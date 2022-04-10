Интересные факты о терраформировании

Терраформирование – это процесс изменения атмосферы, экологии и даже рельефа поверхности другого мира, чтобы сделать его более пригодным для жизни. Его можно сравнить с покупкой ветхого дома: вы восстанавливаете его, чтобы в нём можно было жить. Правда, в данном случае речь идёт не об отдельном доме, а о совершенно другой планете.

В научной фантастике идея терраформирования возникла давно. Но в ней столько же науки, сколько и вымысла. Тем не менее, люди пытаются найти способы воплотить её в реальность.

1.

Мы уже терраформировали Землю





Если рассматривать терраформирование с точки зрения изменения экологии, атмосферы и ландшафта, то лучшим доказательством того, что оно работает, служит Земля. Несмотря на то, что Земля изначально была гостеприимной для жизни, мы всё равно подвергли её кардинальному терраформированию.

Человечество на протяжении всей истории меняло ландшафт Земли. В океанах есть острова, которые существуют сегодня только потому, что мы их создали искусственно. Мы выравниваем горы и холмы или возводим их по своему усмотрению. Вы можете увидеть сеть дорог и городов из космоса. Плотины помогают образовывать озёра и менять течение рек. Этот процесс наблюдается везде.

Климат нашей планеты резко изменился из-за влияния человека; имеется достаточно фактов, доказывающих, что этому способствует загрязнение.

Люди продолжают спорить, реально ли изменение климата, но существует множество доказательств того, что это так, и человечество своими действиями лишь усугубляет последствия.

Если идея терраформирования кажется вам чем-то из разряда фантастики, просто помните, что однажды мы уже попытались реализовать её, даже не осознавая этого.

2.

Даже с учётом современных технологий на терроформирование теоретически могут уйти миллионы лет





Точный метод, с помощью которого мы могли бы терраформировать Марс, не так прост, как заставить Мэтта Деймона посадить картофель, а затем надеяться на лучшее. Популярная теория предлагает растопить марсианский лед и высвободить углекислый газ (CO2). После этого можно сидеть сложа руки и наблюдать, как климат на красной планете становится субтропическим.

Согласно НАСА, теоретически это возможно, однако на практике могут возникнуть некоторые проблемы. Например, на Марсе мало углекислого газа. Атмосфера на планете сейчас слишком разрежена, чтобы как-то влиять на неё. Использовать воду бессмысленно, поскольку она замёрзнет или испарится. Атмосфера нуждается в плотности. Атмосферное давление на Марсе в настоящее время составляет менее одного процента от того, что мы имеем на Земле. Такое давление, как на Земле, необходимо, чтобы присутствовала жидкая вода; на Марсе, с его газами, это не представляется возможным. Нам нужно построить несколько промышленных предприятий, загрязняющих воздух, если мы хотим, чтобы всё получилось. В противном случае нам придётся очень глубоко копать, чтобы найти на красной планете нужные нам элементы.

При нынешнем уровне технологий НАСА определило, что для того, чтобы сделать Марс гостеприимным и похожим на Землю, потребуется около десяти миллионов лет.

3.

Терраформирование Марса может обойтись дешевле, чем восстановление Земли





Терраформирование Марса звучит как грандиозная задача, а это означает колоссальные затраты. По некоторым оценкам, на запуск процесса мы потратим около ста лет и от двух до трёх триллионов долларов.

Несмотря на столь высокую цену, с финансовой точки зрения выгоднее терраформировать Марс, чем пытаться решить проблемы здесь, на Земле. Глобальные инвестиции в борьбу с изменением климата в период с 2015 по 2035 год оцениваются примерно в 40 триллионов долларов. Три триллиона долларов кажутся очень даже неплохим вариантом.

Несмотря на то, что первый этап терраформирования может занять 100 лет, а фактическое приведение Марса в пригодное для жизни состояние – ещё 300-600 лет, Земле может потребоваться целое столетие, чтобы оправиться от изменения климата, если вообще ей удастся это сделать.

4.

Луну, скорее всего, нельзя терраформировать





Некоторые люди могут подумать, что Марс – слишком сложная цель для терраформирования, по крайней мере, сейчас. Почему бы не выбрать что-то ближе к дому – например, Луну? Она находится не так далеко, мы знаем о ней достаточно; к тому же, на терраформирование уйдёт меньше времени, денег и усилий.

Проблема состоит в том, что Луна очень маленькая, у неё нет магнитного поля и атмосферы. Если рассматривать терраформирование как живопись, а планету – как холст, то Луна похожа на туалетную бумагу.

Была выдвинута теория, что Луну можно увеличить и создать на ней атмосферу. Для этого нужно направить на неё несколько десятков комет. Возможно, это поможет увеличить размеры Луны, но атмосфера долго не задержится. Через несколько десятков лет она начнёт исчезать, после чего процесс придётся повторить.

5.

В нашей солнечной системе есть несколько кандидатов на терраформирование





Обычно, когда мы думаем о терраформировании, на ум приходят только Луна и Марс. Луна находится близко от нас, а Марс напоминает Землю. Учёные, однако, немного расширили рамки и предложили ещё несколько потенциальных кандидатов.

Один из них – это Венера. Поначалу это кажется ужасным выбором. Температура поверхности этой планеты составляет свыше 400 градусов, а атмосфера в 90 раз плотнее, чем на Земле.

На Венере есть много магния и кальция, которые могут накапливать CO2, если мы подвергнем планету терраформированию. Добавьте ещё несколько необходимых элементов, и атмосферные условия на Венере станут приемлемыми для жизни.

Спутник Юпитера Каллисто также вошёл в список потенциальных мест для терраформирования. Ледяную поверхность можно нагреть, после чего излучение Юпитера завершит работу по созданию атмосферы, пригодной для жизни. Добавьте немного бактерий, и вы получите мир, где спокойно могут жить люди.

Спутник Титан также стал подходящим кандидатом для терраформирования. По оценкам, запасы углеводородов на Титане в сотни раз превышают те, что имеются здесь, на Земле.

6.

Астероиды могут сослужить хорошую службу





Одно дело – хотеть терраформировать мир, а другое – знать, как это сделать. Если конечным результатом является полное изменение планетной среды, должны быть короткие пути. Один из них не раз менял Землю в прошлом – речь идёт об астероидах.

Сильный удар астероида может кардинально изменить целую планету. Помните, что именно он, по мнению большинства учёных, положило конец царствованию динозавров. Но если бы мы смогли столкнуть Марс с астероидом, это помогло бы получить полезные элементы, а также изменить климат и высвободить газ, который находится глубоко под поверхностью Марса.

В одном плане предлагалось использовать спутники, чтобы направить астероид к Марсу. Это вряд ли терраформировало бы всю планету, однако мы могли бы получить какую-то часть, пригодную для жизни.

7.

Огромные космические зеркала





Идея мелкомасштабного терраформирования со временем становится всё более популярной; то есть мы можем терраформировать только то пространство, которое нам нужно. Его поддержание создаёт новые проблемы, но вместе с ними и потенциально более простые решения.

Одна из предложенных идей терраформирования части Марса предполагает использование массивных орбитальных или суборбитальных зеркал. Эти зеркала можно прикрепить к зондам и направлять лучи концентрированного солнечного света на поверхность красной планеты. Это повысит температуру, а также обеспечит колонистов солнечной энергией.

Три сотни зондов с зеркалами можно было бы направить на участок марсианской земли протяжённостью один километр и повысить его температуру до 20 градусов. Учёные могли бы легко работать в таких условиях, а любой лед тут же превратился бы в воду.

8.

Промышленные предприятия, выбрасывающие парниковые газы, могут оказаться полезными





Терраформирование Земли – результат многолетней работы промышленности. Мы вырубаем леса, добываем руду в горах и строим заводы. Промышленные предприятия вредны для окружающей среды, однако они помогли нам узнать о том, как определённые химические вещества влияют на атмосферу. И мы можем применить эти знания в терраформировании.

Марсианские колонисты могли бы создавать заводы по переработке элементов и ресурсов, необходимых для создания инфраструктуры, и в то же время извлекать выгоду из отходов.

Парниковые газы необходимы в большом количестве, чтобы изменить марсианскую атмосферу, поэтому потребуется приложить усилия, аналогичные тем, которые были предприняты на Земле, чтобы этот метод сработал. Всё, о чём вам нужно беспокоиться – это этические соображения, связанные с изменением целой планеты в соответствии с вашими потребностями.

9.

Биоинженерные бактерии – ещё один вариант





Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) занимается не только разработкой оружия и танков. Оно также проводит исследования в области синтетической жизни и биоинженерии. В частности, оно надеется разработать биоинженерные бактерии, которые помогли бы превратить Марс в похожий на Землю мир.

DARPA стремится изолировать генетические черты земных организмов, которые лучше всего подходят для их цели. Затем они планируют объединить эти черты и получить бактерии, которые можно будет выпустить на поверхность Марса с целью привнести жизнь в мёртвый ландшафт.

Ту же технологию можно применить на Земле для устранения ущерба окружающей среде, причинённого загрязнением и даже оживления пустынь.

10.

НАСА обнаружило много потенциальных кандидатов на экзопланету





И хотя наша солнечная система предлагает не так много кандидатов для терраформирования, это ещё не конец. В конце концов, вселенная огромна. По некоторым оценкам, только в нашей галактике насчитывается до шести миллиардов планет, похожих на Землю. Во всей вселенной их число может быть более 19 секстиллионов (1021).

Из всех этих планет мы идентифицировали только чуть более 4000. Экзопланеты, как их называют, существуют за пределами нашей солнечной системы. Около 58 из них в настоящее время находятся в списке потенциально обитаемых планет. Это означает, что они имеют нормальные размеры и находятся на подходящем расстоянии от солнца.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2453981214117726469/

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