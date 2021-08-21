10 вещей, которые нельзя делать, чтобы не развить в вашем ребенке комплексы

Психологический комплекс – это некая установка, которая формируется бессознательно (или же момент ее формирования вытесняется из сознания), которая в будущем существенно влияет на личность и поведение человека в целом. У детей комплексы появляются в большинстве случаев из-за поведения их родителей. Итак, представляем вам 10 вещей, которые нельзя делать, чтобы не навредить ребенку.

1. Критиковать

Дети – это маленькие мечтатели, в детстве ребенку кажется, что все ему по силам и нет ничего невозможного. Не убивайте в ребенке эту уверенность, избегайте таких фраз, как: «не будь выскочкой», «у тебя не получится», «не позорься» - это с детства будет закладывать в ребенке неуверенность в своих силах.

2. Перехваливать

Чрезмерная похвала вашего ребенка за малейшее действие также негативно отражается на его дальнейшей жизни – это развивает зависимость от похвалы, что впоследствии приводит к тому, что человек не умеет воспринимать критику. Придерживайтесь золотой середины – хвалите ребенка заслуженно.

3. Ругать

Ругайте ребенка правильно: концентрируйте негатив не на его действии, а на результате, не оскорбляйте ребенка обидными словами – дети ранимее взрослых. В конце концов, если вы постоянно будете говорить ребенку о том, какой он неуклюжий, он действительно в это поверит.

4. Унижать

Минимизируйте акценты на внешности в случае, если у ребенка действительно есть какие-то недостатки. Одно дело, когда подросток выдумывает проблемы с внешностью, другое дело, когда они вполне реальны. Переключайте ребенка в позитивное русло – к примеру, у ребенка есть лишний вес – приведите в пример того, у кого были аналогичные проблемы, которые решились, например, благодаря спорту или правильному питанию. В то же время не забывайте делать ребенку комплименты – это позволит ему объективно себя оценивать.

5. Навязывать стереотипы

Не закладывайте негативные гендерные модели поведения. Не принуждайте ребенка соответствовать надуманным стереотипам – это закладывает основу дальнейшим комплексам. К примеру, ругая ребенка за неопрятный вид, не говорите общими фразами: «Девочка должна быть аккуратной», а скажите конкретно: «Доченька, я хочу, чтобы ты у меня выглядела красивой и аккуратной» - ребенок не сразу начинает мыслить абстрактно, ему проще понимать ваши замечания на конкретных примерах.

6. Угрожать

Угрозы ребенку не приводят ни к чему хорошему – ребенок либо будет бояться и замкнется в себе, либо будет делать назло. Договаривайтесь с ним как с разумным человеком.

7. Гиперопекать

Излишняя опека умаляет ребенка в собственных глазах – он привыкает к тому, что ему самому делать ничего не нужно. Проявляйте разумный подход, иногда «наступая на горло» собственным страхам.

8. Не ограничивать

Здесь мы имеем в виду вседозволенность. У ребенка должны быть четкие рамки и понимание того, что допустимо, а что невозможно ни при каких обстоятельствах. Ребенок должен понимать, что такое «нет», в противном случае, его ждет горькое разочарование за пределами семьи, когда он столкнется с тем, что не все устроено так, как ему бы этого хотелось.

9. Проявлять непоследовательность

Детям необходима последовательность – ребенок должен понимать, чего от него ждут. Изменение решения родителя под напором ребенка покажет ребенку, что тем или иным способом он может повлиять на запрет. Если есть какие-либо правила, строго придерживайтесь их, несмотря ни на что.

10. Отчитывать

Долгие «душещипательные» разговоры ни к чему не приведут – во время «чтения морали» ребенок просто «отключается», и весь монолог проходит мимо его ушей. Будьте кратки и логичны.

11. Ждать слишком многого

Воспитывая детей, не забывайте, что они все же дети – относитесь к ним так, как того требует их возраст. Ну и просто любите своего ребенка, это всегда поможет уберечь его от горьких разочарований.

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