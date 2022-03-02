Короткие и интересные факты на все случаи жизни

Если вы задумали немного отвлечься от дел и устроить перерыв, то как насчет провести его с пользой для ума? Да, эти познания вряд ли помогут вам поступить в Оксфорд, но пополнить копилочку знаний всегда приятно.

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