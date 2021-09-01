Роковые красавицы на портретах

Красивые женщины и девушки нередко становятся объектом внимания художников, стремящихся запечатлеть их красоту на своих полотнах. Между тем, вокруг таких портретов нередко ходит множество жутковатых преданий мистического толка.

Каприз невесты

Мария Ивановна Лопухина была старшей дочерью графа Ивана Андреевича Толстого. Впоследствии она вышла замуж за егермейстера и действительного камергера при дворе императора Павла I, графа Степана Авраамовича Лопухина. Еще до брака тот решил заказать портрет своей невесты. В то время, в 1797 г., ей было всего 18 лет.



Мария настояла, чтобы ее непременно писал знакомый живописец Владимир Боровиковский, тогда как ее родители были категорически против этого: в свое время Боровиковского отказались принять в Академию художеств, что, по их мнению, говорило о его бездарности. Но капризная девица не сдалась…



Пять лет спустя Мария скончалась от туберкулеза, или, как тогда говорили, от чахотки. Написанный Боровиковским портрет долгое время находился в семье Толстых, пока его в конце 80-х гг. XIX столетия не увидел Павел Третьяков. Он выкупил полотно у Прасковьи, жены московского губернатора Перфильева, также урожденной Толстой.



Меж тем, вокруг портрета стали ходить разнообразные слухи.

Судьба всадницы

Говорили, что именно он забрал жизнь Марии – мол, если бы художник ее не написал, она была бы жива… Также утверждалось, что если молодая девушка будет долго смотреть на портрет Лопухиной, то вскоре умрет.После того как полотно было выставлено в Третьяковской галерее, случилась одна история. Третьяков повесил «Лопухину» рядом с другой работой Боровиковского – портретом князя Куракина. Наутро второй портрет лежал на полу с разломанной рамой. А впоследствии выяснилось, что при жизни Мария Лопухина терпеть не могла старика Куракина, имевшего репутацию волокиты…



На знаменитой картине Карла Брюллова под названием «Всадница» (1832) изображена гарцующая верхом на коне юная Джованнина Паччини, племянница итальянского композитора Н. Паччини.



История ее жизни такова. Сначала девочка воспитывалась в семье дяди, но после кончины родственника ее взяла к себе русская графиня Юлия Самойлова. Однако вместо блестящего будущего и выгодного брака девушку ждала совсем иная судьба: во время прогулки она упала с лошади и та затоптала ее. Может, дело было как раз в брюлловском полотне…

Скандальная «Олимпия»

Французский импрессионист Эдуард Мане всегда имел репутацию скандального художника. Но когда публике в феврале 1865 г. на Парижском салоне во Дворце промышленности была представлена его картина «Спящая Венера» (1863), зрители просто впали в шок!



На полотне была изображена обнаженная молодая женщина. В изысканных украшениях и изящных туфлях-панталетах она полулежит на кровати, опираясь на подушки. У кровати стоит темнокожая служанка, которая держит букет цветов, очевидно, присланный кем-то из поклонников девушки. В изножье кровати сидит черный котенок, у него точно такое же выражение глаз, как и у хозяйки…



Считается, что Мане скопировал композицию с «Венеры Урбинской» Тициана (1538). Моделью ему послужила натурщица Викторина Мёран, услугами которой он часто пользовался, но есть и версия, что художник использовал образ известной куртизанки Маргариты Белланже, состоявшей в любовной связи с самим Наполеоном Бонапартом.



Венеру на полотне обозвали «бесстыдной куртизанкой после ночи любви». А еще ее окрестили «Олимпией», уж слишком описанная Мане сцена напоминала строчку из стихов модного тогда поэта Закари Астрюка «Лишь успеет Олимпия ото сна пробудиться».



Но обвинение в распущенности – это были еще, как говорится, цветочки… Мане обвинили… в демонизме. Пошли слухи, что в юности художник побывал в Южной Америке (это, кстати, правда) и после этого стал практиковать вуду или еще какие-то местные культы. Отсюда и служанка-негритянка, и черный кот у ног Венеры (или Олимпии).



Мане пояснял, что он проживал в Рио-де-Жанейро и ни в каких вудуистских обрядах не участвовал. А служанку сделал чернокожей, чтобы оттенить белизну кожи своей героини.



Это не помогло. Посетительницы возле картины падали в обморок, а потом уверяли, что взгляд красавицы на полотне преследует их, выкачивая жизненную силу. И что Мане изобразил никакую не богиню, а ведьму… А еще выяснилось, что не все посетители видели на холсте черного кота – иногда он просто исчезал… На это художник оправдывался, что просто кот находится в темном углу и не все присматриваются… Тем не менее, нашлись те, кто верил – время от времени животное выпрыгивает из картины и уходит по своим делам, а затем снова возвращается. И несомненно, кот связан с самим дьяволом!



Рассказывают, что однажды Мане сам явился взглянуть на свое полотно и… не обнаружил кота! Обескураженный, он несколько раз моргнул – и кот вновь появился на своем месте. Живописец решил – просто померещилось…



После салона почти четверть века «Олимпия» (это стало уже официальным названием работы) нигде не выставлялась. В 1889 г. она впервые за много лет появилась на выставке по случаю 100-летия Великой Французской революции. К тому времени самого Мане уже не было в живых. В конце концов «Олимпия» была выкуплена друзьями художника у его вдовы за 20 000 франков и передана в дар государству. Однако власти не слишком охотно приняли такой подарок, и в результате полотно очутилось в запасниках Люксембургского дворца.



Когда картина в 1907 г. попала в Лувр, тамошние служители стали уверять, что время от времени дьявольский кот на ней начинает противно мяукать… Кстати, на репродукциях «Олимпии» этого кота вообще не видно.С 1947 г. на «Олимпию» можно посмотреть в Музее импрессионизма Орсе.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2287977001566603316/

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