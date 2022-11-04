 А вы знали об этом?(Статья 100)

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В начале XX века официантам и прислугам во Франции запрещалось носить усы. Растительность на лице была признаком высокого социального статуса. Отсутствие усов отличало лакеев от буржуазии. Аристократы не хотели, чтобы обслуживающий персонал имел общие черты с уважаемыми и знатными людьми: офицерами, аристократами, банкирами. Так было легче отличить одних от других. В апреле 1907 года обстановка вокруг запрета усов накалилась. Парижские официанты начали возмущаться. Недовольство переросло в беспорядки и забастовки по всему городу.

Безусые официанты требовали сокращения рабочего дня, увеличения жалованья и права носить усы. Лозунг забастовщиков звучал так: «Мужчина без усов – это не мужчина».Полиция разгоняла и арестовывала всех граждан с гладковыбритыми лицами, чтобы навести порядок на улицах Парижа. Под раздачу попадали и туристы, которые даже не слышали о забастовках. Жандармы выгнали из города с десяток непричастных американцев. Рестораны и другие заведения общественного питания терпели убытки, около 25 тысяч французских франков в день.

Официанты бастовали и отказывались работать.

Буржуазия была недоброжелательно настроена к забастовщикам. Они считали, если дать официантам и другим лакеям право иметь усы, то те будут скрывать свою социальную принадлежность, выдавая себя за высокопоставленных господ. К тому же остро стоял вопрос по поводу гигиены. Нечистоплотные официанты будут отращивать усы, а кто следить за ними будет? Однако через две недели в начале мая 1907 года официанты завоевали право носить усы. Властям пришлось уступить, чтобы урегулировать беспорядки и спасти рестораны от разорения.Так парижские официанты победили дискриминацию.

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Картина Шишкина «Утро в сосновом лесу» знакома всем россиянам. Ее автор, известный пейзажист Иван Шишкин любил русскую природу и посвятил ей множество своих работ. Но мало кто знает, что картина «Утро в сосновом лесу» создана им в соавторстве с Константином Савицким. Иван Шишкин нарисовал утренний лес, а медведей нарисовал его друг, художник Савицкий.Картина была впервые представлена на XVII Передвижной выставке 1889 года и на ней стояли подписи обоих художников. Сразу после показа полотно приобрел Павел Третьяков. Он посчитал, что замысел картины и манера исполнения принадлежат только Шишкину, поэтому и стер подпись Савицкого. Вместе с тем, в каталоге Третьяковской галереи имеется пометка, что медведи дорисованы К.А. Савицким.Интересно, что картину Третьяков приобрел за огромную по тем временам сумму — 4000 рублей.

Иван Шишкин предложил Савицкому его долю «за мишек» — 1000 рублей, но тот сильно оскорбился, считая, что именно медведи — это самое главное на полотне, а утренний лес — лишь фон для них. Теперь уже обиделся Шишкин. Действительно, утренний лес изображен так мастерски, что кажется, будто, мы сами находимся в лесной чаще.Чувствуется приближение утра, солнце уже просвечивает сквозь кроны деревьев и робко заглядывает в один из его уголков. Нам приоткрылась тайна леса и мы наблюдаем, как под присмотром строгой мамы, играя, познают жизнь медвежата.Вместе с тем, картину Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу» многие называют «Три медведя». А всё потому, что с детства этих медведей мы видим на обертках конфет, и любимая картина ассоциируется с названием известной русской сказкой «Три медведя».

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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