Торквемада - самый жестокий инквизитор за всю историю церковных судов.

Очень часто период Средневековья ассоциируется у современного обывателя с мраком, фанатичной набожностью и безжалостным отношением к людям. Не последнюю роль в сложившемся образе сыграла инквизиция. Самым ярым сторонником «борьбы с ересью» считается испанец Томас де Торквемада. За все время его нахождения на посту Великого инквизитора в стране было замучено и убито несколько десятков тысяч человек.

Томас де Токвемада родился в 15 веке в семье священника. Он получил богословское образование. Однако пока юноша был молод, он много путешествовал, не проявляя рвения в служении к Богу.

Существует версия, что ненависть к инакомыслящим у Торквемады проявилась после того, как его отвергла любимая девушка, предпочтя богослову мавра. Но, как бы там ни было, со временем Торквемада стал главным гонителем евреев, мавром и прочих некатоликов.

В начале своего пути Торквемада служил в ордене доминиканцев, где он поражал всех своими ораторскими способностями и умением ловко трактовать католические догмы. Именно поэтому он стал духовным наставником инфанты Изабеллы Кастильской, будущей королевы Испании. Священник воспитывал ее в ненависти ко всем еретикам без исключения. Позже ему удалось выдать ее замуж за Фердинанда Арагонского, тем самым объединив Испанию.

Королева прислушалась к мнению своего духовного наставника, который яростно призывал ее бороться со всеми еретиками, и в 1483 году Торквемада назначается на пост Великого инквизитора Испании. Теперь перед инакомыслящими стоял выбор – или принятие католичества, или смерть. Из-за этого сотни тысяч евреев и мавров были изгнаны из Испании, бесчисленное количество людей томилось в темницах, ожидая смертного приговора. Инквизитор писал множество руководств по определению еретиков.

Кроме пыток в тюрьмах, в стране стали популярны акты веры (аутодафе) или, по простоту, публичные сожжения. Инквизиция настигала всех, кто был не угоден Торквемаде или короне, не зависимо от социального статуса или степени богатства. Человека уничтожали, а его имущество конфисковывали. Сам Папа Римский Сикст IV высказывал осуждение жестоким действиям испанской инквизиции, однако это не возымело никакого эффекта.

Фанатичные суды испанской инквизиции продолжались и после смерти Торквемада, однако они считались уже не такими зверскими и беспощадными, как при первом Великом инквизиторе. Поразительно, но полностью инквизиция была упразднена только в 1834 году.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/130116/28008/

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С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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