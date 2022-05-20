Религия: что такое дух святой

Христианство воспринимает бога своего как единого, но при этом представляется он тремя лицами – Отцом, Сыном и Святым духом. То есть Святой дух является одной из ипостасей Творца, являющейся частью Святой Троицы.

Вновь обратившимся в христианскую веру сразу бывает сложно разобраться в природе Бога, основа кажется замысловатой. Так что такое Дух Святой, разберемся подробнее.

Что же такое Святой Дух?

Итак, православие учит нас тому, что почитаем мы сразу всю святую Троицу - Отца, Сына и Святого Духа, потому что все они – единый наш Бог. Понять это проще простого. Как еще воспринимают Троицу? Отец Дух Святой - это ум, Сын Божий – это слово, сам же Святой Дух – это душа, а все это единое целое. Даже в обычном понимании ум, душа и слово не существуют по отдельности.

Некоторые толкователи Библии объясняют Святой Дух как «действующую божью силу», которая не знает препятствий ни материальных, ни духовных. Так, говоря «солнце вошло в дом», не имеют в виду, что само светило оказалось в комнате, а просто проникли его лучи и освещают все вокруг. Само же Солнце не изменило свое местоположение. Так и Бог наш посредством Святого Духа может находиться сразу во многих местах. Это утверждение значительно укрепляет веру христиан.

Дух Святой избавляет от грехов

Все знают, что Бог вездесущ, он никогда не оставляет детей своих.

Одно из действий Святого Духа – обличать верующих во грехе, причем еще в то время, когда сам грех не совершен. С самого раннего детства объясняется, что такое грех, каких поступков не надо совершать. По писанию мы уже рождаемся грешниками на этот свет. Все знают легенду об Адаме и Еве, с той самой поры грех передается уже при рождении в нашем теле. В течение жизни каждый верующий должен искупить первородный грех, и помогает в этом ему Святой Дух.

Нет ничего проще, чем строго следовать основным заповедям. Вести праведный образ жизни. Все согласятся, что христианские ценности вполне совпадают с общечеловеческими. Каждый вменяемый человек вполне может контролировать свое отношение к миру, поведение. Ведь на самом деле, избавившись от злобы, зависти, гордыни, тщеславия и лени, можно обрести покой и удовлетворение жизнью. Не обманывайте ближних, проявляйте любовь к ним и заметите, как снизойдет благодать.

Сошествие Святого Духа

Само событие сошествия Святого Духа на Апостолов празднуется в Пятидесятницу. Духов день – на пятьдесят первый день от пасхи, после Воскресения Господня. В этот день, первый после Троицы, верующие отдают свое почтение Святому Духу, прославляют животворящую сущность, при помощи которой Отец-Бог наш «изливает благодать на чад своих». В церкви читаются особые молитвы, проходят службы. Считается, что на верующих в этот день исходит благодать Божья.

Сошествие Святого Духа не было чем-то неожиданным. Еще при земной жизни о нем поведал своим ученикам Спаситель. Заранее объяснял апостолам о необходимости распятия Божий сын. Святой дух, как он говорил, прибудет для спасения людей. И вот в день Пятидесятницы в Иерусалиме в Сионской горнице собралось более 100 человек. Была здесь Дева Мария, жены-мироносицы, ученики Христовы.

Сошествие произошло внезапно для всех собравшихся. Сначала появился некий шум над горницей как от сильного ветра. Этим шумом наполнилось все помещение, и тут собравшиеся увидели языки пламени. Этот удивительный огонь совсем не обжигал, а имел удивительные духовные свойства. Все, кого он касался, чувствовали необычайный подъем духовных сил, некое воодушевление, огромный прилив радости. И тут все стали громко возносить хвалебные речи Господу. При этом заметили, что все могут говорить на разных языках, которые не знали раньше.

Проповедь Петра

Услышав шум, доносившийся из Сионской горницы, собралась большая толпа народа, ведь в этот день все праздновали Пятидесятницу. С прославлениями и молитвами апостолы вышли на кровлю горницы. Люди вокруг поразились, как простые, малообразованные люди разговаривали на иностранных языках, проповедовали Евангелие. Причем каждый из толпы слышал свою родную речь.

Дабы рассеять недоумение собравшихся, к ним вышел апостол Петр. Обратился он к народу со своей первой проповедью. Поведал о том, как сбылось чудесным образом древнее предсказание о сошествии на них благодати Божьей. Объяснил, что такое Дух Святой. Получилось так, что до каждого дошел смысл его сказания, ведь его устами говорил сам сошедший Святой Дух. В этот день со 120 человек церковь возросла до трех тысяч христиан. День этот стал считаться началом существования Христовой Церкви.

Праздник Святой Троицы

Ежегодно церковь отмечает праздник Святой Троицы, совпадает он с Пятидесятницей. Вспоминают грандиозное событие сошествия Святого Духа. В этот день было заложено основание христианской церкви, прихожане укрепляются в вере, обновляют дары, ниспосланные святым Духом при таинстве Крещения. Благодать божья каждому дает все самое возвышенное, чистое, светлое, обновляет внутренний духовный мир. Если в ветхозаветном учении верующие почитали только Бога, то теперь они знали о существовании самого Бога, единородного Сына его и третьей ипостаси – Духе Святом. Именно в этот день много веков назад узнали верующие, что такое Дух Святой.

Традиции на Троицу

Празднование Троицы каждый христианин начинает с уборки собственного жилья. После того как горница засверкает чистотой, принято украшать комнаты зелеными ветками. Они служат символом богатства, плодородия. Службы в этот день также проходят в храмах, украшенных березовыми ветвями, цветами, прославляется Дух святой. Церкви своим богатым убранством выказывают свое преклонение, почтение Святой Троице. Проходят Божественные литургии, потом сразу вечерние.

Верующие в этот день прекращают все работы, пекут пироги, варят кисель, накрывают праздничный стол. В этот период поста нет, поэтому на стол подавать можно все что угодно. После службы люди ходят в гости, прославляют Троицу, угощаются, преподносят подарки друг другу. В этот день на Руси принято было свататься. Считалось, что семья будет счастливой, если сватовство совершалось в Троицу, а сама свадьба на Покров Богородицы.

Храм Святого Духа. Сергиев-Посад

Первые храмы, посвященные святому Духу и Троице, появились только в XII веке. На Руси первый храм во имя Сошествия Святого Духа появился в Радонежском боре. В 1335 году выстроил его скромный инок Сергий, который всю свою жизнь посвятил служению Богу, он-то хорошо знал, что такое Дух Святой. Постройка послужила основой для возведения на том месте Троице-Сергиевой лавры. Теперь это крупнейший духовный центр в России. Сначала был возведен небольшой деревянный храм и несколько келий. С 1423 года на месте том возвышается крестово-купольный, четырехстолпный Троицкий собор. На протяжении многих веков отстраивался здесь архитектурный ансамбль Лавры.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2479816867178350941/

А вы знали об этом?

3 октября (12 октября по старому стилю) 1768 года Екатерина II первой в России сделала себе и затем своему 14-летнему сыну Павлу прививку от оспы. Произошло это в разгар пандемии смертельной тогда в Европе и России болезни.Донором оспенного материала для императрицы стал шестилетний крестьянский мальчик Саша Марков. Его привезли во дворец ночью и ввели Екатерине его зараженную лимфу.

На следующий день после прививки императрица уехала в Царское Село. В течение нескольких дней она не чувствовала никаких осложнений. Но спустя пять дней, как позже вспоминал в своей книге Димсдейл "Нынешний способ прививать оспу…" (СПб., 1770), у нее появились озноб, жар, «набухли подчелюстные железы», появились первые оспины, которые «лопались, темнели и исчезали». Екатерина потеряла аппетит и испытывала постоянную головную боль. Доктор предписал глауберову соль от головной боли, а для оспин – полоскание смородиновым морсом. Рекомендованы были также легкая пища и обильное питье.

Наконец, через неделю, 29 октября, императрица полностью излечилась, о чем сообщили народу. Вскоре был привит сын Екатерины – великий князь Павел Петрович, позже – его супруга Мария Федоровна, а постепенно и их старшие сыновья.

Мальчик Саша Марков выздоровел и вскоре получил дворянский титул, фамильный герб с изображением обнаженной руки с оспиной и приставку к фамилии: Оспенный.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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