Как Пётр Первый собирался разводить в России... карликов?

Русские цари (впрочем, не только они) любили карликов. Ну, забавлялись монархи, глядя, как уроды (многие годы это слово не было особо оскорбительным) кривляются и скачут. Однако до крайности довёл это дело Пётр Великий. Он вообще решил карликов "разводить", как кроликов.



Даже устроил потешную свадьбу. Ради неё карлица царицы (да, у неё были свои карлики) обвенчалась c царским шутом Якимом Волковым, тоже ростом не отличавшимся. По этому поводу из ближайших губерний привезли, по некоторым данным, от 70 до 90 карликов. Для них пошили наряды на европейский манер.



В церкви венец над невестой держал лично царь в качестве особой милости. А после и он, и молодожёны, и гости прошли на барку, которая отвезла их на Васильевский остров, к Меншикову. Там как раз шёл пир по поводу бракосочетания Анны Иоанновны и герцога Курляндского.



Для маленьких гостей были накрыты отдельные столы, прямо в центре зала. Имелись у них и свои шаферы, и маршал (руководитель торжества). А вокруг, ближе к стенам расположились царственные молодожёны, министры, бояре, офицеры... Ели, пили и забавлялись, глядя на то, как карликов женят. Отдельно их смешило то, что "как у людей" карлики аккуратно пользовались столовыми приборами, произносили тосты, разносили блюда. ..

Когда маленький маршал под гром литавр произнёс первый тост за Его Величество (а за кого же ещё?), это вызвало бурю восхищённых возгласов. Потом он и его свита из восьми человек осушили кубки до дна "как великорослые люди". Это и вовсе удивило собравшихся.



Впрочем, собрали всю эту братию там не для того. И, наскоро перекусив, почти до полуночи карлики скакали, плясали, показательно дрались... "Все гости, в особенности же Царь, не могли довольно тем навеселиться, смотря на коверканье и ужимки этих уродцев", как писал современник.



Однако вывести на Руси "породу" карликов Петру так и не удалось.

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А вы знали об этом?

Александр Герцен тайно сочетался браком с своей сестрой, которая так и не смогла принять до конца прогрессивных взглядов мужа-писателя. А он, в свою очередь, пытался бесконечно переделывать жену под себя. В Париже чета Герценов подружилась с другой парой. Александр и Георг Гервег очень сдружились. Затем обе пары приняли решение попробовать жить вместе в одном доме в Женеве как свингеры. Их коммуна со свободными взглядами просуществовала недолго. После отъезда Георг обнародовал подробности жизни с Герценами. Александр хотел стреляться с ним, но Наталья отправила Георгу письмо, в котором говорила, что выбирает мужа и между ними все закончено!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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