Формула любви: как появляется настоящее чувство?

«Я увидел ее и понял — это судьба». Почему в одних мы влюбляемся с первого взгляда и без оглядки, а другим не отвечаем взаимностью, хотя, казалось бы, у нас столько общего? И как понять, что это и есть любовь всей вашей жизни?

Человечество много веков бьется над разгадкой формулы любви, пытаясь понять, почему присутствие конкретного человека способно перевернуть нашу жизнь, почему мы влюбляемся в одних и не замечаем других и можно ли кого-то заставить полюбить нас? Ответов на эти вопросы нет до сих пор. Но все же наука далеко продвинулась в изучении механизмов любви. Например, выяснила, в кого мы влюбляемся чаще.

Так, биолог Клаус Ведекинд (Claus Wedekind) нашел прямую связь между влечением и запахом. Как оказалось, нас тянет к тем, чья иммунная система отличается от нашей. То есть природа дает нам сигнал — потомство с этим партнером будет сильным и красивым. Поэтому цвет волос, форма глаз и губ, естественный запах, высота голоса — все эти физические особенности могут стать «опознавательными знаками» для идеального партнера, наиболее гармоничной с генетической точки зрения пары.

Еще один важный нюанс в рождении любви — эмоциональная связь. Любовь возникает из чувства близости, которое может оказаться даже сильнее физического влечения.

А чтобы лучше определить совместимость, нужно всего лишь как можно быстрее и честнее показать, кем вы являетесь на самом деле.

Как же понять, что у ваших новых отношений есть будущее?

Противоположности притягиваются?

Нас чаще влечет к «родным душам» или мы постоянно сталкиваемся с собственными антиподами? Эксперты считают, что теплые отношения лучше всего складываются у похожих друг на друга людей. Это чувство близости, некоего сходства подогревает отношения. «Общие взгляды способствуют лучшему пониманию друг друга, — говорит психолог Джиан Гонзага (Gian Gonzaga) из Калифорнийского университета. — А разногласия в перспективе становятся причиной лишь нарастающего непонимания с обеих сторон, которое придется все время преодолевать».

Мы бессознательно ищем того, кто помог бы нам «вылепить» из самих себе совершенство

Противоположности действительно могут притягиваться благодаря феномену Микеланджело. Так же, как мы определяем идеал будущего партнера, мы создаем и образ идеального себя и порой бессознательно ищем того, кто помог бы нам «вылепить» из самих себе совершенство. И влюбляемся в человека, в котором собраны все те качества, которых нам в себе не хватает.

Привлекательные недостатки

«Каждый из нас уже подростком сформировал для себя набор тех черт характера других людей, их ценностей, предпочтений и поведения по отношению к нам, которые нас притягивают, — говорит антрополог Хелен Фишер (Helen Fisher), — но в то же время эти черты не обязательно должны быть приятными. Представьте себе девочку, чей отец-алкоголик превратил ее жизнь в хаос, — в итоге она решает, что никогда не выйдет замуж за такого человека. Повзрослев, она не выбирает себе в мужья импульсивного алкоголика, а выходит за постоянно занятого актера. Что она искала в партнере? Она не скажет, что спонтанности, но ведь к этому она так привыкла. Это часть ее идеала».

Людям свойственно думать, что их взгляд на мир — единственно верный. Неудивительно, что согласный с нашим мнением человек тут же кажется нам симпатичным

Влюбляясь, мы можем не замечать отрицательных качеств партнера, но с возрастом и опытом наше суждение станет более метким и глубоким. «Мы умеем делать выводы по небольшим заметкам и догадкам, опираясь на приобретенный опыт, — объясняет Джиан Гонзага. — Например, расставшись после длительных отношений или брака, вы, скорее всего, будете неуверенно чувствовать себя на свидании, но зато у вас будет опыт, благодаря которому можно избежать проблем и ошибок в новых отношениях».

Любовь не терпит суеты?

Мы не всегда влюбляемся с первого взгляда, чувство может прийти позже. Чаще для зарождения искренних и крепких отношений нужно время. «Мы с Кейт устроились в одну компанию с разницей в месяц, и у меня сразу возникло чувство, что мы можем стать хорошими друзьями, но она работала в другом отделе, — вспоминает Джон. — Однажды мы встретились с ней на одном совещании, и я заметил у нее в сумочке книгу моего любимого автора. Я спросил, как она ей, и ее глаза загорелись. Так завязался наш первый разговор».

Знакомство — волнующее событие, ведь это мгновенная оценка друг друга. Важно не только смело заявлять о своих интересах и вкусах, но и стараться вникнуть в чужие. Это может иметь ключевое значение в зарождающихся отношениях, так как людям свойственно думать, что их взгляд на мир — единственно верный, — говорит Джиан Гонзага. — Так что не удивительно, когда согласный с нашим мнением человек тут же нравится нам еще больше».

Почему не получается?

Причин, по которым отношения не складываются, может быть много, и все они, конечно, индивидуальны. Но если вам показалось, что вы нашли идеальную пару, а союз не получился, возможно, вы узнаете себя в этих ситуациях.

У вас схожие недостатки

Иногда мы встречаем людей, с которыми формально у нас много общего, мы преследуем схожие цели и гордимся схожими достижениями, но на интуитивном уровне чувствуем в них какой-то изъян. Почему это происходит? «Мы часто проецируем прошлый опыт на новых людей, — объясняет психотерапевт Тоби Инхэм (Toby Ingham). — У нас есть склонность интерпретировать поведение других с помощью собственных представлений о жизни, пропускать события через фильтр своего опыта — все это влияние заложенного у нас в бессознательном сценария».

Антипатия может быть вызвана тем, что вы узнаете собственные недостатки в отвергаемом человеке

Антипатия может быть вызвана тем, что вы узнаете собственные недостатки в отвергаемом человеке. К примеру, женщина, которая постоянно отказывает мужчинам из-за того, что они «слишком милые». На самом деле это ее страх выглядеть слабой заставляет подозревать подобное качество в других людях и осуждать их за это.

Вы боитесь открыться

Мы всегда стараемся понравиться новым знакомым, произвести приятное впечатление. Например, придумываем себе интересные увлечения, чтобы привлечь внимание на вечеринке. Подобный вид манипуляции, как правило, безобиден. Таких людей можно назвать искателями одобрения — они сразу просчитывают, что нравится собеседнику, и подстраиваются под его ожидания и потребности.

Охотники за одобрением легко адаптируются в группе, сразу же располагая членов коллектива к себе. Но когда дело доходит до создания более глубоких отношений, тем, кто ищет одобрения, приходится непросто: близкое, интимное общение дается им с трудом. Их умение быстро подстраиваться под других людей скрывает те их подлинные черты, которые они не хотят обнаружить. В отношениях они недоверчивы и мнительны, что мешает им открыться любимому человеку.

Но чтобы испытать настоящие чувства, необходимо показать свое лицо. Только так вы сможете понять, действительно ли подходите друг другу.

Источник