия могла похвастаться войсками только в море. Он понимал, что начиная военное противостояние с русскими войсками, он в итоге получит дорогостоящую и длительную войну, к которой необходимо приготовиться.

Почему план не был воплощен в жизнь?

Некоторые эксперты активно утверждают о том, что Москва была заранее осведомлена о подготовке плана нападения на войска СССР. Это объясняет и то, что маршал Жуков получил приказ о перераспределении войск и активному отслеживанию местонахождения армии запада. В таком случае советские солдаты действительно приготовился к нападению, которое в итоге не случилось. Советские агенты тщательно работали в Англии, поэтому это смогло благоприятно повлиять на заблаговременное предупреждение о столь коварном плане “союзника”.



Британские военные

На выборах премьер-министра Черчилль летом 1945 года не был избран на дальнейший срок для правления. Более того, его место заняла лейбористская группа, которая более лояльно относилась к СССР. Несмотря на это, после отказа Союза в сотрудничестве по захвату Ирана, Великобритания начала вести курс по ухудшению отношений между странами.

После того, как правители США и Англии снова встретились, они увидели что никак не смогут препятствовать тому, что СССР и коммунизм будет продвигаться дальше на запад.. Именно поэтому была продолжена разработка плана, только теперь это выходило на уровень НАТО.

А как вы считаете, хватило бы совместных сил США и Великобритании для подавления Красной Армии?



Источник : https://history.com.ru/sssr/operatsiya-nemyslimoe-plany-napa...

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