Юрий Лонго: от чего на самом деле умер главный колдун России

В смутные времена, когда люди не знают, что их ждет в будущем, на авансцену всегда выходят различные маги и гадалки. Россия не исключение. Удивительно, что после 70 лет научного атеизма в СССР, с его развалом буйным цветом расцвела эзотерика, а профессия колдуна стала весьма востребованной. Главным из них стал Юрий Лонго. Вся его жизнь была полна загадок, а о причинах смерти спорят до сих пор.

Маг или иллюзионист?

Все кто хоть раз в жизни сталкивался с Юрием Лонго, непременно отмечали гипнотический взгляд его темно карих глаз. Черный балахон, благовония и тяжелые цепи на груди, не оставляли сомнений, перед Вами настоящий колдун. Прославился Юрий Лонго своими громкими шоу, демонстрируя гипноз, телепатию, телекинез, ясновидение. Всероссийскую славу ему принесли опыты, демонстрировавшиеся по телевизору, на которых маг оживлял мертвецов и беседовал с ушедшими в мир иной. Правда, затем под давлением журналистов Юрий Лонго признался, что это были лишь ловкие трюки, а совсем не настоящее волшебство. Тем не менее, в 1990-е годы люди тысячами шли к нему на прием, надеясь на чудо. Длинные очереди у его подъезда на метро Сухаревская возникали с самого раннего утра. Кем же был Юрий Лонго, магом или эстрадным артистом?

Покоритель женских сердец

Учитывая тот факт, что главный российский колдун учился в художественном училище, театральной студии и имел диплом психолога, можно с уверенностью сказать, что Юрий Андреевич был не более чем талантливым артистом.

Не удивительно, что вся жизнь всероссийского колдуна постоянно сопровождалась многочисленными скандалами. После того, как ожившие и говорящие мертвецы оказались липой, «колдовской» авторитет Юрия Лонго серьезно пошатнулся в первый раз. Затем о нем стали говорить, как о большом любителе женщин. Пресса утверждала, что количество его любовниц исчислялись тысячами. Сам маг не спешил опровергать данные слухи. Существует версия, что его преждевременная смерть была вызвана тем, что колдун существенно подорвал свое здоровье на любовном фронте. Увы, она не состоятельна, поскольку свои последние годы Юрий Андреевич провел, как примерный семьянин, влюбленный в свою последнюю жену Елену Лонго. Хотя на людях маг старался поддерживать имидж покорителя женских сердец, очевидно считая, что это помогает ему привлекать клиентуру, нуждающуюся в улучшении своей личной жизни.

Магическая дуэль

Достаточно странно, что состоятельный человек, не имеющий вредных привычек, полностью реализовавшийся на профессиональном поприще, оставил этот мир в достаточно молодом возрасте на пятьдесят шестом году жизни. Что это, воздаяния за грехи, занятия магией или роковая случайность? Чтобы ответить на этот вопрос, интересно взглянуть на два скандала, в которых незадолго до своей ранней смерти был замешан Юрий Лонго. Первый из них был связан с другим «магом» Григорием Грабовым, который обещал воскресить детей, погибших в Беслане. Юрий Лонго не верил словам «конкурента», называя его лгуном и циником. Умер Юрий Андреевич в разгар своей ссоры с Грабовым. В прессе неоднократно звучала версия, будто это именно Григорий Грабовой наслал на Юрия Лонго порчу на смерть. Второй скандал был связан с утверждением Юрия Андреевича, что Виктор Ющенко, отравленный диоксином, на самом деле был убит, а оранжевую революцию на Украине возглавил его двойник. Предполагалось, что за данные утверждения с магом могли расправиться спецслужбы Украины.

Причина смерти: самонадеянность

Неудивительно, что неожиданная и ранняя смерть знаменитого мага всколыхнула всю страну. Начали выдвигаться версии одна загадочней другой. Тем не менее, истинная причина смерти Юрия Лонго проста и трагична по своей несуразности. Как известно 14 февраля 2006 года Юрий Лонго перенес инфаркт. Его госпитализировали в больницу. Однако едва почувствовав себя лучше, Юрий Андреевич отправился домой. Через два дня он снова почувствовал недомогание, однако вместо того, чтобы обратиться к медикам, попросил приехать к нему для поддержки своего друга известного художника Никаса Сафронова. Напрасно. Спустя сутки в 10-30 утра 17 февраля самый известный маг страны скончался от аневризмы аорты. Похоронили Юрия Лонго на Востряковском кладбище в Москве. Несмотря на огромное количество версий о смерти колдуна, истина проста и банальна. Очевидно Юрий Андреевич слишком понадеялся на свой дар целителя и крепкое здоровье, отказавшись от услуг врачей. Останься он после инфаркта в больнице, возможно главный колдун страны был бы жив до сих пор…

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