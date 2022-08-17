Логические загадки для взрослых

Не лёд, а тает, не лодка, а уплывает.
Ответ: Зарплата.
Эти три телезвезды давно на экране. Одного зовут Степан, второго — Филипп. Как зовут третьего?
Ответ: Хрюша.
Что нужно делать, когда видишь зеленого человечка?
Ответ: Переходить улицу.
Это дается нам трижды. Первые два раза бесплатно. А вот за третий придется заплатить.
Ответ: Зубы.
Какое слово начинается с трех букв «Г» и заканчивается тремя буквами «Я»?
Ответ: Тригонометрия.
Какая разница между попом и Волгой?
Ответ: Поп — батюшка, а Волга — матушка.
Что может в одно и то же время: стоять и ходить, висеть и стоять, ходить и лежать?
Ответ: Часы.
Гуси шли на водопой гуськом (один вслед за другим).
Один гусь посмотрел вперёд – перед ним 17 голов. Посмотрел назад – за ним 42 лапы.
Сколько гусей шло на водопой?
Ответ: 39. 17 впереди, 21 позади, да и сам гусь, который головой вертел.
— Это красная?
— Нет, черная.
— А почему она сейчас белая?
— Потому, что еще зеленая.
О чем речь?
Ответ: Черная смородина.
Загадки с подвохом
Человек скупал яблоки по 5 рублей за одну штуку, но продавал их по 3 рубля за одну штуку.
Спустя какое-то время он стал миллионером. Как у него так получилось?
Ответ: Он был миллиардером.
Вы сидите в самолете, впереди вас лошадь, сзади автомобиль.Где вы находитесь?
Ответ: На карусели.
Сколько программистов нужно, чтобы закрутить лампочку?
Ответ: Ни одного. Это аппаратная проблема, программисты их не решают.
По чему Ленин ходил в ботинках, а Сталин в сапогах?
Ответ: По земле.
Кто это — маленький, в земле живет, на «Щ» начинается?
Ответ: Щервячок.
Дано слово из 4 букв, но еще оно может быть записано 3 буквами.
Обычно можно записать 6 буквами, а затем 5 буквами.
Отродясь содержало 8 букв, а изредка состоит из 7 букв.
Ответ: «Дано», «оно», «обычно», «затем», «отродясь», «изредка».
При каком условии 3 мальчика и 2 девочки, 4 взрослых, 1 собака и 1 кот не намокнут, став всего под 1 зонт?
Ответ: При условии, что дождя не будет.
Детей у него может и не быть, но он все равно папа. Как такое возможно?
Ответ: Это Папа Римский.
Смешные загадки-приколы для взрослых на логику и смекалку
Сто голов и тонна меди.
Ответ: Духовой оркестр.
В воду упало два гвоздя. Как фамилия грузина?
Ответ: Заржавели.
С усами, большой, везет зайцев. Что это?
Ответ: Троллейбус.
Шел охотник мимо башни с часами. Достал ружье и выстрелил. Куда он попал?
Ответ: В милицию.
1 глаз, 1 рог, но не носорог.
Ответ: Корова из-за угла выглядывает.
Прежде чем назвать женщину «зайкой», что должен проверить мужчина?
Ответ: Убедиться, что у него достаточно «капусты».
В чем отличие между мужчиной и свиньей?
Ответ: Свинья никогда не превратится в мужика, даже если ее напоить.
Чем отличается женское общежитие от мужского?
Ответ: В женском общежитии посуду моют после еды, а в мужском – перед.
Муж собирается на работу:
— Дорогая, почисти мне пиджак.
Жена:
— Я уже его почистила.
— А брюки?
— Тоже почистила.
— А ботинки?
Что ответила жена?
Ответ: А разве в ботинках есть карманы?
Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2547130019577858859/
А вы знали об этом?
Британский химик Александр Флеминг был чудовищным неряхой. В своей лаборатории он изучал природу бактериальной инфекции инфлюэнцы (так в те времена называли грипп). И лабораторные чашки с посевами бактерий, которые уже были не нужны, он не мыл, а просто небрежно отодвигал на край стола. Вскоре у него в лаборатории скопилось несколько десятков таких чашек. Однажды Флеминг уехал по делам в другую часть страны. За это время погода на улице потеплела, а потом снова грянули холода. Температура в лаборатории ученого то повышалась, то понижалась, что было идеальным условием для развития плесени. И когда Флеминг вернулся обратно, то с удивлением заметил, что в некоторых чашках с посевами бактерий их совершенно не оказалось – все "съела" необычная плесень. Она и стала впоследствии пенициллином – предтечей современных антибиотиков.
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