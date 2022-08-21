Султан Гирей: за что Сталин казнил командира «Дикой дивизии» после Великой Отечественной

Султан Шаханович Гирей-Клыч несколько раз пытался противостоять «красной угрозе», но все попытки терпели крах. Он не мог смириться с тем, что его, офицера, потомка чингизидов, приравняют в новом государстве к черни, поэтому объявил беспощадную войну Советам.

Начало борьбы

Прошедший обучение в Елисаветградском кавалерийском училище, а затем в Офицерской кавалерийской школе штабс-ротмистр Султан Клыч-Гирей неоднократно получал благодарности от начальства за отличную воинскую службу. Горцы Черкесского конного полка Кавказской туземной дивизии, у которых он вызывал уважение, просили назначить его своим командиром.

В то время он служил в Белгородском драгунском полку. Прошение было удовлетворено, и в качестве командира третьей Майкопской сотни он проявил себя как храбрый воин. Султан Клыч-Гирей был награжден орденом Святого Георгия и получил чин генерал-майора. Дивизию кавказского (туземного) конного корпуса, в которой служил Султан, негласно называли «Дикой». Это название она получила, когда один из ее полков пронесся галопом на смотре перед великим князем Михаилом Александровичем.

Мятежный кавказский дух Гирей-Клыча проявился еще во времена Корниловского восстания в 1917 году. В 1918-м он вместе с остатками потерпевших поражение на Кубани Вооруженных сил юга России отступил в Грузию, а затем переправился в Крым, откуда по приказу Врангеля уехал в Карачевскую область. Проиграв сражение с большевиками, Султан Гирей-Клыч вернулся в Крым и затем эмигрировал в Турцию в 1921 году, а оттуда - в Европу Но высокий и сильный потомок Чингисхана, способный своими руками свалить коня, не отказался от своей цели победить большевизм.

Эмиграция. Нацизм

Бывший вояка за пределами родины занялся пропагандистской и политической работой. Он вошел в состав Центрального комитета Народной партии горцев Северного Кавказа в качестве секретаря. Партия собрала под своим крылом тех, кто мечтал видеть Северный Кавказ отдельным государством — Северокавказской Республикой, не входившей в состав СССР. При этом Султан Гирей-Клыч старался не терять форму, уделяя много времени джигитовке.

С 1939 года офицер вернулся к своей любимой работе — командованию черкесскими воинскими подразделениями казачьего корпуса генерала Краснова. Численность этих воинских частей составляла порядка 6000 человек. В 1943 году из этого корпуса нацистским генералом Гельмутом Паннвицем были сформированы казачьи подразделения, в которые входил и Северокавказский легион.

Формирование легиона началось в 1942 году под Варшавой. Первые бойцы были пленными кавказцами, затем к нему стали примыкать добровольцы из числа эмигрантов и предателей. Этот легион под командованием Султана Гирей-Клыча «отличился» в Хорватии во время национально-освободительной войны Югославии.

Кавказцы-легионеры

Казаки дотла сжигали хутора, в которых были замечены партизаны, и отдавали оставшихся под контроль усташей (хорватское нацистское движение). Благодаря последним в Хорватии появились концлагеря, куда сгоняли цыган, евреев и сербов. То, что самыми рьяным в исполнении нацистской мечты был именно Северокавказский легион, подтверждается местным названием казаков «черкесы».

Тем не менее горские части у немцев считались самыми ненадежными и наиболее склонными к дезертирству среди всех легионов. Помимо боевых действий в обязанности руководства входила также пропагандистская деятельность. Северокавказский комитет, в котором состоял и Гирей-Клыч, выпускал газету «Газават», которую распространяли сторонники фашизма во время оккупации нацистами Кавказа.

В легион входили 8 батальонов и отдельный батальон Bergmann (Бергманн). Отдельные батальоны, в которые входили порядка 1000 солдат и офицеров, состояли из штабной, пулеметной и трех стрелковых рот. Они были вооружены тремя пушками 45-го калибра, полусотней ручных и танковых пулеметов, пятнадцатью минометами, а также автоматами и винтовками.

Конец «горца»

В 1945 году, когда победа СССР и союзников была очевидна, Султан Гирей-Клыч отступил со своим воинским подразделением в Италию, откуда его перевели в Австрию. В мае 1945-го Кавказский легион вместе с другими подразделениями Казацкого стана сдался английским войскам возле территории тирольского города Лиенца. Англичане передали его советским войскам. Султан Гирей-Клыч был осужден и в 1947 году казнен. На тот момент ему исполнилось 67 лет.



Источник : https://russian7.ru/post/sultan-girey-za-chto-stalin-kaznil-...

А вы знали об этом?

Картина «Девятый вал» была нарисована Айвазовского после того, когда он у берегов Испании плыл на корабле и стал свидетелем разыгравшегося сильного шторма. Самое интересное, что пока другие пассажиры корабля в ужасе сидели в каютах и молили Бога о спасении, Айвазовский осмелился выйти на палубу, чтобы запечатлеть момент шторма в своем сознании. Именно так зарождался образ нового произведения в мыслях художника. Однако художник в этом произведении искусства непосредственно не изобразил настоящий девятый вал , который по свидетельству опытных моряков идет девятой волной по счету(отсюда и название картины) и самый опасный и разрушительный ? Все же волны, которые изобразил на полотне Айвазовский, не смотрятся слишком уж устрашающе. Так где же этот девятый вал? На девятый вал в картине указывает рукой моряк, находящийся в стороне от всех . Он один из всех заметил эту реальную опасность. Своим указательным жестом он пытается предупредить товарищей по несчастью, но те отвлеклись на другие дела. Этот моряк будто бы говорит зрителю: "Все, что изображено на картине, не имеет значения. Самое главное и опасное для жизни находится за ее пределами"!

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