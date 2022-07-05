10 вещей, которые запрещено делать согласно Библии

Мы живем вроде бы в цивилизованном обществе. И даже более-менее соблюдаем 10 заповедей: не убиваем, не крадем, не… ну и так далее. Но общество отчего-то все так же непримиримо в отношении множества вещей.

Но в Библии, написанной две тысячи лет назад, есть еще куча запретов, за нарушение которых впору полмира забить камнями до смерти. Например, под смертным запретом находятся…

Татуировки

Да-да, за это полагается смерть. В общем-то, добрая половина цивилизованного и не очень общества уже много лет как приговорена. Вы думаете, что такого в милой бабочке на попе или в грозном драконе на плече? Просто красивая картинка, и всегда можно апеллировать к тому, что «вот посмотрите на самураев», но японцы — синтоисты, у них вообще все по-другому, а ведь сказано: «Не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь» (Левит 19:28).

Подравнивание усов и бороды (а также модельные стрижки)

Трепещите, хипстеры и рокеры всех возрастов. Ну а заодно и все модники мужского пола. Быть истинным христианином — по сути оставаться пещерным человеком, потому что Библия очень часто говорит нам, что заботиться нужно не о внешности, а о душе. В конце концов, тот же Левит, книга суровая и щедрая на всяческие запреты, говорит: «Не стригите головы вашей кругом, и не порти края бороды твоей» (Левит 19:27).

Гадалки и гороскопы

Вот только не надо говорить, что вы никогда не ходили к гадалке или, ладно, не читали гороскопа на последней странице газеты или журнала. Даже если не верите, то нет на земле ни одного человека, который бы мельком не заглядывал — а что там случится на следующей неделе у близнецов? Однако и на это в Левите есть свое правило: «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш» (Левит 19:31).

Инвалиды

Ну, не все, а только со специфическими проблемами, подобными той, что случилась с героем романа Хемингуэя «Фиеста». Это бывает нечасто, но если вдруг какому-нибудь ветерану какой-нибудь войны оторвало взрывом его мужское достоинство (или часть оного), то на Царствие Небесное он может уже не надеяться: «У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне» (Второзаконие 23:1).

Жена, помогающая мужу во время драки

Мы же знаем, как дерутся женщины — они применяют все методы, чтобы выиграть наверняка: вцепляются в волосы, выцарапывают глаза, бьют между ног. Упс, а вот это как раз — не дай бог. Если в следующий раз вы ненароком будете драться на глазах своей благоверной и она ринется вам помогать, держите ее подальше от причинных мест своего соперника, ибо сказано: «Когда дерутся между собою мужчины, и жена одного подойдет, чтобы отнять мужа своего из рук бьющего его, и протянув руку свою, схватит его за срамный уд, то отсеки руку ее: да не пощадит ее глаз твой» (Второзаконие 25:11-12).

Ветчина, крольчатина и много всего

А вы что думали? Истинные христиане, как и мусульмане с евреями, не должны есть свинину и крольчатину. Ни за что! Во-первых, это вкусно, а во-вторых: «Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта: верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас… и зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас; и свиньи, потому что копыта у нее раздвоены и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас; мяса их не ешьте и к трупам их не прикасайтесь; нечисты они для вас» (Левит 11:3-8).

А также все морепродукты, включая устриц, креветок и лобстеров

Живете во Франции, Испании, Италии, Португалии или в Сочи, Евпатории, в конце концов? Собрались отдохнуть в Таиланде, на островах или в Индии? Поздравляем! Вы останетесь голодными! Собственно, то же касается и тех, кто привык под запотевший бокал пива навернуть креветок с чесночком, потому что «все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли, или реках, из всех плавающих в водах и из всего живущего в водах, скверны для вас; они должны быть скверны для вас: мяса их не ешьте и трупов их гнушайтесь» (Левит 11:10-11). Вместо этого Левит предлагает есть саранчу. Ну это, прямо скажем, очень на любителя.

Вторично жениться или выходить замуж

Вы думаете, что официальный брак когда-либо спасал положение? Нет. В Библии вообще все, что касается отношений между полами, находится под массой странных запретов. Теперь, после нескольких неудачных попыток отношений, встретив, наконец, свою единственную/единственного и летя на крыльях любви делать предложение, крепко подумайте, надо ли оно вам: «Он сказал им: кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее; и если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует» (Евангелие от Марка 10:11-12). Ну, а по поводу прелюбодействия вы уже знаете — смертный грех.

Выходить замуж не девственницей

В наше время почти невозможно найти невесту-девственницу. Да и кому она, если честно, такая нужна? Жениться на «девочке» — это как сыграть в рулетку: повезет — не повезет. А если вдруг не повезет, то читайте заповеди Моисея, особенно касательно прелюбодеяния. Да и вы, барышни, бойтесь, потому что: «Если же сказанное будет истинно, и не найдется девства у отроковицы, То отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего; и [так] истреби зло из среды себя» (Второзаконие 22:21-22).

Работать по субботам

Еще один закон, который христиане делят напополам с иудеями. По субботам, то есть в Шаббат, работать запрещается. Но реально ли это в нашем обществе, где все построено на трудоголизме и искреннем желании не потерять работу? То есть вы всерьез думаете, что есть где-то люди, работающие только с понедельника по пятницу с 9 до 5? Теперь, если шеф задерживает вас в пятницу вечером (ага, Шаббат наступает с заходом солнца в пятницу) или, упаси боже, в субботу, чтобы доделать горящий проект, можете смело заявить, что хотите еще пожить, потому что: «И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас: кто осквернит ее, тот да будет предан».

Источник : eligiya.temaretik.com/2513992746250275611/

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