Почему англичане вынуждены были дать независимость Индии

Индия – одна из немногих стран Древнего мира, которая дожила до современной эпохи. С тех времён шло поступательное развитие общества, многочисленных народов её населявших, в своём, отличном от Европы ключе. Но на протяжении всего времени, это была, скорее, лишь территория, объединённая общим названием, а не единое государство. С XVIII века Индия стала колонией Великобритании и лишь 75 лет назад получила независимость – 18 июля 1947 года.

Именно в этот день английский король Георг VI подписал закон, который ранее принял парламент, о предоставлении Индии независимости. Но как национальный праздник там отмечают 15 августа – день, когда закон вступил в силу. Британская Индия была разделена на два государства – Пакистан и, собственно, Индию. Несколько позже Восточный Пакистан также приобрёл независимость и получил название Бангладеш.

А всё началось с эпохи Великих географических открытий, когда Васко да Гама открыл морской путь в эту страну. Индию, точнее её товары, европейцы хорошо знали ещё с античных времен. Её богатство кружило голову многим, даже великий Александр Македонский предпринял свой знаменитый индийский поход, но страны не завоевал – слишком долго до неё было идти пешком.

Именно идти – все дороги были сухопутными, по ним и передвигались караваны. В Средние века их контролировали арабы, а на средиземноморском участке торговлю перехватывали итальянцы. Но всё обрушилось с падением Константинополя и возникновением Османской империи – европейцам путь закрыли. Надо было искать новые возможности для торговли.

Успеха в этом деле достигли самые отважные мореплаватели того времени – португальцы. Уже в 1510 году они открыли свою первую торговую факторию в Гоа, причем захватив там клочок земли. Однако попытки продвинутся вглубь территории особого успеха не принесли. Постепенно португальцев начали вытеснять более локтястые голландцы и французы. Поселения и фактории стали появляться во множестве.

Форт Уильям — первый бастион Ост-Индской компании на востоке Индии. фото: wikipedia.org

Последними очнулись англичане. В 1600 году там была создана Ост-Индская компания, которой правительством были переданы права проводить в Индии не только коммерческую деятельность, но военную и политическую. В 1612 году была основана первая английская фактория в Сурате. В 1687 году штаб-квартира компании обосновалась в Бомбее.

Постепенно компания продвигалась вглубь страны используя старинный принцип «разделяй и властвуй». Индия – это был набор княжеств, которые вечно враждовали между собой. К тому же властители, падишахи и раджи, были продажными, что сильно облегчало дело.

Поэтому к XVIII веку под контролем англичан была уже значительная территория. Сильнее всего удалось закрепиться в Бенгалии и ее жителей британцы обобрали без какого-либо стеснения. Вплоть до того, что там возник голод, от которого умерло не менее 10 млн человек. Это ли не голодомор?

Окончательно под владычество британской короны Индия перейдёт в 1757 году, после поражения индийцев в битве при Плесси. С этого момента все церемонии были окончательно отброшены. В стране появляются губернаторы, хотя и местные феодалы сохраняют номинальную власть.

Англичане не сильно церемонились и с европейцами – в XIX веку все они были из Индии вытеснены и громадные средства потекли в лондонские карманы. Именно на них, в том числе, и была осуществлена знаменитая промышленная революция, которая позволила британцам вырваться вперёд. Только за первые 23 года своего правления, до 1780 года, из Индии было вывезено 28 млн фунтов стерлингов – колоссальная сумма. Впоследствии они все свои скачки в развитии будут осуществлять за счёт других. Пытаются и сейчас.

Однако Ост-Индская компания не знала пределов в своей алчности. Все это постепенно накапливало недовольство внутри народа, способствовало осознанию себя как единой нации. В качестве войск использовались местные жители, которые получили название сипаев, хотя командовали ими, в основном, британские офицеры.

Сипаи армии Мадрасского президентства. фото: wikipedia.org

В 1857–1859 году произошло восстание сипаев, которое хоть и было подавлено, но привело к тому, что Ост-Индская компания была отстранена и британская корона перешла к прямому управлению. Королева Виктория объявила себя императрицей Индии.

Но это обстоятельство не сильно повлияло на благосостояние населения – оно продолжало стремительно нищать. Поэтому уже в XX веке начинается движение за провозглашение независимости Индии. Его возглавил юрист Махатма Ганди, который учился в Лондоне и понимал за счет чего и кого процветала метрополия. Он и его соратники начинают волну неповиновения, мирное давление на колонизаторов и в 1920–1930 годы добиваются некоторых уступок. В 1935 году индийцы получили избирательное право и свой совещательный орган. Еще не законодательный.

По окончании Второй мировой войны Великобритания была уже ослабленной – слишком много ресурсов ушло на противодействие фашистскому режиму. В результате её положение в мире тоже заметно упало. На удержание колоний стало уходить чересчур много сил, а англичане привыкли к тому, что это их всегда содержали. Рядовые британцы больше не видели причин удерживать территории любой ценой, когда даже продуктов не хватало.

В этих условиях британский премьер-министр Клемент Эттли объявил 20 февраля 1947 года о намерении предоставить независимость Индии ещё до конца 1948 года. Но все случилось несколько быстрее. Уже в начале лета парламент принимает Закон о независимости Индии на основе плана Маунтбеттена, а 18 июля король Георг VI его подписывает. 15 августа 1947 года он вступает в силу Индия и Пакистан стали независимыми.

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А вы знали об этом?

Согласно библейским текстам, Бог наслал на Египет десять казней, чтобы фараон отпустил евреев. Современные ученые обнаружили подтверждение того, что примерно в то время Египет и в самом деле стоял на грани экологической катастрофы: падеж скота, смерть людей, нападения саранчи и даже покраснение вод — все это было.

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