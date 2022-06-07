Татьяна Файнерман: как поступили с женой разведчика Якова Блюмкина поле его казни

Судьба Якова Блюмкина, который, по мнению целого ряда исследователей, был одним из лучших советских разведчиков, известна многим: он был казнен в конце 1929 года. Незавидная участь постигла и его жену Татьяну Файнерман. После смерти бывшего супруга она сменила фамилию, но это не помогло ей избежать ареста. Впрочем, впоследствии Файнерман была реабилитирована.

Знакомство и жизнь в богемной среде

Будущая жена Якова Блюмкина родилась в 1897 году в семье известного журналиста и последователя Толстого, Исаака Борисовича Файнермана. Она окончила Елисаветградскую гимназию и поступила в медицинский институт в Киеве. Именно там, как предполагает научный редактор издания «Боевой восемнадцатый год» Ярослав Леонтьев, Татьяна Файнерман и познакомилась с Блюмкиным. Молодые люди быстро сблизились и зарегистрировали свои отношения в официальном порядке. После свадьбы уже законные супруги вместе перебрались в Москву, поэтому Татьяна продолжила учебу в московском университете. Известно, что в 1921 году Файнерман сопровождала Блюмкина во время его командировки в Персию в качестве военного медика.

Именно благодаря Татьяне перед разведчиком открылись двери в общество тогдашней революционной богемы. Богема ответила Якову взаимностью: он знал несколько иностранных языков, был общителен и начитан. Друзья даже прозвали его Джеком за любовь к романам Джека Лондона. А в 1922 году, когда Татьяна Файнерман поступила на Высшие литературно-художественные курсы имени Брюсова, интересных знакомств стало еще больше. По крайней мере, как сообщает Сергей Зинин в своем биобиблиографическом справочнике «С. А. Есенин и его окружение», имеются свидетельства о том, что у Файнерман хранилась фотография, на которой красовалась она сама, ее муж, а также Зинаида Райх и Сергей Есенин.

Расставание и рождение сына

Несмотря на довольно насыщенную жизнь, в 1925 году Татьяна Файнерман и Яков Блюмкин расстались. Говорят, среди многочисленных подруг Татьяны числилась и легендарная возлюбленная поэта Маяковского, Лиля Брик, с которой, тоже по слухам, у Блюмкина были далеко не дружеские, а гораздо более близкие отношения. Впрочем, это не мешало Блюмкину устраивать сцены ревности собственной жене. Правда, настоящие причины разрыва Файнерман и Блюмкина неясны до сих пор. Как отмечает Евгений Матонин в своей книге «Яков Блюмкин: ошибка резидента», неизвестно даже, развелись ли супруги официально или просто решили пожить врозь.

Точно известно, что в момент ухода от Блюмкина Татьяна Файнерман находилась в положении. 23 апреля 1926 года она родила сына, имя которому, по некоторым данным, придумал именно Яков Григорьевич. Новоиспеченный отец назвал сына Мартином в честь Мартина Идена, героя одной из книг горячо любимого им Джека Лондона. Хотя Матонин упоминает и другую версию, согласно которой мальчик получил свое имя благодаря поэме Есенина «Товарищ»: в этом произведении тоже фигурирует Мартин. Как бы то ни было, Блюмкин принимал довольно активное участие в жизни Мартина. В 1928 году разведчик даже написал завещание, в котором попросил назначить своей бывшей супруге и сыну пенсию.

Судьба Файнерман после смерти Блюмкина

Спустя несколько месяцев после написания завещания Яков Блюмкин был арестован и расстрелян. После этого, как утверждает Ани Лагина, автор издания «Сергей Есенин: подруги и знакомые», Татьяна Исааковна Файнерман-Блюмкина сменила фамилию на Исакова, а отчество – на Исаевну. Некоторое время она работала в Сельхозгизе, одном из отделов Объединения государственных книжно-журнальных издательств при Наркомпросе РСФСР, а после перешла в библиографический кабинет Союза писателей. В начале войны Исакова была эвакуирована, но уже в 1942 году оказалась на фронте. В связи с первым образованием она служила медиком, за что и получила награду – медаль «За оборону Сталинграда». Вот только после победы жизнь Татьяны Файнерман изменилась по-настоящему.

Именно тогда власти и вспомнили о прошлом Файнерман. В 1951 году она была осуждена за то, что состояла в браке с «врагом народа» и контактировала с левыми эсерами. Татьяну Исаевну приговорили к 10 годам ГУЛАГА. Впрочем, за решеткой она провела всего 4 года: в 1955 году Файнерман была реабилитирована. Однако даже такой срок серьезно подорвал здоровье бывшей жены Блюмкина. Об этом она сообщила и в своем заявлении в райсобес, текст черновика которого приведен в «Есенинской энциклопедии» Ольги Вороновой. Татьяна Исакова писала о том, что страдает гипертонией и склерозом, проживает в 9-метровой комнате вместе с сыном, больным шизофренией, а потому просит поместить ее в дом инвалидов. Неизвестно, отнесла ли Файнерман это заявление в райсобес, как неизвестна и точная дата ее смерти. Предположительно, она скончалась в 70-х годах прошлого века.



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Существует болезнь, называемая проклятием Ундины, которая заставляет страдальцев умирать, если они засыпают. В мифологии убитая горем водяная нимфа Ундина проклинает своего неверного мужа, чтобы он перестал дышать, когда заснет. Проклятие Ундины названо в честь этого мифа и в медицине известно как крайняя форма апноэ во сне. Его также называют врожденным синдромом центральной гиповентиляции (CCHS). В 1975 году при расследовании конгресса США, выяснилось, что ЦРУ создало тип пистолета, который при стрельбе дротиками приводил к сердечному приступу.

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