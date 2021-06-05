7 черт идеальной женщины

Мы часто говорим о том, как важно найти женщину, с которой будем покачиваться на волнах жизни, которая будет рядом, что бы ни случилось. Выбор той единственной — одно из самых важных решений в жизни мужчины, а может, и самое важное. Женщина, с которой мы решаем разделить свой мир, будет матерью наших детей, будет помогать нам строить планы, приводить нас в чувства, делать нас лучше.

Но какая же она — идеальная женщина? Годами мы слушали, чего хотят женщины. При этом считалось, что нам, мужчинам, нужна только лишь статусная жена. Я с этим не согласен. Что нам важно в женщине?

1. Характер

Красота — это не то, как вы выглядите, а то, что из себя представляете. Нам хочется видеть рядом с собой ту, которая не только работает над своей внешностью, но и старается быть искренней, настоящей.

Вы же такие с подругами — так будьте такими и с нами! Мы видим, как вы смеетесь в своей компании, не сдерживайте себя и в нашем обществе. Нам нравятся девушки с прекрасным чувством юмора, которые не относятся к жизни слишком серьезно. Будьте собой. Закажите на обед чизбургер. Перепачкаться кетчупом — поверьте, не страшно.

Не стесняйтесь встречать нас в футболке или спортивном костюме. Забудьте хоть ненадолго о макияже и укладке — нам так тоже нравится.

2. (Само)уважение

Ну да, нам приятно, когда вы наряжаетесь и выглядите роскошно, но не нужно делать это, только чтобы заслужить наше одобрение. Чувствуете, что обязаны это делать? Значит, рядом с вами просто не тот мужчина.

То, как вы себя преподносите, говорит о многом. Я не про одежду, которая подчеркивает достоинства фигуры (хотя и не вижу в ней ничего плохого). Я о социальных сетях.

Они — ваша «витрина». Куда вы ходите и с кем, что и как говорите, характеризует вас как личность. И если совсем уж честно, нас редко привлекают девушки, посещающие все подряд мероприятия в какой угодно компании. Мальчикам, которые ищут «популярных» девочек, это еще может понравиться, но настоящие мужчины в такие игры не играют.

Ваша жизнь не должна быть совсем уж «нараспашку»: нужна хоть какая-то интрига

Женщину, читающую дома книгу, мы предпочтем той, что напивается с друзьями по выходным. Ваша жизнь не должна быть совсем уж «нараспашку»: нужна хоть какая-то интрига. Чем меньше мы знаем о чьей-то жизни, тем интереснее для нас этот человек. Это мотивирует нас искать, задавать вопросы, копать глубже.

Так наши с вами разговоры становятся более содержательными. А если мы всегда в курсе, где вы были и что делали, что тут может быть интересного?

3. Чувственность

Мужчины существа из плоти и крови. Все в нас оживает от прикосновения. И нас, безусловно, привлекают женщины, свободные в проявлениях чувств. Вам хочется, чтобы вас брали за руку, целовали, обнимали и спрашивали, как прошел день. И нам хочется того же! Это помогает чувствовать себя желанными и усиливает связь с партнершей.

4. Ум

Жизнь больше, чем новая сумочка, дизайнерские туфли и новый эпизод любимого сериала. Хотя, каемся, мы и сами слишком увлекаемся просмотром футбольных матчей. Разговоры с умными женщинами заводят — с теми, кто знает много о мире вокруг и стремится сделать его лучше. Они мыслят критически и затрагивают наши чувства. Не каждое решение в жизни можно принять, не задумываясь, а когда чувствуешь себя неуверенно, особенно полезно, если рядом есть тот, кто поможет принять верное решение. Для этого не нужна степень Гарварда (да и какая бы то ни было другая) — только интеллект, способность мыслить и понимать.

5. Уверенность

Жизнь штука непростая. Новый день новый бой, и если рядом с вами уверенная в себе женщина, это очень помогает в погоне за мечтой. Женщина, которая любит себя, несмотря на недостатки, будет любить мужчину, несмотря на его минусы. Любя вас, она распахнет любые двери на пути к звездам вместе с вами. Есть что-то сексуальное в уверенных в себе женщинах.

Мы не замечаем половины ваших недостатков — тех самых, которые вы часами выискиваете в зеркале

Совершенства не существует, мы его и не ищем. Когда женщина понимает, чего стоит, это невероятно соблазнительно. В конце концов, мы же ищем того, кто будет нас дополнять, а не просто служить трофеем.

Она знает, чего хочет, и не ждет, пока мы ей это дадим. Она довольна собой и своим телом. Может прозвучать странно, но мы правда чувствуем уверенность на сексуальном уровне. Это энергия, которая притягивает и дарит незабываемый сексуальный опыт.

6. Честолюбие

Да, нам нравится роль кормильцев семьи, которые все планируют, но так же нравятся и женщины, которые планируют вместе с нами. Мы вовсе не хотим принимать все без исключения решения в одиночку. Нам нужен кто-то дальновидный, кто-то, кто может смотреть вперед.

Целеустремленные женщины более обязательные. Неясное будущее — это не про них: они-то точно знают, что приведет их к цели. Неудача? Такой вариант сценария они даже не рассматривают. Она стремится быть лучшей матерью для своих детей? Делает успешную карьеру? Значит, будет работать и над отношениями в паре. В сложные времена она так просто не сдастся. А вот если ей не хватает честолюбия — не факт.

7. Скромность

Энергия скромных людей направлена на окружающих, и для мужчины в поисках спутницы жизни это очень привлекательно. Скромные женщины сопереживают другим, ставя их интересы выше собственных, но делают это так, что обретают покой и защиту. В таких отношениях наше эго не страдает.

Конечно, есть что-то в том, чтобы сыграть в игру под названием «тебе придется меня добиваться», но, согласитесь, это отнимает массу энергии. И, пожалуйста, если мы напрямик говорим вам о своих чувствах и о том, как вы прекрасны, не смотрите на нас так, словно у нас выросла вторая голова. Вообще-то нам на это понадобилось немало мужества.

Мы привыкли думать, что внешность, популярность и социальный статус могут помочь девушке найти настоящую любовь, но это не так. На самом деле важно лишь то, кто вы. Вы-то нам и нужны со всеми возможными недостатками.

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