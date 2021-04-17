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Андрей Разин: «В Северной Осетии, возможно, найдено тело Сергея Бодрова»

Андрей Разин: «В Северной Осетии, возможно, найдено тело Сергея Бодрова»

 

Известный продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин на своей страничке в социальной сети Instagram сообщил, что в Геналдонском ущелье в Северной Осетии найдены останки одной из жертв трагедии, которая произошла в далеком 2002 году. Тогда после схода ледника погибла съемочная группа Сергея Бодрова-младшего.

Андрей Разин: «В Северной Осетии, возможно, найдено тело Сергея Бодрова»

 

По словам Разина, останки найденного тела могут принадлежать Бодрову. Сам Разин при этом ссылается на представителя службы республиканского МЧС. Разин отметил, что останки тела обнаружили работники предприятия «Горный клуб «Каскад», которые прокладывали трубопровод по берегу реки Геналдон.

«Олег Ржанов, руководитель предприятия, сообщил, что потоками речной воды из селевой массы были вымыты фрагменты кузова автомобиля «Москвич», внутри которого были обрывки истлевшей одежды, а также человеческие останки», – сообщил Разин.

Разин также вспомнил, что Бодров-младший занимался в Северной Осетии снимками картины «Связной». Продюсер отметил, что снять картину было давней мечтой Бодрова-младшего, которая, к сожалению, не осуществилась. Сам Разин с большим уважением относится к творчеству Сергея Бодрова – младшего. Он считает его талантливым человеком.

Андрей Разин: «В Северной Осетии, возможно, найдено тело Сергея Бодрова»

 

Сергей Бодров – младший влюбил в себя и свое творчество миллионы россиян, когда снялся в картине «Брат».

Фильм произвел настоящий фурор в России. Вторая часть картины имела не меньший успех. Поиски съемочной группы Сергея Бодрова длились несколько месяцев, однако не принесли каких-то результатов. Некоторые фанаты Бодрова до сих пор верят, что актеру удалось спастись. Многие известные российские музыканты посвятили Бодрову-младшему свои композиции.

Источник : https://howto-news.info/

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