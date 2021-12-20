Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Николаевич
    Трепло у себя в Грузии для начала постройте богатое государство, а потом лезь в Россию с нравоучениями, а то живете н...Открытое письмо с...
  • Vasilii Chitin
    Этот грузинчик достойный последователь Новодворской. Тот же слог, та же злость, желчь и грязь. Так искажать историчес...Открытое письмо с...
  • Отари Хидирбегишвили
    Разве можно простить палачу народов Сталину продажу Синайского кодекса (Codex Sinaiticus) – древнейшего рукописного к...Ущерб, который уж...

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".
                                         Смейтесь на здоровье !
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
 Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
Самые смешные "Анекдоты от Отари" (https://otari.mirtesen.ru/blog/43273356643/)
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари" (https://otari.mirtesen.ru/blog/43602729811/)
Обсудить

Картина дня

наверх