Как не раствориться в партнере и сохранить личные границы

Мы привыкли думать, что счастье в любви — это слияние, полное понимание, едва ли не чтение мыслей. Какие риски несет такое представление о гармонии в отношениях? И как избежать потерь на этом пути?

Здоровые отношения всегда предполагают наличие личных границ. Как правильно установить границы в отношениях с самыми близкими людьми?

Эйфория первых свиданий сменяется восторгом первых месяцев совместной жизни, когда вы с партнером словно одно целое. Такие чувства естественны для начала отношений. Вместо «моего» и «твоего» появляется «наше». Однако когда эйфория идет на спад, оба партнера начинают ощущать дискомфорт и часто не отдают себе отчет в том, почему это происходит.

На самом деле причины типичны для большинства пар в ситуации, которую психологи называют конфлюэнцией. Это означает, что между партнерами отсутствует понимание личных границ друг друга. Почему так происходит? На романтической стадии отношений сложно принять необходимость таких границ. Партнеры негативно воспринимают любые попытки установить дистанцию. Считается, что любимый человек должен предвидеть желания и читать мысли. Ведь такова настоящая любовь. А границы — это жесткая искусственная конструкция, которая плохо совместима с романтикой и непосредственностью чувства.

Психотерапевты отмечают, что часто пары, обратившиеся за помощью, уверены, что наличие личных границ и любовь — взаимоисключающие вещи. Тем не менее эксперты утверждают, что «поверить алгеброй гармонию» — единственный путь к здоровым отношениям. Именно четкие границы и их соблюдение способствуют взаимопониманию и близости.

Границы могут нарушаться только в крайнем случае, при условии взаимопонимания и доброй воли второго партнера. Однако, когда вторжение в личное пространство происходит в агрессивной форме — это сигнал начать защищать его. Именно в любовных, романтических отношениях границы особенно важны, потому что партнеры подпускают друг друга слишком близко, как эмоционально, так и физически.

Границы, которые не работают

Вот несколько распространенных случаев нарушения границ:

Использование слов «всегда», «никогда» и похожих слов, обозначающих какое-то абсолютное ограничение. В этом случае соблюдение границ становится нереальным, а сами они — недолговечными. Примерами могут служить утверждения «ты должен всегда», «ты никогда не сможешь».

Двойные стандарты или попытки манипулировать: «Если ты не возвратишься домой ко времени Х, я не смогу уснуть до утра», «Если ты не сделаешь Х, это нанесет непоправимый вред моему здоровью».

Нечеткость, неоднозначность в определении границ: «Не трать много денег сегодня» или «Ты должен забирать детей из школы несколько раз в неделю». Подобные просьбы можно трактовать по-разному, они неконкретные.

Как установить здоровые и работающие границы

Здоровые границы — результат искусной дипломатии, только не в межгосударственных, а в межличностных масштабах. Их определение — результат совместной работы партнеров. Границы помогают так организовать совместную жизнь, чтобы у партнеров были время и возможности для реализации личных потребностей. Чаще всего нарушение границ происходит не по злому умыслу, а из-за недопонимания. А оно, в свою очередь, возникает из-за отсутствия информации. Избежать подобных проблем поможет соблюдение нескольких несложных правил:

Четко обозначьте свои потребности. Например, если вы хотите, чтобы к вам относились как к равному в финансовых вопросах, сообщите об этом своему партнеру.

Формулируйте свои требования конкретно и однозначно. Чем яснее вы обозначите границы, тем лучше. Например, вы можете сказать: «Не читай, пожалуйста, мой мессенджер. Я чувствую себя оскорбленной, когда ты не уважаешь мою частную жизнь».

Обращайте внимание на реакцию партнера. Старайтесь обсуждать вопросы так, чтобы вы оба чувствовали себя понятыми и услышанными.

Используйте в обсуждениях местоимение «я». Когда вы говорите «я», это помогает вам лучше осознать свои чувства. И вместе с тем партнеру не нужно защищаться. Вместо того, чтобы говорить: «Тебе нужно это сделать» или «Тебе всегда следует», скажите: «Я чувствую», или «Я была бы признательна», «Я бы хотела...».

Используйте «бутербродный подход»: комплимент, затем критика и снова комплимент. Если начать с комплимента, партнер потом легче воспримет критику, а похвала после замечания предотвратит конфликт. Например, вы можете сказать: «Мне нравится заниматься с тобой сексом, это восхитительная часть наших отношений. Но я обнаружила, что по утрам я в настроении, а вот ночью просто хочу спать. Сможем ли мы продолжать заниматься сексом тогда, когда он доставляет удовольствие нам обоим?»

Конечно, нельзя гарантировать, что соблюдение правил обеспечит понимание и гармонию в паре. Но вероятность избежать скандала точно становится выше. Ведь все мы легче принимаем критику, когда знаем, что нас ценят, слышат и понимают.

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