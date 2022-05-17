Лавров был прав, говоря что еврейская кровь в жилах – вовсе не панацея от нацизма в голове

На днях власти Израиля официально потребовали извинения от министра иностранных дел РФ С. В. Лаврова из-за его возмутительных замечаний о «нацификации Украины» и его высказываниях о еврейском происхождении Гитлера!МИД Израиля вызвал к себе российского посла Анатолия Викторова для разъяснительной беседы в связи с нашумевшим интервью Лаврова итальянской телекомпании «Медиасет», в котором он также заявил о пропаганде украинскими националистами книги Гитлера «Майн кампф» , а также использования ими нацистской символики батальонов Ваффен-СС .

Этим заявлением особенно возмутился президент Зеленский, выдвинув аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей !На это неадекватное и абсурдное заявление Лавров справедливо отметил: «Это абсолютно ничего не значит, поскольку и у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь!..Кроме того, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, сами евреи. Что поделаешь , "в семье не без урода», как у нас говорят"»!

Однако это, в общем-то, вполне логичное замечание почему-то вызвало в Израиле бурную реакцию. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал слова российского коллеги «непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой». А премьер-министр Нафтали Беннет подчеркнул, что слова министра иностранных дел России «ложны и возмутительны», и потребовал извинений. А премьер-министр Нафтали Беннет подчеркнул, что слова министра иностранных дел России «ложны и возмутительны», и потребовал извинений.

Дорогие мои израильтяне! Советую вам пока лучше изучить и разобраться в самой вашей истории , а потом уже что-то требовать! А заодно задайтесь вопросом: как среди вашего "святого" племени вырастают такие ничтожества и авантюристы, как порошенки, коломойские , зеленские и т. д.?

Или они тоже не евреи? А не пора ли, "господа хорошие", признать что "рожа крива", а не зеркало искажает? При этом поясню, что никакого отношения к антисемитизму и к огульному обвинению евреев вообще, сей материал отношения не имеет!

История, к сожалению, знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами, – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства России. А может напомнить израильским друзьям, как в Израиле по сей день сохранилась идеологическая связь с фундаментальными «ценностями» фашистской Германии, с её атмосферой и стилем.Ведь не случайно, выпущенная в 1992-м году на иврите под эгидой Министерства Образования и Культуры книга Гитлера «Mein Kampf», стала настольной книгой ивритоязычной молодёжи!

Кроме того, видимо, не случайно автор книги «Адольф Гитлер — основатель Израиля» Хеннеке Кардель, который правдиво описал в своей книге тесную связь Гитлера с сионистами и его стремление освободить Европу от евреев и поселить их в Палестине, создав нацистский сионистский Израиль(«Операция трансфер»), неоднократно подвергался судебному преследованию со стороны еврейских организаций. Однако все судебные процессы Кардель выиграл, ибо представил документальные свидетельства фактов , приводимых им в своей книге .





Как не парадоксально, но фашистские власти поддерживали широкие контакты с рядовыми членами сионистских организаций по всей Германии. Созданная в 1942 г. в Палестине под руководством Яира (Штерна) еврейская террористическая организация ЛЕХИ (Лохамей Херут Исраэль — Борцы за свободу Израиля) обратилась к нацистам с предложением оказать немецкой армии помощь в изгнании англичан из Палестины.

Все еврейские организации, кроме сионистских, были на территории Третьего Рейха запрещены.Особенно тесные отношения сложились между сионистскими организациями и Гестапо, в результате чего на машинах Гестапо с одной стороны был изображён двуглавый орел, а с другой — сионистская символика.





В своих знаменитых «10 Вопросах Сионистам» некоторые ортодоксальные евреи обвинили сионистское руководство в фашизме и в прямой ответственности за гибель миллионов евреев. Они приводят неопровержимые факты намеренного срыва сионистами (в частности, Еврейским Агентством) начатых по инициативе немецких нацистов переговоров об «эвакуации» европейских евреев. Намеренный срыв конкретного плана эвакуации европейских евреев был осуществлен сионистами в 1941—42 и в 1944-м годах.

18 февраля 1943 года глава Спасательной Комиссии «Еврейского Агентства» Гринбаум в своей речи, обращенной к «Сионистскому Исполнительному Совету», заявил: «Если бы меня спросили, могу ли я, от имени «Объединенного Еврейского Призыва», выделить деньги на спасение евреев, то я бы опять и опять отвечал нет!»Он даже не удержался и от такого заявления, повторив слова Вейцмана — «Одна корова в Палестине ценнее, чем все евреи Польши!».

И это не удивительно, ведь главной идеей, стоявшей за сионистской поддержкой убийства невинных евреев, было навести такой ужас на оставшихся в живых, чтобы они поверили, будто единственное безопасное место для них — в Израиле. А как иначе сионисты могли бы убедить евреев покинуть прекрасные европейские города, в которых они жили, и поселиться в пустыне! Таким образом, сионисты помогали Гитлеру в осуществлении его заветной мечты — освободить Европу от евреев и поселить их в Палестине, создав нацистский сионистский Израиль(«Операция трансфер»)!

В прошлом веке мировая политика претерпела большие изменения в глобальном и региональном масштабах, прошли великие войны, сменились режимы, изменились границы государств, но насилие Израиля против палестинцев так и не прекратилось.И разве сегодня не циничны и кощунственны слова Биньямина Нетаньяху, обращенные палестинцам «Гитлер хотел только отправить на ссылку евреев, но муфтий Хусейни убедил его уничтожить наш народ», которые он произнес во время выступления в 37-м Всемирном сионистском конгрессе?!

При этом историческая трагедия заключается в том, что если во время Второй мировой войны некоторые евреи участвовали в преступлениях вынужденно, то спекулирующий на своих корнях Зеленский делает это вполне сознательно, подвергая многострадальный украинский народ физическому уничтожению !





В этой связи хотелось бы напомнить Вовочке , что ,как сообщают многие историки и информагентства , Адольф Гитлер по паспорту – также , как и ты, был евреем . Этот паспорт, проштампованный в Вене в 1941 году, отыскался среди рассекреченных британских документов времен Второй мировой войны.Паспорт впервые обнародовали 8 февраля 2002 года в Лондоне. На обложке паспорта стоит печать, удостоверяющая, что Гитлер – еврей . В паспорте есть фотография Гитлера, а также его подпись и визовый штамп, разрешавший ему поселиться в Палестине.

Однозначно основания для сомнений в том, что Гитлер действительно был чистокровным «арийцем», имелись. Еще перед началом Второй мировой войны противники Адольфа Гитлера не раз пытались обвинить его в том, что в его роду были еврейские корни. Но официальная биография фюрера категорически это отрицала. Тем не менее точно известно, что отец Адольфа – Алоиз – был незаконнорождённым. Все детство Алоиз носил девичью фамилию матери – Шикльгрубер и только в юности перешел на фамилию отчима – Гитлер, а данные настоящего отца нигде не указывались.

Историкам удалось установить , что Мария Шикльгрубер долгое время работала в доме богатых евреев Ротшильдов, где познакомилась и стала встречаться с 19-летним еврейским юношей по фамилии Франкенбергер из состоятельной семьи. Родители юноши были категорически против его женитьбы на бедной немецкой служанке, поэтому Мария, родившая от него сына Алоиза, воспитывала его одна.Существуют данные , что Франкенбергер на протяжении многих лет оплачивал Марии Шикльгрубер содержание сына.

Есть также предположение, что Алоис родился у Марии от Соломона Майера Ротшильда. Стареющий Соломон Майер был помешан на молодых неискушенных «мэдхен», и не пропускал ни одной юбки. Хотя возможно, Франкенбергер – подставное лицо, через которое деньги Марии шли от Ротшильда.

Со временем Мария вышла замуж за Иогана Георга Хидлера – чешского еврея. Позже Алоис свою материнскую фамилию сменил на еврейскую фамилию Хидлер или Гитлер. В любом случае, все вышесказанное это очень важное свидетельство того, что всё, что связано с Гитлером, обязательно приведёт к “еще одному, и к еще одному” еврею.

Таким образом ,Адольф Гитлер родился и воспитывался в еврейской семье, в еврейской среде, одевался, как еврей, был похож на еврея, вращался среди евреев, дружил с евреями и был ими поддержан. Именно поэтому голосовали за Гитлера массы евреев, и из-за границы его поддерживали поначалу еврейские круги.

Как писала еще в 2010 году британская газета Daily Mail, «по результатам тестов ДНК, Адольф Гитлер, был носителем группы генов E1b1b, чаще всего встречающихся у евреев, как сефардов, так и ашкеназов».

После того, как Гитлер аннексировал Австрию, по его приказу еврейские кладбища с надгробиями его предков, архивные записи и прочие указания на его еврейское происхождение методично и старательно уничтожили.

Любопытно также , что всю войну спонсорами гитлеровских газет оставались Ротшильды! А ротшильдовско-рокфеллеровский химический гигант «Фабен» являлся позвоночником гитлеровской экономики. Любопытно, что однажды нацисты конфисковали у Ротшильда замечательную коллекцию персидских ковров.. Тогда Ротшильд написал письмо Гитлеру, где потребовал их возврата, а также потребовал выпустить его в Швейцарию. Гитлер ответил Ротшильду письмом, извинился, но оставил для Евы Браун «ротшильдовские» персидские ковры(уж очень они ей понравились!), а взамен дал деньги из госказны на приобретение не менее стоящих. Кроме того, он приказал дать специальный поезд и приказал Гиммлеру сопровождать Ротшильда, нагруженного до верху своими богатствами, золотом, до границы Швейцарии.

Не надо также забывать, что в истории существуют события, о которых не принято говорить, либо о них умышленно умалчивается. Одним из таких моментов в истории являются события времен Второй мировой войны, а точнее эпизод о том, почему Швейцария, в которой были сосредоточены мировые финансы , не была завоевана Гитлером ? Объяснить это нейтралитетом Швейцарии смешно, поскольку Гитлеру на это было наплевать! А все очень просто, поскольку в банках этой страны, руководителями которых были в основном еврейские сторонники Гитлера, хранились основные финансы немецких нацистов. Любопытно также, что 5 января 1942 года советскими войсками был взят в плен племянник Гитлера Хайнц. Как не парадоксально, но именно его , а не фельдмаршала Паулюса, фюрер намеревался обменять на сына Сталина. Однако Сталин , который и так недолюбливал Якова, дал указание расстрелять племянника фюрера, чтобы исключить всякую возможность обмена! Интересно также, что брат Хайнца – авантюрист Уильям , преследуя меркантильные интересы, шантажировал своего дядю раскрытием семейной тайны о еврейском происхождении Гитлера.

Скажу больше, евреями или евреями-полукровками были Рейхсминистр Рудольф Гесс, Рейхсмаршал Герман Геринг, все три жены которого были «чистокровными» еврейками. И федеральный председатель нацистской партии Грегор Страссер. Глава СС Рейнхард Гейдрих, доктор Йосеф Геббельс, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Генрих Гиммлер, Рейхсминистр фон Риббентроп, фон Кёделль, Йордан и Вильгельм Хюбе, Эрих фон дем Бах-Зелинский, Адольф Эйхман. Этот список можно продолжать и продолжать.

И разве не "историческая сенсация", когда в вермахте служило 150 тысяч евреев! По гитлеровским расовым законам, уничтожению подлежали чистокровные евреи и те, у кого матери были еврейками. А у кого отцы были евреями, а матери немками, или у кого в жилах текла четверть либо одна восьмая еврейской крови, оставались гражданами, назывались специальным словом "мишлинге", ограничивались в ряде прав, но уж от обязанности служить по призыву их, конечно, никто не освобождал! То, что американский президент Рузвельт, и английский Премьер-министр Черчилль были также евреями-полукровками — общеизвестный факт.Кроме того, они отлично знали о еврейском происхождении Гитлера.Знали и ведущие еврейские банкиры, промышленники, политические деятели, члены тайных обществ, еврейские олигархи Германии, Англии и Америки.

Таким образом, ничего нового и, тем более, оскорбительного для Израиля в том, что сказал Лавров, нет, тем более что история, к сожалению, знает довольно много трагические примеров сотрудничества евреев с нацистами. Что поделаешь, еврейская кровь в жилах – вовсе не панацея от нацизма – свидетельством чему и является нынешний президент Украины Зеленский.

При этом трагедия заключается в том, что Зеленский делает это вполне сознательно и вполне добровольно, прикрываясь своим происхождением сам, и прикрывает духовных и кровных наследников палачей своего народа – бандеровских еврейских неонацистов, приведших его к власти над украинским народом !

В этом отношении поучительны высказывания олигарха Коломойского, который активно финансировал предвыборную компанию Зеленского, приведя его к власти :

Читая это кощунственное и циничное заявление Коломойского , складывается впечатление, что бандеровские еврейские неонацисты, пришедшие к власти ,вместе с коллективным Западом стремятся полностью уничтожить украинский народ ,втянув его в военное противостояние с Россией!Остается только пожалеть украинский народ и выразить сожаление, что на президентских выборах у столь многочисленного народа не нашлось достойного украинца,способного успешно возглавить свою страну и предотвратить эту братоубийственную войну !