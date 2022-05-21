Архангел Задкиил — кто он таков, как связан с фиолетовым огнём

Архангел Задкиил – в ангелологии связан с понятиями свободы, милосердия и щедрости.

А ещё он представляет собой воплощение фиолетового пламени. В православии о нём нет ни единого упоминания, поэтому про данного ангела больше знают мистики и эзотерики.

Какую миссию выполняет Задкиил, в каких ситуациях можно рассчитывать на его помощь? Рассмотрим эти вопросы в материале ниже.

АРХАНГЕЛ ЗАДКИИЛ – КТО ОН ТАКОЙ?

В переводе с древнего иврита имя ангельского посланника означает «праведность Божия». Впрочем, Задкиил – далеко не единственный вариант его имени: так ангела называют по-другому Саткиилом, Цадкиэлем, Цадакиилом или Цидекиилом.

Согласно раввинским Священным писаниям, Задкиил входит в группу доминионов (выступают ангелами-воителями низшего порядка). В тех же текстах присутствуют сведения о том, что архангел возглавляет целое войско божественных существ – ангелов радости, милосердия и преобразования.

В частности, об этом говорится в Масехет Азилут, где Саткиил совместно с архангелом Гавриилом стоят во главе Шинанима.

Интересно! Шинаним – по мифологии иудеев представляет собой ангельскую армию, которая должна охранять Всевышнего.

В иудаизме Задкиил и его войско являлись людям накануне значимых религиозных событий.

Интересно! В мистических верованиях евреев описываемая сущность соотносится с планетой Юпитер.

АРХАНГЕЛ ЗАДКИИЛ И ФИОЛЕТОВЫЙ ОГОНЬ

К примеру, таких, как откровение свыше, данное человечеству на горе Синай. Кроме того, Саткиил в своё время посетил Авраама, убедив его не убивать родного сына (по легенде именно такую просьбу ему поставил сам Господь).

Фиолетовое пламя – что это такое? Под данным эзотерическим термином подразумевают энергию определённого спектра фиолетового цвета, увидать которую могут только очень духовно-развитые люди.

Сведения о фиолетовом пламени пришли к нам из древних времён – тогда подобные откровения были известны немногочисленным просвещённым. Фиолетовая энергия использовалась святыми с разных частей мира с целью ускорить свой духовный рост. А в общем доступе информация о ней начала появляться только в 20 веке.

Какие функции выполняет фиолетовое пламя:

трансформирует отрицательную энергию в положительную – благодаря такому свойству его применяют в целительстве;

используется в молитвах и медитациях – для очищения и привлечения разных благ (избавления от негатива, болезней, бедности);

обеспечивает энергетическую подзарядку, наполняет человека энергией жизни;

благоприятно влияет на физическое и эмоциональное состояние;

гармонизирует отношения между людьми.

Считается, что в своё время тесно взаимодействовал с фиолетовым пламенем знаменитый французский оккультист и алхимик – граф Сен-Жермен. Вся жизнь Сен-Жермена была окутана ореолом мистики и таинственности. Можно со всей уверенностью утверждать, что это – самая загадочная личность в истории Франции 18 столетия.

Впоследствии мистики Елена Рерих и Елена Блаватская в своих трудах неоднократно будут упоминать Вознесённых Учителей Человечества. Автоматическое письмо и ритуалы спиритизма даже помогут им установить с ними связь.

Блаватская и Рерих утверждали, что Махатма Мориа (один из Вонесённых Учителей) помогал им в их эзотерической деятельности.

А граф Сен Жермен – считается земным воплощением Махатмы. Последний также тесно связан с архангелом Задкиилом: по легендам, в результате их взаимодействия и появился фиолетовый огонь. Его сам Господь подарил миру, используя своих помощников – Вознесённых Учителей, архангелов.

Многие думают, что архангел Задкиил и является фиолетовым пламенем. В действительности такое мнение не совсем корректно: ангел – это одно из воплощений божественного луча фиолетового цвета.

У него есть помощница, женская ипостась пламени по имени архея Аметиста. Обращаются к Аметисте, когда хотят изменить свою жизнь, но не с помощью жестокости, злости, напора, а через сострадание, милосердие и прощение.

Интересно! Фиолетовое пламя, Аметисту и Задкиила символизирует природный минерал аметист. А днём архангела является суббота.

АРХАНГЕЛ ЗАДКИИЛ: В ЧЁМ ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ?

Светлая божественная сущность дарит просящему человеку энергию, избавляет его от негативных чувств и эмоций. Полезным будет молитва Задкиилу и его ангелам, если вы не можете простить себя или другого человека.

Они устранят первопричину негатива, улучшат вашу карму. Также можно просить о том, чтобы стать более терпимым, лояльным человеком, научиться вести себя дипломатично в любых ситуациях.

Аметиста и Задкиил – выступают ангелами седьмого луча, который отвечает за поддержание духовности в нашем грешном мире. В самых высоких формах проявления этот луч наделяет уверенностью в себе, делает шире кругозор, пробуждает в людях терпение и связывает их с Создателем.

Интересно! В эзотерике седьмой луч отождествляется с лидерами, дипломатами и особами королевских кровей.

Но Саткиил приходит на помощь всем людям, для него не играет большой роли статус или профессия. Главное, иметь чистую душу и стремиться к самосовершенствованию.

Архангел Задкиил связан с чакрой души Сахасрарой (находится над уровнем головы, соединяет с душой – высшим Я). Он помогает в духовном совершенствовании, развивает в людях индивидуальность, соединяет их с божественной энергией.

Фиолетовый огонь невероятно сильный, он часто используется, чтобы исцелять тело и душу, для гармонизации отношений, решения наиболее скрытых духовных проблем. Пламя сжигает первопричину проблемы, превращая отрицательные потоки вибраций в положительные.

Также он крайне благоприятно воздействует на состояние энергетического тела человека, переводит его в зону высоких духовных вибраций. Аура улучшается, на вас перестают сильно влиять негативные эмоции, вы можете очиститься от плохих событий прошлого или отношений, которые были прерваны.

Внутри появляется постоянное чувство радости, спокойствия и гармонии.

Преобладание фиолетового цвета в ауре свидетельствует о высокой духовности. Тогда к такому человеку волей судьбы будут привлекаться не менее духовно-развитые личности, которые помогут перейти на ещё более высокий уровень вибраций.

МОЛИТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ЗАДКИИЛУ

Сразу следует оговориться, что речь идёт совсем не о каноническом тексте. Обращение к Саткиилу происходит из оккультного учения «Нью-Эйдж».

Молитва этому архангелу рекомендована перед медитацией – для очищения тела и духа, улучшения медитативного опыта. Она успокаивает вечно тревожный ум, повышает осознанность, без которой духовный рост попросту невозможен.

Саткиил очищает карму не просто одного человека, но воздействует на целые группы людей. Обращаться к нему можно и в том случае, если вы относитесь к себе слишком критично, не любите себя и не принимаете в себе божественную искру.

Молитва Задкиилу и фиолетовому огню звучит как «Я ЕСМЬ». Одновременно в ней идёт обращение и к графу Сен-Жермену, ведь он был ипостасью Великих Учителей. Проговаривая словосочетание «Я ЕСМЬ», тем самым молящийся подтверждает, что он тесно соединён с божественным миром, его обитателями.

Полный текст молитвенного обращения приводится ниже:

«Я ЕСМЬ серебристо-фиолетовое пламя Я ЕСМЬ пламя милосердия Я ЕСМЬ пламя радости Я ЕСМЬ пламя преобразования Я ЕСМЬ святой Сен Жермен Я ЕСМЬ архангел Задкиил».

При чтении молитвенного текста, особенно на фразах «Я ЕСМЬ архангел Задкиил (и Сен-Жермен) – происходит энергетическая настройка на Вознесённого Учителя и на ангельского посланника.

Человек начинает получать от них высокочастотную энергию, которая поможет справиться с любой проблемой, устранит негатив, исцелит, изменит жизнь в лучшую сторону. А ещё подарит творческое вдохновение, поможет максимально гармонично и легко преодолеть кризис.

КУЛЬТ АРХАНГЕЛА ЗАДКИИЛА И ЕГО СЕСТРЫ АМЕТИСТЫ

Он берёт своё начало ещё с древнейших времён – когда на Земле существовал материк Атлантида. Чуть позже на острове Куба построили место поклонения Задкиилу, который впоследствии ушёл под воду вместе с легендарной родиной атлантов. Тогда-то храм последователей архангела меняет свой план с материального на астральный.

Рассказывают, что он сохранился до сегодняшнего дня, но только стать его участниками могут только избранные люди.

Есть мнение, что в своё время членами храма Задкиила и Аметисты было немало выдающих людей: таких как Моисей, Платон, Пифагор, Иисус Христос, Леонардо Да Винчи, граф Сен-Жермен и другие. Но, конечно, это лишь предположение, так как факты, понятное дело, отсутствуют.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2479817532899330399/

А вы знали об этом?

В Германии нет наказания для заключённого, который пытается сбежать из тюрьмы. Подобные действия расцениваются как проявление человеческого инстинкта быть свободным. В Германии остановка на автобане по причине истощения запасов топлива является административным правонарушением и карается штрафом. 5500 бомб времён Второй мировой войны находят и обезвреживают в Германии ежегодно — в среднем 15 в день.

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В 1300 году до н.э. фараон Мернептах победил ливийскую армию и приказал отрезать пенисы у 13 тыс. своих врагов.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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