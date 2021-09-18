Какую клемму нужно первой снимать с аккумулятора

Извлекая аккумуляторную батарею, многие водители следуют своему уникальному алгоритму, идущему вразрез с требованиями техники безопасности. В число ошибок, которые по незнанию допускаются автовладельцами, входит и неправильный порядок снятия клемм. Так какой же зажим нужно отсоединять в первую очередь: минусовой или плюсовой?

Вопрос о порядке снятия клемм с аккумулятора сродни дилемме о курице и яйце. Самопровозглашенные эксперты в области автомобильной электрики круглые сутки ведут в интернетах ожесточенные споры на эту тему, упрекая друг друга в невежестве. И зачем только они тратят свое драгоценное время на бессмысленные дискуссии, когда все прописано в руководствах по эксплуатации машин? Ах, да: их же нынче никто не читает…

Процесс демонтажа батареи нельзя назвать шибко сложным, если аккумулятор не имеет каких-либо серьезных повреждений. Чтобы вытащить АКБ, достаточно взять обычный разводной гаечный ключ и тряпку. На всякий случай следует подготовить и щелочной деактиватор. Вы очень обрадуетесь ему, когда жидкий электролит прольется, и кислота попадет на кожу.

Прежде, чем извлечь аккумулятор, необходимо выключить зажигание и всю электронику, а также закрыть в автомобиле двери и окна.

Ослабьте гайку массы, которая, как правило, прикручена к «минусу». И, наконец, снимите клеммы: сначала минусовую, а уже потом плюсовую. Если пренебречь этим правилом и сделать все наоборот, можно спровоцировать короткое замыкание, по неосторожности приложив ключ к кузову автомобиля. А там не только до «травмы» аккумулятора недалеко, но и до сбоя в «мозгах» машины. Установка батареи в штатное место выполняется, соответственно, в обратном порядке. В первую очередь следует «пристегнуть» аккумулятор к стационарным крепежам. Далее необходимо присоединить плюсовую клемму на ее контакт и плотно затянуть гайку ключом. И только после этого допускается осуществлять те же манипуляции с «минусом». Впрочем, это все теория. Как показывает реальная практика, принципиальной разницы в том, какую клемму снимать с батареи первой, нет — риски нанести порчу автомобили крайне невелики. Тем не менее, руководства по эксплуатации вкупе с техникой безопасности велят автовладельцам поступать именно так. Зачем же испытывать судьбу, если, как известно, раз в год и палка стреляет? Источник Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях! Рекомендую также прочесть : Счастливые случайности, изменившие нашу историю ( /blog/43435269662 ) Сколько было дуэлей у Пушкина, и Почему великий поэт стрелялся даже с собственным дядюшкой (https://otari.mirtesen.ru/blog/43970923711) Когда в России появились первые коммунальные квартиры, и Как жили в них при СССР https://otari.mirtesen.ru/blog/43413121178/

Следующим шагом, согласно технике безопасности, является ликвидация защитной крышки, препятствующей скоплениюи попаданию влаги на устройство. Если таковой нет, изолируйте «плюс» технической лентой или пластмассовым колпачком.