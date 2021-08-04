Преподобные Кирилл и Мария Радонежские

Преподобный Сергий дал заповедь: «прежде чем идти к нему, помолиться об упокоении его родителей над их гробом». Все предпринимающие путешествие для богомолья в Троицкую Лавру поставляют долгом - вследствие завещания Преподобного - предварительно посетить Хотьковский Покровский монастырь и поклониться гробницам его родителей. (Рака с мощами преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии Радонежских и Хотьковских чудотворцев в данный момент находится в Никольском соборе Покровского Хотькова монастыря).

В конце XIII — начале XIV века в 4 км от Ростова Великого, на берегу реки Ишни, в селе Варницы, находилось поместье знатных ростовских бояр Кирилла и Марии (На месте имения Кирилла и Марии под Ростовом теперь находится Варницкий монастырь).

Троице-Сергиев Варницкий монастырь

Кирилл состоял на службе у Ростовских князей - сначала у князя Константина II Борисовича, а потом у Константина III Васильевича, которых он, как один из самых близких к ним людей, не раз сопровождал в Золотую Орду. Св. Кирилл владел достаточным по своему положению состоянием, но по простоте тогдашних нравов, живя в деревне, не пренебрегал и обычными сельскими трудами.

Супруги имели уже сына Стефана, когда Бог даровал им другого сына — будущего основателя Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, преподобного Сергия (всего у супругов было 3 детей - Стефан, Варфоломей (будущий Сергий Радонежский) и Пётр). Задолго до рождения Промысл Божий дал о нем знамение, как о великом избраннике Божием.

По преданию, когда его мать, беременная им, была в церкви, ребенок, к великому изумлению всех присутствовавших, трижды воскликнул громким голосом в материнском чреве: в начале чтения Евангелия, перед пением Херувимской и в момент, когда священник возгласил:«Вонмем, Святая святым!»После этого мать стала особенно следить за своим духовным состоянием, помня, что носит во чреве младенца, которому предназначено быть избранным сосудом Духа Святого. Пост Мария соблюдала всю беременность, не давая себе поблажек.

Праведная Мария вместе с мужем дают обет: если родится у них мальчик, принести его в церковь и отдать Богу.

3 мая 1314 года праведных родителей посетила великая радость: родился мальчик. В 40-й день по рождении Младенца принесли в церковь, чтобы совершить над ним таинство крещения. Священник Михаил назвал младенца Варфоломеем, ибо в этот день (11 июня) праздновалась память святого апостола Варфоломея. Это имя по своему значению — «Сын радости (утешения)» было особенно утешительно для родителей. Священник почувствовал, что это особый младенец и, осененный Духом Божественным, предрек: «радуйтесь и веселитесь, ибо будет ребенок сей сосуд избранный Бога, обитель и слуга Святой Троицы».

С первых дней жизни младенец Варфоломей всех удивлял постничеством: по средам и пятницам он совсем ничего не ел, а в другие дни отказывался от материнского молока, если Мария ела мясо. Воздержанный постом во чреве, младенец и по рождении как будто требовал от матери поста. И она стала строже соблюдать пост: совсем оставила мясную пищу, и младенец, кроме среды и пятницы, всегда после этого питался ее молоком.

Когда Варфоломею исполнилось 7 лет, родители отдали его учиться грамоте, чтобы мог он читать и разуметь Слово Божие. Вместе с ним учились и два брата его: старший Стефан, и младший Петр. Братья обучались успешно, а Варфоломей далеко отставал от них. Учитель наказывал его, товарищи упрекали и даже смеялись над ним, родители уговаривали; да и сам он напрягал все усилия своего детского ума, проводил ночи над книгою, и часто, укрывшись от взоров людских, где-нибудь в уединении, горько плакал о своей неспособности, горячо и усердно молился Господу Богу: "Дай же Ты мне, Господи, понять эту грамоту; научи Ты меня. Господи, просвети и вразуми!" Но грамота все же ему не давалась. Пока однажды, посланный отцом в поле за лошадьми, 13-летний Варфоломей не встретил старца-схимника. Он попросил того прийти в дом своих родителей, за трапезой старец предсказал Кириллу и Марии, что «отрок будет велик пред Богом и людьми за свою добродетельную жизнь». Благословив их, схимник удалился. Грамота Варфоломею, к родительской радости, с той поры стала даваться легко.

Когда Варфоломею исполнилось 15 лет (около 1328 года), Ростовское княжество попало под власть Московского великого князя Ивана Калиты. В Ростов был назначен наместником один из московских бояр, который притеснял и грабил жителей. Многие из ростовцев стали покидать город. В числе их был и боярин Кирилл. Кроме притеснений московских воевод, он еще и разорился, и не желал оставаться там, где некогда жил в богатстве и почете. Для жительства он выбрал маленький городок Радонеж в Московских землях (в 12 км от Троицкой Лавры, по направлению к Москве, есть село Городище или Городок, которое в древности носило имя Радонеж).

По обычаю того времени Кирилл должен был получить поместье, но по старости уже не мог служить Московскому князю, и эту обязанность принял на себя его старший сын Стефан, к тому времени уже женатый. Младший из сыновей Кирилла и Марии — Петр, также женился, но Варфоломей и в Радонеже продолжал свои подвиги. Когда ему было около двадцати лет, он попросил у родителей благословения на монашество. Родители не возражали, но просили подождать только до их смерти: с уходом они потеряли бы последнюю поддержку, так как два старших брата были уже женаты и жили отдельно. Благодатный сын повиновался и делал все, чтобы успокоить старость своих родителей, которые не принуждали его вступить в брак.

В то время на Руси распространен был обычай принимать иночество под старость. Так поступали простецы, князья и бояре. Согласно этому благочестивому обычаю Кирилл и Марию в конце своей жизни тоже приняли сначала иноческий постриг, а потом и схиму в Хотьковском Покровском монастыре, который располагался в 3 км от Радонежа и был в то время одновременно мужским и женским. Почти в то же время произошла печальная перемена и в жизни их старшего сына Стефана: жена его умерла, оставив двух сыновей. Похоронив супругу в Хотьковском монастыре, Стефан не пожелал уже возвращаться в мир. Поручив своих детей младшему брату Петру, он здесь же в Хотькове принял монашество.

Преподобный Сергий у мощей своих родителей

В 1337 году схимонах Кирилл и схимонахиня Мария отошли ко Господу. Перед своей блаженной кончиной они благословили Варфоломея на иноческий подвиг.

Дети погребли их под сенью Покровской обители, которая с этого времени стала последним приютом и усыпальницей Сергиева рода.

Рака с мощами преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии Радонежских и Хотьковских чудотворцев в данный момент находится в Никольском соборе Покровского Хотькова монастыря

Мощи преподобных Кирилла и Марии в Покровском соборе

Уже будучи игуменом, преподобный Сергий часто ходил из основанного им монастыря (ныне – Троице-Сергиева Лавра) к могилам родителей и, по преданию, завещал идущим к нему прежде помолиться о его родителях в Хотьково. Так и повелось: перед тем, как отправляться в Троице-Сергиеву Лавру, богомольцы приходили в Покровский монастырь в Хотьково, желая «поклониться на могилке его праведных родителей, чтобы явиться благодатному сыну от дорогой ему могилы как бы с напутствием от самих праведных родителей».

До самой революции 1917 года мощи преподобных покоились под полом Покровского собора в Хотьковском монастыре. А после ликвидации монастыря рабочие, которые занимались его перестройкой под склады и мастерские… разрешили верующим забрать мощи и, более того, сами помогли вскрыть полы храма и вынести останки. Мощи были положены в склепе на территории монастыря, причем никаких знаков или надписей на склеп не нанесли – место помнили только непосредственные участники этих событий…

Общецерковное прославление Кирилла и Марии в лике святых состоялось в 1992 году, ровно через 600 лет после преставления их «сына радости», преподобного Сергия Радонежского.

Сегодня их мощи возвращены в Хотьковский монастырь. Память празднуется через день после памяти их знаменитого сына – 11 октября, 31 января и в день собора Радонежских святых – 19 июля, на следующий день после памяти обретения мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского.

Покровский Хотьков монастырь

Летопись Хотьковского Покровского монастыря приводит свидетельства о том, как молитвенное обращение к преподобному Сергию и его родителям спасало людей от тяжких недугов. Особенно проявилось их заступничество во время народных бедствий — страшной моровой язвы 1770-1771 годов, эпидемий холеры в 1848 году и 1871 году. Тысячи людей стекались в Хотьково. У гробницы родителей преподобного читалась неусыпно Псалтирь и молитва святым схимонаху Кириллу и схимонахине Марии. В то же время они уже местно почитались в монастыре. И всякий раз множество людей сохранялись от губительных болезней.

Молитва ко преподобным Кириллу и Марии

О раби Божии, преподобнии Кирилле и Марие! Аще и скончали есте временную жизнь свою телом, но духом не отступаете от нас, руководствуете же ны ко Христу Богу, наставляете шествовати по заповедям Господним и носити крест свой и последовати Владыце нашему. Вы, преподобнии, вкупе с преподобным и Богоносным отцем нашим Сергием, вашим возлюбленным сыном, имеете дерзновение ко Христу Богу нашему и ко Святей Его Богоматери. Будите молитвенницы и ходатаи о нас, недостойных, жительствующих во святей обители вашей, ей же вы и начальницы. Будите помощницы и заступницы Богом собранней дружине сей, да жительствующии на месте сем и приходящии с верою, вашими молитвами сохраняеми, невредими от бесов и от человек злых пребудем, славяще Святую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 3

Блаженств Христовых причастницы, честнаго супружества и попечения о чадех добрый образе, праведнии Кирилле и Марие, плод благочестия, Сергия преподобнаго нам явившии, с ним же усердно молите Господа низпослати нам дух любве и смиренномудрия, да в мире и единомыслии прославим Троицу Единосущную.

Кондак, глас 4

Днесь, вернии, сошедшеся, восхвалим двоицу блаженную благовернаго Кирилла и Марию добронравную, тыя бо молятся вкупе с возлюбленным сыном своим, преподобным Сергием, ко Единому во Святей Троице Богу, отечество наше в правоверии утвердити, домы миром оградити, юныя от напастей и соблазнов избавити, старость укрепити и спасти души наша.

Величание

Ублажаем, ублажаем вас, преподобнии Кирилле и Марие и преподобне отче наш Сергие, и чтим святую память вашу, наставницы монахов и собеседницы Ангелов.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2272674953979759095/

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