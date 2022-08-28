А вы знали об этом?(Статья 32)

Смерть неизбежна, и мы все должны однажды взглянуть ей в лицо, если только кто-то не изобретет эликсир бессмертия. Это момент, когда можно точно сказать, что все кончено. Есть и те, кто верят, что это всего лишь стадия жизни, и после смерти наступает реинкарнация. Как бы там ни было, вот несколько занимательных, а порой удручающих фактов о смерти.

Интересные факты о смерти

1.



Левши в среднем умирают на 3 года раньше правшей.

2.



Небрежный почерк врача убивает больше 7000 людей ежегодно.

3.



Традиция погребения тела умершего появилась больше 350 000 лет назад. Неандертальцы хоронили умерших, как люди.

4.



Каждые 40 секунд кто-то в мире совершает самоубийство.

5.



Акулы убивают 12 людей в год, а люди убивают 11 417 акул в час.

6.



За всю историю человечества умерло чуть больше 100 миллиардов людей.

7.



Итальянская серийная убийца Леонарда Чианчулли (Leonarda Cianciulli) превращала тела своих жертв в кексы и предлагала гостям.

8.



Около 153 000 людей умрут в ваш день рождения.

9.



На горе Эверест находится около 200 мертвых тел, которые сейчас используются в качестве ориентира на пути к вершине.

10.



Вы скорее умрете, поскользнувшись в ванной, при ударе молнии или утонув в ванной, чем от рук террориста.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2555383439178860749/

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