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10 автомобилей, которые впечатляют своей технологичностью

В середине 20 века предполагалось, что к настоящему времени у нас у всех будут летающие машины. Многие автолюбители разочарованы отсутствием прогресса в этой области, но появилась масса невероятно крутых технологий, о которых инженеры 50-х вряд ли могли мечтать. Мы делаем шаги в направлении полностью автономных транспортных средств, мы водим электрические суперкары, мы разговариваем с нашими автомобилями – и они реагируют.

Сейчас многие модели оснащаются множеством впечатляющих функций и гаджетов. Вот 10 примеров высокотехничных транспортных средств разных категорий и технологии, которые делают их выдающимися.

10 автомобилей, которые впечатляют своей технологичностью

1. GMC Sierra Denali 1500

Высокотехнологичный пикап GMC Sierra Denali 1500/ Фото: gmc.com

Высокотехнологичный пикап GMC Sierra Denali 1500

Люди обычно не думают о технологиях, когда рассматривают пикап: они размышляют о буксировочной способности, амортизаторах, протекторах шин, прочности шасси и вместимости кузова. Но сегодняшние пикапы – уже не просто рабочие лошадки.

Интерьер GMC Sierra Denali 1500/ Фото: gmc.com

Интерьер GMC Sierra Denali 1500

Взгляните на Sierra Denali. Здесь есть беспроводная зарядная площадка для телефона, предупреждения о столкновении и автоматический дальний свет для ночного вождения, шикарная звуковая система Bose с активным шумоподавлением для комфортной тишины в салоне, даже специальная встроенная система тактильной вибрации, которая сообщает водителю, когда грузовик отклоняется слишком далеко влево или вправо.

2. Volvo S90

Volvo S90 – внешний вид/ Фото: autoguide.com

Volvo S90 – внешний вид

Volvo утверждает, что в седане S90 сейчас больше технологий, чем в любом другом транспортном средстве. Вряд ли это правда, но S90, безусловно, впечатляет. Даже если смотреть на функции безопасности в одиночку, находим системы обнаружения пешеходов и животных, автоматическое торможение, отслеживание краев дороги и фары, которые автоматически изгибаются, освещая повороты в ночное время.

Интерьер Volvo S90/ Фото: autoguide.com

Интерьер Volvo S90

Плюс уникальный воздушный фильтр салона – не просто высокоэффективный HEPA, основанный на большом количестве сверхтонких волокон, а электрически заряженный аналог, способный удалять до 95% вредных частиц из воздуха ещё до того, как они проникнут в салон.

Помимо этого, есть масса развлекательных технологий – в частности, ИРС, совместимая с личными гаджетами и дающая ощущение, что вы управляете вселенной.

3. BMW 5 Series

Экстерьер BMW 5 Series/ Фото: cnet.com

Экстерьер BMW 5 Series

В БМВ полагают, что модели ее 5-й серии – самые технологически продвинутые авто на сегодняшний день. Фанаты инновационных решений и гаджетов действительно будут в восторге.

Внутреннее убранство BMW 5 Series/ Фото: bmw.com.my

Внутреннее убранство BMW 5 Series

Сенсорная ИРС с распознаванием жестов (просто водите рукой перед экраном) достаточно крута. Есть также несколько функций «а-ля Джеймс Бонд»: наиболее впечатляющей является возможность припарковать автомобиль перпендикулярно извне, используя брелок для ключей в качестве пульта ДУ.

Также имеется система 360-градусного обзора, способная отсылать изображение на смартфон, и вы можете давать машине команды изнутри вашего дома, говоря в брелок, когда ей заводиться или выключаться, открывать или блокировать двери. Потрясающе!

4. Honda Odyssey

Сверхэффективный «японец» Honda Odyssey/ Фото: automobiles.honda.com

Сверхэффективный «японец» Honda Odyssey

Минивэны тоже становятся всё умнее. В последние версии Odyssey производитель внедрил множество технологий, призванных сделать семейный автомобиль сверхумным и высокоэффективным.

Салон Honda Odyssey/ Фото: automobiles.honda.com

Салон Honda Odyssey

Теперь в этом крейсере, помимо 360-градусного окружающего обзора и дисплея ночного видения, есть внутренняя потолочная камера, позволяющая водителю видеть всё, что происходит в задней части салона, и водитель может использовать микрофон, чтобы разговаривать с пассажирами через стереодинамики.

Пассажиры на заднем диванчике могут использовать беспроводные наушники и приложения для смартфона, чтобы отслеживать маршрут поездки на 10-дюймовом мониторе с помощью GPS, регулировать обогрев и кондиционирования воздуха, запускать музыку и фильмы.

Удобства дополняются современными функциями безопасности, включая предупреждения о сходе с полосы движения и обнаружение пешеходов. Всем этим можно наслаждаться, заплатив всего 45 000 долларов.

5. Audi A4

Внешний вид Audi A4/ Фото: thecarconnection.com

Внешний вид Audi A4

Audi всегда в авангарде автомобильных технологий. Среди инноваций – такие интересные вещи, как считыватель отпечатков пальцев для дополнительной безопасности, ИРС, принимающая команды с распознающего почерк планшета, и замечательные аудиосистемы Bang & Olufsen с всплывающими колонками.

Салон Audi A4/ Фото: thecarconnection.com

Салон Audi A4

Последняя версия роскошного A4 тоже напичкана умными технологиями, включая предупреждение об угрозе столкновения и автоматическое торможение, развлекательную систему с поддержкой Apple/Android и «virtual cockpit» – техноцентр с огромным дисплеем, показывающий водителю широкий спектр развлекательных опций и полезную информацию, от дорожной обстановки до трёхмерной графики Google Earth. Завидный набор при стартовой цене в 48 500 долларов.

6. Mercedes S-Class

Роскошный снаружи и внутри Mercedes S-Class/ Фото: mercedes-benz.de

Роскошный снаружи и внутри Mercedes S-Class

Связаны ли ваши технические предпочтения с роскошью, развлечениями или безопасностью, S-Класс никогда не перестаёт удивлять. Роскошный флагманский седан 2021 года предлагает водителю кластер трехмерных датчиков и огромный проекционный дисплей.

HUD проецирует картинку, эквивалентную 77-дюймовому экрану, с наложением дополненной реальности, чтобы вы не пропустили сложный поворот при использовании навигационной системы.

10 автомобилей, которые впечатляют своей технологичностью

Интерьер Mercedes S-Class

Также появилась новая версия MBUX с возможностью обмена данными между экранами других пассажиров и аудиосистема Burmester 4D с 30 динамиками, не говоря уже о сиденьях с подогревом, охлаждением, массажем, ароматизаторах в салоне и дверных ручках, которые автоматически выскакивают при вашем приближении.

Любителям открытых салонов понравится кабриолет S-класса от Мерседес-Бенц. Он обладает не только стилем и крутизной престижного «немца», но и массой высокотехнологичных функций безопасности.

Возьмем, к примеру, поперечные дуги этого кабриолета. Они невидимы, пока не произойдет авария – тогда они автоматически развернутся за доли секунды. Есть также целый ряд средств помощи водителю, в т.ч. интеллектуальный круиз-контроль, система ночного видения, отслеживание полосы и даже система обнаружения перекрестков.

7. Chevrolet Corvette Stingray

Суперкар Chevrolet Corvette Stingray/ Фото: thenewswheel.com

Суперкар Chevrolet Corvette Stingray

Бортовая камера GoPro работает как видеоигра, захватывая кадры и параметры, сохраняя детализированную информацию на диске, накладывая на видео данные телеметрии и позволяя водителям анализировать время круга и производительность с помощью гоночного программного обеспечения Cosworth.

Внутреннее убранство Chevrolet Corvette Stingray/ Фото: thenewswheel.com

Внутреннее убранство Chevrolet Corvette Stingray

Документирование приключений за рулем – лишь одна из многих интересных технологий в сегодняшнем Stingray. Захватывающая динамика суперкара дополняется спектром удобств: восьмидюймовый дисплей позволяет быстро настраивать всё – от развлечений с Apple CarPlay до регулировки температуры и сиденья, в котором находитесь. Плюс оригинальная конструкция крыши, которая складывается, не занимая ни дюйма грузового пространства.

Это наполовину спортивный, наполовину роскошный автомобиль – плавный, тихий и бережливый, когда не терзают педаль газа, но способный дышать в шеи Ferrari и McLaren.

8. Rolls-Royce Wraith

Уникальный в своем роде Rolls-Royce Wraith/ Фото: automotivemag.com

Уникальный в своем роде Rolls-Royce Wraith

Rolls-Royce Wraith стоит около 400 000 долларов. Треть суммы платится за шикарную марку, остальное – за поистине передовые технологии. В частности, уникальную спутниковую связь.

Салон Rolls-Royce Wraith/ Фото: automotivemag.com

Салон Rolls-Royce Wraith

Топографическая информация, полученная со спутников, позволяет машине «увидеть», что впереди, до того, как это появится. Основываясь на этих данных, Wraith автоматически переключает передачи для плавного движения в гору или спуска, может сообщить вам, когда пойдет дождь (до того, как он начнется) или о том, что в ближайшие часы на дороге может образоваться наледь.

Этот тип технологий выводит концепцию умного автомобиля на новый уровень, позволяя машине прогнозировать дорожные и погодные условия и вносить автоматические поправки, чтобы путешествия проходили безопасно и комфортно. Круто... и немного пугающе.

9. Ford Mustang

Маслкар из США Ford Mustang/ Фото: thenewswheel.com

Маслкар из США Ford Mustang

Последняя модель Мустанга, классического американского маслкара, имеет больше технологий, чем когда-либо было в спортивных автомобилях. Ford оснастил его 12-дюймовым дисплеем, который позволяет настраивать разные параметры автомобиля и запоминает предпочтительные варианты – вплоть до того, какая жёсткость подвески вам нравится.

Интерьер Ford Mustang/ Фото: thenewswheel.com

Интерьер Ford Mustang

Сегодняшний Mustang также может похвастаться технологией голосовых команд, массой продвинутых функций безопасности и замечательной 10-ступенчатой АКП, которая умело сглаживает езду и молниеносно реагирует.

10. Tesla Model S

Продвинутый и производительный Tesla Model S/ Фото: tesla.com

Продвинутый и производительный Tesla Model S

Если любите минимализм, скорость и технологии, смотрите на Tesla Model S, особенно на версию Plaid. Она не только демонстрирует наивысшую производительность (1020 л.с.) и может разгоняться от 0 до сотни за 2,1 секунды, но и наполнена таким количеством технологий, что кружится голова.

Салон Tesla Model S/ Фото: tesla.com

Салон Tesla Model S

Функции комфорта, удобства и защиты варьируются от уведомлений о незапертой дверце и 960-ваттной аудиосистемы с 22 динамиками до голосового управления и автопилота. Система машинного обучения на базе Nvidia поддерживает массив из восьми видеокамер, 12 ультразвуковых датчиков ближнего действия и радара, обращённого вперёд.

Набор технологий позволяет автомобилю управлять, тормозить и ускоряться без участия водителя, а программное обеспечение обновляется удаленно («по воздуху») по мере разработки новых функций. Это настоящий храм высоких технологий. Корпорация Tesla создала нечто намного большее, чем просто батарейно-электрический автомобиль со звёздным ускорением, и не собирается останавливаться на достигнутом.

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