Как вселенная посылает нам знаки

Нужно признать, что связь между потусторонним миром и братьями нашими меньшими куда сильнее, чем у людей. Наши предки знали об этом, потому внимательно следили за поведением и особенности окружающего их мира. Иногда животные чувствуют приближение необратимого и пытаются предупредить нас об этом. Но что именно хотят нам сказать птицы и звери? Случайно ли их появление у нас дома или на нашем пути? Почему они иногда так странно ведут себя?

Голубь стучит в окно – это очень тревожный знак.

Скорее всего, вас ждут плохие новости. Но еще хуже, если птица влетела к вам в дом. Ее появление говорит о возникшей опасности. Будьте бдительны, возможно, вам грозит пожар или ограбление.

Черные вороны – птицы колдунов.

Если ворон сидит на крыше дома, то там скоро будут похороны. Увидеть черную птицу на колокольни возле церкви – к беде.

Самое мистическое животное – это кошка.

Эзотерики убеждены, что только кошки могут находиться одновременно во всех параллельных мирах, их взору доступно то, что никогда не сможет увидеть человек. Коты обладают уникальной энергетикой. Давно не секрет, что они умеют лечить, а еще пушистики отлично разбираются в людях. Если ваш котейка невзлюбил кого-то из гостей дома, то не ждите ничего хорошего от этого человека: он пришел к вам со злыми намерениями.

Известна история о том, как парень пригласил в гости девушку, которая ему очень нравилась. Его кошка, обычно сонная и спокойная, как плюшевая игрушка, вдруг зашипела и ощетинилась, а потом и вовсе попыталась исцарапать гостью. Конечно, молодой человек был в ярости! Он закрыл кошку на балконе, а девушку пригласил в дом. Каждый раз кошка реагировала на подругу своего хозяина всё агрессивней, но он не обращал на это внимание. Отношения развивались, вскоре у девушки были ключи от квартиры. Однажды парень вернулся после работы домой и увидел, что его ограбили! Квартира была полностью пуста, унесли всё, вплоть до тюлей и штор. Кошке удалось спрятаться под ванной, она жалобно мяукала и боялась выходить. А ту девушку больше никто не видел. В ужасе молодой человек осознал, что его кошка с самого начала разгадала мотивы новой знакомой!

Ласточки любят вить гнезда под крышей.

Если эти нежные вестники весны выбрали ваш дом, радуйтесь: в этом году будет достаток и процветание всех дел! Но если вы специально или ненароком убьете ласточку, удача отвернется от вас навсегда.

Собака воет к беде.

Если по ночам вы слышите душераздирающий вой собаки, это очень плохо. Присмотритесь к питомцу: как именно он держит морду? Если поднимает вверх – это к пожару, опускает вниз – к похоронам. Если же пес воет лежа, то чувствует свою кончину. Животные очень тонко чувствуют как хорошие, так и плохие потоки энергии. Они наши верные друзья, поэтому пытаются подать нам знак об опасности. Всё, что нужно делать человеку, это быть внимательным к своим питомцам, не игнорировать тревожные сигналы в их поведении, дарить им свою любовь и заботу.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2326047741007104439/

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