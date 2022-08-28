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А вы знали об этом?(Статья 32)

А вы знали об этом?(Статья 32)

 

Смерть неизбежна, и мы все должны однажды взглянуть ей в лицо, если только кто-то не изобретет эликсир бессмертия. Это момент, когда можно точно сказать, что все кончено. Есть и те, кто верят, что это всего лишь стадия жизни, и после смерти наступает реинкарнация. Как бы там ни было, вот несколько занимательных, а порой удручающих фактов о смерти.

Отрезвляющие факты о смерти

Интересные факты о смерти

1.

Отрезвляющие факты о смерти


Левши в среднем умирают на 3 года раньше правшей.

2.

Отрезвляющие факты о смерти


Небрежный почерк врача убивает больше 7000 людей ежегодно.

3.

Отрезвляющие факты о смерти


Традиция погребения тела умершего появилась больше 350 000 лет назад. Неандертальцы хоронили умерших, как люди.

4.

Отрезвляющие факты о смерти


Каждые 40 секунд кто-то в мире совершает самоубийство.

5.

Отрезвляющие факты о смерти


Акулы убивают 12 людей в год, а люди убивают 11 417 акул в час.

6.

Отрезвляющие факты о смерти


За всю историю человечества умерло чуть больше 100 миллиардов людей.

7.

Отрезвляющие факты о смерти


Итальянская серийная убийца Леонарда Чианчулли (Leonarda Cianciulli) превращала тела своих жертв в кексы и предлагала гостям.

8.

Отрезвляющие факты о смерти


Около 153 000 людей умрут в ваш день рождения.

9.

Отрезвляющие факты о смерти


На горе Эверест находится около 200 мертвых тел, которые сейчас используются в качестве ориентира на пути к вершине.

10.

Отрезвляющие факты о смерти


Вы скорее умрете, поскользнувшись в ванной, при ударе молнии или утонув в ванной, чем от рук террориста.

 

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2555383439178860749/

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