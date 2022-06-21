«Потливая горячка»: почему эпидемии этой болезни считаются самыми странными в истории

В XV-XVI веках в Англии периодически вспыхивали эпидемии странной болезни. Основным симптомом недуга было обильное потоотделение. Однако не только это обстоятельство ставит в тупик современных ученых.

Симптомы и первая вспышка

Этот странный недуг называли по-разному: «английский пот», «потливая горячка» и даже «стой, кавалер». Последнее наименование заболевание получило благодаря своему скорому течению. Бывало, что молодой человек, танцевавший на балу в 9 часов вечера, уже к полуночи был мертв. Первые же названия были обусловлены основным симптомом – повышенным потоотделением. Больной страдал от жара и озноба, за которыми следовали беспамятство и смерть.

Прилагательное «английский» присоединился к названию болезни, так как первая ее вспышка возникла именно в этой стране с приходом короля Генриха VII и его французских наемников в 1485 году. Болезнь начала распространяться в войске еще до битвы при Босуорте, в которой Генрих победил Ричарда III. Когда новый правитель вошел в Лондон, эпидемия разразилась и там. За сентябрь и октябрь в столице от «потливой горячки» умерли тысячи человек.

Последующие эпидемии

Впрочем, огромное количество жертв «английского пота», как пишет в своей книге «История эпидемий» Андрей Бодров, объяснялось еще и тем, что однажды переболев этим недугом, организм не вырабатывал к нему иммунитета. Поэтому при последующем заражении с большой долей вероятности пациент погибал.

К тому же, эпидемия «потливой горячки» 1485 года в Англии была не единственной. Заболевание возвращалось в страну в 1507 и 1517 годах. Тогда оно унесло жизни половины населения университетских городков Оксфорда и Кембриджа. В 1528 году «горячка» захватила Англию в последний раз. Генрих VIII очень боялся заразиться таинственной болезнью, поэтому регулярно менял резиденции.

Некоторые исследователи считают, что «потливая горячка» никогда не выходила за пределы Туманного Альбиона, но другие уверены в том, что это не так. В то время летальными исходами нередко заканчивались эпидемии в других странах Европы, а в частности в Швейцарии, где «английский пот» бушевал до 1529 года.

Особенности и версии

Обычно эпидемии «потливой горячки» проходили в течение 2 недель. И это не единственная странность этой болезни, которая до сих пор остается загадкой даже для ученых. Было отмечено, что болезнь поражала прежде всего взрослых и состоятельных людей, живших в хороших условиях. В течение месяца от «английского пота» скончались сразу 3 лорд-мэра Лондона.

Тогдашним врачам оставалось только разводить руками. Современные же исследователи склоняются к тому, что «английский пот» был разновидностью инфлюэнцы, то есть гриппа, который, как правило, сопровождается лихорадкой. Так считает, например, известный популяризатор науки Юрий Полунов, написавший книгу «Странная жизнь и труды Эндрю Борда».

Есть версия, что таинственный недуг был в действительности возвратным тифом, который разносят вши и другие паразиты. Кстати, именно с паразитами связывали возникновение болезни ее современники. Существует предположение, что в Англии бушевал хантавирус. Но его переносчиками являются грызуны, а «потливая горячка» передавалась от человека к человеку.

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А вы знали об этом?

Парфенон переводится с древнегреческого как «место незамужних женщин». Наиболее распространённой является версия, что авторами этого названия стали Девы, участвовавшие в жертвоприношениях богине Афине. в 1460-х годах, то есть в период османского владения территорией Греции, бывший античный храм мусульмане решили использовать в качестве мечети. Так продолжалось в течение почти двух столетий. Причём, чтобы переделать акрополь в мечеть минарет соорудили из обычной башни, которая была частью первоначально постройки. Однако и это не все перипетии бывшего святилища Афины - до прихода османов Парфенон использовался в качестве католической церкви. Далеко не всем известно, что американцы построили себе собственный Парфенон. Речь идёт о полномасштабной, детализированной копии древнегреческого храма, которая находится в Сентенниал-парке города Нэшвилл, штат Теннесси. Реплика была построена в 1897 году в рамках международной выставки, которая тогда проходившей в Нашвилле в честь празднования столетнего юбилея вхождения Теннесси в Соединённые Штаты. А почти век спустя, в 1990 году, местным скульптором Аланом Лекуиром была воссоздана и установлена в американском Парфенона статуя Афины, которая также является копией той, что находилась в оригинальном храме.

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