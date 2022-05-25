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Как Пётр Первый собирался разводить в России... карликов?

Как Пётр Первый собирался разводить в России... карликов?

Русские цари (впрочем, не только они) любили карликов. Ну, забавлялись монархи, глядя, как уроды (многие годы это слово не было особо оскорбительным) кривляются и скачут. Однако до крайности довёл это дело Пётр Великий. Он вообще решил карликов "разводить", как кроликов.

Даже устроил потешную свадьбу. Ради неё карлица царицы (да, у неё были свои карлики) обвенчалась c царским шутом Якимом Волковым, тоже ростом не отличавшимся. По этому поводу из ближайших губерний привезли, по некоторым данным, от 70 до 90 карликов. Для них пошили наряды на европейский манер.

В церкви венец над невестой держал лично царь в качестве особой милости. А после и он, и молодожёны, и гости прошли на барку, которая отвезла их на Васильевский остров, к Меншикову. Там как раз шёл пир по поводу бракосочетания Анны Иоанновны и герцога Курляндского.

Для маленьких гостей были накрыты отдельные столы, прямо в центре зала. Имелись у них и свои шаферы, и маршал (руководитель торжества). А вокруг, ближе к стенам расположились царственные молодожёны, министры, бояре, офицеры... Ели, пили и забавлялись, глядя на то, как карликов женят. Отдельно их смешило то, что "как у людей" карлики аккуратно пользовались столовыми приборами, произносили тосты, разносили блюда.

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Как Пётр Первый собирался разводить в России... карликов?

Когда маленький маршал под гром литавр произнёс первый тост за Его Величество (а за кого же ещё?), это вызвало бурю восхищённых возгласов. Потом он и его свита из восьми человек осушили кубки до дна "как великорослые люди". Это и вовсе удивило собравшихся.

Впрочем, собрали всю эту братию там не для того. И, наскоро перекусив, почти до полуночи карлики скакали, плясали, показательно дрались... "Все гости, в особенности же Царь, не могли довольно тем навеселиться, смотря на коверканье и ужимки этих уродцев", как писал современник.

Однако вывести на Руси "породу" карликов Петру так и не удалось.

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А вы знали об  этом? 

Александр Герцен тайно сочетался браком с своей сестрой, которая так и не смогла принять до конца прогрессивных взглядов мужа-писателя. А он, в свою очередь, пытался бесконечно переделывать жену под себя. В Париже чета Герценов подружилась с другой парой. Александр и Георг Гервег очень сдружились. Затем обе пары приняли решение попробовать жить вместе в одном доме в Женеве как свингеры. Их коммуна со свободными взглядами просуществовала недолго. После отъезда Георг обнародовал подробности жизни с Герценами. Александр хотел стреляться с ним, но Наталья отправила Георгу письмо, в котором говорила, что выбирает мужа и между ними все закончено!                                                                                                                                                           

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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