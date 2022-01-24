Константин I: почему он отрекся от престола 

Официальное отречение монаршей особы от престола, называемое научным термином абдикация, изредка, но случается в том или ином королевстве. Иногда отказ от власти происходит по доброй воле правителя, но порой к этому решению его подталкивают непреодолимые внешние обстоятельства. Последним, среди ныне царствующих монархов, желание жить жизнью обычного гражданина изъявил король Малайзии — Мухаммад V, который 6 января 2019 года подписал письмо с соответствующим заявлением.

Законодательная основа отречения от престола

Во второй главе Свода Основных Государственных Законов Российской империи среди пунктов, регламентировавших порядок престолонаследия, были две статьи за номером 37 и 38, касавшиеся отречения от престола. Первая предоставляла наследнику право отказаться от трона в случае наличия у него легитимного преемника, а вторая гласила, что отречение вступает в силу после его обнародования и не имеет обратной силы.

Кроме того в 199 статье того же Свода, на родителей возлагалось право принимать решение за своих малолетних детей. И хотя для реализации права, заложенного в статье 37, цесаревич, ещё не принявший монарший титул, должен был изъявить добровольное желание, в начале ХХ века этот документ стал основанием для принудительного отречения от престола уже властвовавшего императора.

Цена любви

А 199 статья позволила правителю отречься от имени своего несовершеннолетнего наследника.

Причиной первого в истории русской монархии добровольного отречения от престола провозглашённого, но так и не приступившего к властвованию императора России Константина Павловича, стала любовь. Не желавший впрягаться в политические игры и подвергаться риску быть задушенным как отец, Константин Павлович, став в 1801 году наследником трона после старшего брата Александра I, в 1823 году сослался на тайный брак с полькой Жанеттой Грудзинской и письменно отрёкся от престолонаследия. Засекреченный документ был облечён в форму манифеста Александра I, который следовало предать огласке после смерти императора, что и произошло в ноябре 1825 года. Ознакомившись с актом, государственные мужи, узнали, что по воле покойного следующим правителем российского государства должен стать не Константин, а его младший брат Николай Павлович.

Члены Госсовета, как и Николай, побоялись исполнять посмертную волю Александра I, и вопреки документу присягнули на верность находившемуся в Варшаве Константину I, который узнав об этом, потребовал соблюсти волеизъявление почившего брата и в дополнение к этому ещё дважды подтвердил своё отречение.Неразберихой воспользовались декабристы, которые на следующий день после официального воцарения Николая попытались устроить государственный переворот, формальным поводом коего была провозглашена защита прав цесаревича Константина.

Иные причины побудили подписать отречение от престола ещё одного представителя рода Романовых — императора Николая II, росчерком своего пера положившего конец российской монархии.Это историческое событие произошло 2 марта 1917 года в вагоне поезда «Могилев - Царское Село», когда предпринявший все попытки для урегулирования ситуации в стране после Февральской революции Николай II, не желая пролития крови, под очевидным давлением депутатов и военачальников принял решение оставить трон.

Сначала император отправил генералу Н. Рузскому официальные бумаги, в которых он заверял представителей Государственной Думы, что оставляет монарший пост в пользу сына Алексея, но спустя несколько часов от него пришёл второй документ, вошедший в историю под названием Манифест об отречении. В этом окончательном варианте Николай II отказался от престола за себя и своего наследника, передав власть младшему брату Михаилу Романову, который на следующий день заявил о своей отставке.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

14 декабря 1825 г. в Санкт-Петербурге произошло восстание декабристов, основной причиной которого было незаконное престолонаследие. Как известно, принятый еще Павлом I Акт о престолонаследии 1797 года, гласил, что после смерти монарха трон доставался его старшему сыну, а если тот оставался бездетным — то его брату. Поскольку детей Александр I не оставил, поэтому после него корона по закону переходила следующему по старшинству брату Константину Павловичу.

Но ситуация осложнялась тем, что сам Константин мог наследовать престол, а его дети — уже нет. Кроме того, Константин был женат дважды: сначала на немецкой принцессе Юлианне-Генриетте-Ульрике (после принятия православия — Анне Федоровне), с которой не имел детей, а после развода с ней — на польской графине Жанетте Грудзинской. Но по закону претендовать на российский престол могли только дети, рожденные от двух особ императорской фамилии. Поэтому сам Константин право на престол имел, а его дети — не имели. Кроме того, он сам не особенно стремился царствовать.

Следующий претендент на корону был Николай, третий сын Павла I, который к тому времени сам уже имел сына (будущего царя Александра II). Поэтому в 1823 году Александр I своим тайным манифестом именно его назначил своим наследником.Однако при жизни Александра I манифест так и не обнародовали, а его экземпляры были скрыты от общественности.

Почему Александр I так поступил и сразу не объявил наследником Николая, тем самым фактически заложив мину под будущее страны после своего ухода, до сих пор неизвестно. Видимо, он стремился до последнего момента отложить окончательное решение о своем наследнике, чтобы в случае чего иметь возможность все переиграть. Многие историки говорят и о том, что к 1823 году император не расстался и с мечтой когда-нибудь ввести в России конституционное правление.

После того как провалилась попытка решить дело миром, Николай I подавил выступление мятежников. Позднее усилиями западников-либералов, социал-демократов, а затем советской историографии был создан миф о «рыцарях без страха и упрека», которые решили уничтожить «царскую тиранию» и построить общество на принципах свободы, равенства и братства. В современной России о декабристах также приято говорить с положительной точки зрения. Мол, лучшая часть русского общества, дворянства бросила вызов «мрачному самодержавию», но потерпела поражение.

Однако в реальности дело обстояло иначе. Восшествие на престол Николая I было омрачено попыткой тайного масонского общества так называемых «декабристов» захватить власть над Россией. Декабристы, прикрываясь вполне гуманными и понятными большинству лозунгами, уже тогда объективно работали на Запад и в первую очередь подчинялись масонским ложам Франции. По сути, это были предтечи «февралистов» образца 1917 г., разрушивших Великую Российскую империю. Они планировали полное физическое уничтожение династии российских монархов Романовых, членов их семей и вплоть до дальних родственников.

Собственно, объективных причин для мятежа дворян-офицеров не было, поскольку Россия была на взлёте своего военно-политического могущества. Русская армия была самой могучей силой на планете и недавно победила одного из лучших полководцев в истории человечества — Наполеона Бонапарта, триумфально войдя в Париж! В империи, на фоне пассионарного подъёма после победы над империей Наполеона, начался взлет русской культуры — всплеск творчества в живописи, в литературе и в науке. Это было начало «золотого века» русской культуры.

Главную легенду о декабристах создал Герцен, который нарисовал фактически виртуальный образ революции — богатыри-декабристы убивают дракона-самодержавие, как Георгий-Победоносец — Змия. Лишь благодаря Герцену эта легенда стала технологическим оружием борьбы с недемократической властью.

На этом основании Ленин упомянул его в своей работе «Памяти Герцена», написав, что именно декабристы «разбудили» его. Сталин считал декабристов патриотами и борцами с самодержавием. Вообще же, тема декабристов была особенно популярна в советское время. Советские историки писали о декабристах больше, чем о реформах Петра I, Екатерины II и Александра II и т. д.. Образно говоря, декабристы — это метафора мятежа русской культуры, и потому власть ее всегда боится!

Восстание декабристов — это первая крупная попытка «перестройки» России на западный лад, которая вела к смуте, гражданской войне и интервенции внешних сил, мечтающих расчленить русскую цивилизацию на части и «поглотить» их, а не мятеж «рыцарей свободы», мечтающих об идеальном устройстве России !

Декабристы — один из величайших мифов памяти, но не все русской национальной памяти, а русской интеллигенции , «ахиллесовой пятой» которой всегда являлся глубочайший раскол русского народа на псевдорусскую, предельно европеизированную интеллигенцию и на национально неразвитое, оппозиционно настроенное русское большинство социальных низов. К сожалению, русскую интеллигенцию всегда отличали абсолютная личная безответственность, дикая зависть к обитателям коридоров власти и приверженность к западным ценностям ! Если бы Николай I не повесил декабристов, никакого мифа не было. Он сделал ту же ошибку, что и евреи, которые распяли Христа и сказали «пусть его кровь падет на нас»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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