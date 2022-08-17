Логические загадки для взрослых

Не лёд, а тает, не лодка, а уплывает.

Ответ: Зарплата.

Эти три телезвезды давно на экране. Одного зовут Степан, второго — Филипп. Как зовут третьего?

Ответ: Хрюша.

Что нужно делать, когда видишь зеленого человечка?

Ответ: Переходить улицу.

Это дается нам трижды. Первые два раза бесплатно. А вот за третий придется заплатить.

Ответ: Зубы.

Какое слово начинается с трех букв «Г» и заканчивается тремя буквами «Я»?

Ответ: Тригонометрия.

Какая разница между попом и Волгой?

Ответ: Поп — батюшка, а Волга — матушка.

Что может в одно и то же время: стоять и ходить, висеть и стоять, ходить и лежать?

Ответ: Часы.

Гуси шли на водопой гуськом (один вслед за другим).

Один гусь посмотрел вперёд – перед ним 17 голов. Посмотрел назад – за ним 42 лапы.

Сколько гусей шло на водопой?

Ответ: 39. 17 впереди, 21 позади, да и сам гусь, который головой вертел.

— Это красная?

— Нет, черная.

— А почему она сейчас белая?

— Потому, что еще зеленая.

О чем речь?

Ответ: Черная смородина.

Загадки с подвохом

Человек скупал яблоки по 5 рублей за одну штуку, но продавал их по 3 рубля за одну штуку.

Спустя какое-то время он стал миллионером. Как у него так получилось?

Ответ: Он был миллиардером.

Вы сидите в самолете, впереди вас лошадь, сзади автомобиль.

Где вы находитесь?Ответ: На карусели.

Сколько программистов нужно, чтобы закрутить лампочку?

Ответ: Ни одного. Это аппаратная проблема, программисты их не решают.

По чему Ленин ходил в ботинках, а Сталин в сапогах?

Ответ: По земле.

Кто это — маленький, в земле живет, на «Щ» начинается?

Ответ: Щервячок.

Дано слово из 4 букв, но еще оно может быть записано 3 буквами.

Обычно можно записать 6 буквами, а затем 5 буквами.

Отродясь содержало 8 букв, а изредка состоит из 7 букв.

Ответ: «Дано», «оно», «обычно», «затем», «отродясь», «изредка».

При каком условии 3 мальчика и 2 девочки, 4 взрослых, 1 собака и 1 кот не намокнут, став всего под 1 зонт?

Ответ: При условии, что дождя не будет.

Детей у него может и не быть, но он все равно папа. Как такое возможно?

Ответ: Это Папа Римский.

Смешные загадки-приколы для взрослых на логику и смекалку

Сто голов и тонна меди.

Ответ: Духовой оркестр.

В воду упало два гвоздя. Как фамилия грузина?

Ответ: Заржавели.

С усами, большой, везет зайцев. Что это?

Ответ: Троллейбус.

Шел охотник мимо башни с часами. Достал ружье и выстрелил. Куда он попал?

Ответ: В милицию.

1 глаз, 1 рог, но не носорог.

Ответ: Корова из-за угла выглядывает.

Прежде чем назвать женщину «зайкой», что должен проверить мужчина?

Ответ: Убедиться, что у него достаточно «капусты».

В чем отличие между мужчиной и свиньей?

Ответ: Свинья никогда не превратится в мужика, даже если ее напоить.

Чем отличается женское общежитие от мужского?

Ответ: В женском общежитии посуду моют после еды, а в мужском – перед.

Муж собирается на работу:

— Дорогая, почисти мне пиджак.

Жена:

— Я уже его почистила.

— А брюки?

— Тоже почистила.

— А ботинки?

Что ответила жена?

Ответ: А разве в ботинках есть карманы?

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2547130019577858859/

А вы знали об этом?

Британский химик Александр Флеминг был чудовищным неряхой. В своей лаборатории он изучал природу бактериальной инфекции инфлюэнцы (так в те времена называли грипп). И лабораторные чашки с посевами бактерий, которые уже были не нужны, он не мыл, а просто небрежно отодвигал на край стола. Вскоре у него в лаборатории скопилось несколько десятков таких чашек. Однажды Флеминг уехал по делам в другую часть страны. За это время погода на улице потеплела, а потом снова грянули холода. Температура в лаборатории ученого то повышалась, то понижалась, что было идеальным условием для развития плесени. И когда Флеминг вернулся обратно, то с удивлением заметил, что в некоторых чашках с посевами бактерий их совершенно не оказалось – все "съела" необычная плесень. Она и стала впоследствии пенициллином – предтечей современных антибиотиков.

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