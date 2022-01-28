5 знаков, указывающих что порчи больше нет

Вопросом этим задаются многие люди, которые прошли чистку, но при этом усомнились — а точно порчи больше нет? По каким признакам это можно понять?

1. Порча при активной работе (а раз вы пошли её снимать, значит она уже активно включилась в работу) всегда даёт ощущение потусторонеего присутствия: странные запахи, мерещится чья то тень, движение заметное краем глаза, озноб, чувство что за тобой следят, и пр. признаки что возле вас трется потустороннее.

После чистки, это присутствие пропадает СРАЗУ.

2. Если порчу сняли, наружу могут вылезти болезни, когда тело их поборет, пойдёт процесс заживления. Нормальное дело после чистки: жар, ОРВИ, кожные высыпания, чирии, ячмени, внезапные травмы, переломы, порезы. Порой так выходят остатки порчи.

3. Сны всегда намекают о том, что вас почистили. Если во сне кто-то от вас уходит, кто-то то валяется не живой, будь то Существа, животные, птицы, это говорит о том, что негатив ушёл.

Сон всегда вам укажет, правда ли порчу сняли или она на месте.

4. Странные события. Не важно плохие или хорошие в вашем понимании, но резко случающиеся после чистки. Судьба набирает обороты, происходит развязка многих механизмов которые создавала порча. Дайте время что б жизнь вошла в нужное русло.

Битое зеркало, не живые зверушки попавшиеся на пути, птицы и пр. В ближайшее время именно через такой знак вам могут указать что порча уходит.Помните, мало снять порчу. Важно проработать причины, по которым в вашей жизни случился такой урок. Не стоит ждать обратки врагу, и тем более её инициировать и заказывать, будьте мудрее и разбирайтесь с собой и своей жизнью или кармой, что бы снова не притянуть к себе подобный «недуг». Укрепляйте, так сказать, тонкоплановый иммунитет, и кто бы ни пытался вас заразить, такое просто пройдёт мимо вас.

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