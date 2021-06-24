Что такое наслаждение с точки зрения науки

Человек рожден для наслаждения. Эту точку зрения так или иначе разделяют все философы (а не только гедонисты, как вы сейчас подумали). Но что вы знаете о наслаждениях? Как это связано с тем, что мы так любим сплетничать, откуда берется страх и почему ученые живут дольше всех?..

Итак, в моем рейтинге – самые адреналиновые способы получения наслаждения.

1. Физиологические удовольствия

Самые слабые и недолговечные, хотя и самые доступные. Кроме еды, сна и сексуального удовлетворения существует целая палитра самых разных ощущений – от теплого ветерка до утоления жажды. Например, в Европе уже давно практикуется услуга, доступная только очень богатым людям: человек платит огромные деньги за то, чтобы его… погладили. Да, специально обученная девушка просто будет гладить вас по телу, удовлетворяя естественную потребность в человеческой нежности.

2. Эстетическая эмоция наслаждения

Люди любят судить других людей, каждый человек по натуре – судья. И не только негативно, бывают и ироничные суждения, и позитивные. Мы любим чувствовать свою власть над другими, когда высказываем свое мнение. Поэтому если вы вдруг большой начальник, то разрешите конструктивную критику внутри коллектива – вы не поверите, как возрастет ваш рейтинг доверия.

3. Этическая эмоция наслаждения

Это удовольствие, которое испытывает человек, совершая бескорыстно благородный поступок. Например, благотворительность или помощь больным в хосписах. Это же кураж, это ни с чем не сравнимое ощущение своего превосходства, духовного величия!.. Видели таких людей с горящими глазами, которые убеждают вас на улице помочь умирающему ребенку?..

4. Изжитие базовой отрицательной эмоции – иначе говоря, страха перед плохими новостями

Представьте, что вы ждете близкого человека, но он очень сильно задерживается. Его нет час, два, три, больше, вы начинаете сильно нервничать, и тут раздается телефонный звонок. Что вы ощущаете? Вот именно, гора с плеч, бешеный выброс адреналина. Когда мы не понимаем, что происходит, мы ждем дурного, избавление от этого страха приносит нам удовольствие.

5. Рациональная эмоция наслаждения

Возникает в момент догадки – происходит бешеный выброс адреналина, омолаживающего весь организм. Поэтому дольше всех на свете живут вовсе не китайцы и горцы, а ученые, люди, которые все время разгадывают какие-то загадки.



Необычный список, правда?.. Не верите – проверьте на себе, и вы поймете, что удовольствие можно получать очень разными способами, многие из которых непривычны и очень эффективны.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2243566617271208554/

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