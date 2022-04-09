Обряд в трех храмах: как снять порчу в церкви (могут ли помочь в этом православные священники)

Уже довольно продолжительное время идут споры о том, существует наведение порчи или нет. Скептики заявляют, что это миф. Однако явление, сходное с порчей, уже доказано научно. В наше время никто не будет оспаривать факт существования у каждого человека биополя. Его разрушение под воздействием различных причин негативно влияет на физическое и эмоциональное состояние человека. Об этом говорит профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Анатолий Донской.

Сейчас популярна концепция, что наши мысли материальны. Считается, что целенаправленное воздействие негативных мыслей способно разрушать биополе или ауру. Усилить действие мыслей можно с помощью ритуалов. Люди, которые, верят в возможность нанесения порчи, пытаются нейтрализовать ее негативные последствия. Как этого добиться?

Как наводят порчу

Считается, что порча часто наводится при помощи фотографии или вещи, принадлежащей жертве. После проведения ритуала человек, на которого он направлен, чувствует на себе влияние черной магии. Он постепенно увядает, его жизнь резко меняется к худшему, его планы рушатся. Но определить, что это именно наведение порчи, непросто, как и избавиться от нее. Однако и для этого есть способы.

Как ее определяют

Эзотерики говорят, что определить нанесение порчи помогает ритуал с использованием трех свечей и стакана с водой, которые нужно поставить перед собой. Следует зажечь свечи и расположить их так, чтобы расплавленный воск попадал в стакан. После этого нужно тщательно осмотреть фигурки, которые получились после его застывания. Если они будут иметь слишком странный и причудливый вид, это может свидетельствовать о порче.

Наиболее действенными методами очищения от порчи являются самостоятельное чтение молитв в церкви и заказ сорокоуста.

Обряд в трех храмах

Его нужно проводить три воскресенья подряд. При этом подобрать время нужно так, чтобы миновать православные праздники. В каждый из дней посещается один из трех выбранных храмов, в котором нужно поставить свечу за собственное здравие. Она зажигается от другой свечи, спичками пользоваться не следует.

Свечи ставятся возле икон. Лучшим вариантом будет расположение у вашего небесного покровителя. Если образ этого святого отсутствует в церкви, подходят к иконе Иисуса Христа, Богоматери, Всех Святых. Читаются следующие молитвы:

Честному кресту.Девяностый псалом.Подходящая по ситуации.

Если порча наведена на отношения, молятся Деве Марии. Если навели порчу на здоровье, нужно молиться об исцелении Иисусу Христу. Бывает, что порчу наводят на уход мужа из семьи. В этом случае нужно молиться Даниилу Московскому или Иоанну Богослову.

Бывает, что девушка не может выйти замуж из-за наведенной на нее порчи. В таком случае нужно читать молитву девицы о супружестве. Если человек стал после порчи алкоголиком, нужно обращаться к святому Вонифатию.

После проведения этого обряда необходимо три недели вести праведную жизнь, согласно христианским канонам. При этом не следует никого посвящать в свои действия, связанные со снятием порчи. Не нужно отдавать или одалживать личные вещи, так как они могут попасть к недоброжелателю.

Семикратный сорокоуст против зла

Сорокоуст - это молитвенное поминовение человека (живого или мертвого) в ежедневной молитве в продолжение сорока дней. Для снятия порчи нужно за один день обойти семь церквей и в каждой из них заказать сорокоуст для себя. Если порча распространяется на всю семью, то желательно, чтобы в храмы ходил не один из ее представителей, а несколько. При этом необходимо, чтобы человек был крещеным.

Снимают ли порчу священники

На этот вопрос служители церкви дают отрицательный ответ. Священники снятием порчи никогда не занимаются. Однако православная церковь предусматривает таинства, помогающие человеку в очищении от грехов. А за этим следует исцеление и тела, и души. Речь идет об исповеди, причастии, соборовании.

Некоторые церковнослужители могут проводить ритуалы, призванные изгонять бесов. При этом таковых совсем немного. У тех, кто занимается этим, есть специальное разрешение, данное церковным руководством.

В некоторых случаях практикуется просто чтение молитв. Это прошение о здравии, чтение сорокоуста. Сам человек может просить помощи у Иисуса, Божьей Матери, святых угодников.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2450923082222930769

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