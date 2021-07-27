Как выйти из роли вечной любовницы и стать счастливой женой

«Почему мужчина не женится?» — вздыхают женщины, годами ожидающие предложения. Они стараются быть идеалом, дарят своим любимым обожание и заботу… И ничего!

Вечные невесты и гражданские жены грустят, не понимая, какие причины мешают им привлечь серьезных мужчин и получить заветное предложение. А замуж все время выходят одни и те же!

5 причин, почему мужчина не женится:

Любит свободу

А брак будет ее ограничивать. Зачем ему такие жертвы, если женщина, боясь его потерять, и так дает ему все сполна.

Боится перемен

Ему комфортно, эта жизнь его полностью устраивает. Он долго работал над этим, ему не хочется никаких изменений: вдруг будет хуже.

Не верит женщине

Мужчина опасается, что после того, как женщина станет официальной женой, ее поведение изменится.

Боится ответственности

Мужчины считают, что после женитьбы надо будет все держать под контролем. Брать ответственность и за семью. Эта стабильность будет лишена спонтанности, к которой они привыкли.

Не видит рядом с собой Жену

Мужчина проводит время с женщиной, однако не видит ее в качестве жены и матери своих детей. Такая женщина застряла в роли вечной невесты, любовницы, удобной женщины или в состоянии «в активном поиске».

Кто такая женщина-любовница

Существует два понятия Любовницы.

В привычном для всех понимании это женщина, имеющая интимную связь с женатым мужчиной. В более широком и емком смысле — это образ Любовницы как антипода Жены. И это состояние более опасно для женщин, которые хотят построить серьезные отношения и создать семью. Женщины в образе Любовниц нравятся мужчинам. Но жениться на них никто не собирается. Можно выделить три основных типажа Любовниц:

Женщина для секса. У нее нет претензий и ожиданий. Ее вполне устраивает связь на несколько ночей. Она не хочет, а чаще не умеет «включать» мужчину надолго и глубоко, чтобы начать долгосрочные отношения.

Охотница. Она фонтанирует мощной сексуальной энергетикой. Мужчины видят ее издалека: откровенные наряды, фривольное поведение, заученные фишки соблазнения. Она заводит! Но в глазах мужчины она никак не ассоциируется с замужеством.

Псевдожена. Это удобная женщина. Она выполняет все обязанности жены, не претендуя на права. Она может ждать вечность, пока ее позовут замуж, но мужчина не торопится этого делать.

Типажи разные, но у них есть пять общих черт:

Удобность. Мужчина встречается с ней, когда ему удобно, отталкиваясь от собственных возможностей и желания. Она готова забывать о своих потребностях для его комфорта.

Крайняя степень сексуальности — положительная или отрицательная. То есть это либо секс-бомба, либо «вообще не про секс».

Поверхностность. Она старается получать удовольствие от всего, что происходит в ее жизни прямо сейчас, избегая задумываться о будущем.

Постоянная надежда. А вдруг, если хорошо себя вести, мужчина позовет ее замуж?

Ощущение праздника. Для нее мужчина — это праздник, удовольствие, подарки, секс, отдых развлечение. И она для него тоже. Она сама не готова работать над отношениями, управлять ими.

5 советов, как перейти из роли Любовницы в роль Жены

Не будьте удобной

Если женщина дает мужчине все, что он хочет, и годами терпеливо ожидает, когда же он созреет для брака, она лишает его стимула. Зачем оформлять отношения, если и так нормально? Женщина должна быть желанным трофеем, а не хорошей девочкой, удобной во всех отношениях.

Храните загадку

Мужчина рассматривает женщину как матрешку. Он открывает ее — один слой, второй, третий… И если он видит, что дошел до последней — и больше ничего в ней нет, то теряет интерес. Женщина-Жена всегда остается нераскрытой тайной.

Приготовьте полноценное меню ролей

Уходите от образа любовницы постепенно: резкие перемены ролей настораживают зрителей и трудно даются исполнителям. Перевоплощайтесь часто, но ненадолго. Дайте мужчине разнообразие, включайте в свой образ роль заботливой мамочки, женщины-музы, богини, маленькой девочки, матери будущих детей.

Меняйте внешний образ

Подбирая гардероб, не делайте ставку на открытость. Глубокое декольте и мини-юбки — это арсенал Любовниц. Жены оголяются только в спальне, а для привлечения внимания используют насыщенные тона и дорогие аксессуары.

Управляйте своей сексуальностью

Женщина-Жена — это не синий чулок. Ей не чужды наслаждения, она может быть хорошей любовницей, но только для своего мужчины, а не для всех.

Меняя себя, вы меняете в глазах мужчины свой статус. Он анализирует образ, который транслирует женщина, и вписывает его в свой сценарий.

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