Какие народы России самые чистоплотные

Согласно исследованиям проведённым фондом «Общественное мнение», Российская Федерация принадлежит к числу стран мира с наиболее чистоплотным населением. Но среди народов, живущих на её огромной территории, есть те, кто в силу разных причин вынуждены пренебрегать гигиеническими нормами, и те, кто моется чаще остальных.

Русские

Едва ли найдётся человек, не слышавший о существовании прославленной русской бани, где мылись, очищались, исцелялись и релаксировали ещё с далёкой древности. Помывочные избы не раз упоминались на страницах «Повести временных лет», а в одном русско-византийском соглашении 907 года, специальным пунктом оговаривалась возможность славянских послов в любое время посещать константинопольские бани.

В исторических документах зафиксировано, что в 1089 епископ Ефимов построил в Переславле первую каменную баню, куда был открыт доступ всем желающим.

Каждый иностранец посещавший Русь, считал своим долгом посетить традиционную мыленку, чтобы глубже понять менталитет хозяев, обливавшихся в парилке квасом и добровольно хлеставших друг друга вениками.

Курляндский путешественник XVII века Я. Рейтенфельс писал в своих воспоминаниях, что в Московии есть «бани, в которых они чуть не ежедневно моются и сильно потеют».

Удмурты

Аналогичное мнение высказывал английский дипломат Дж. Флетчер, говоривший, что русские «ходят два или три раза в неделю в баню, которая служит им вместо всяких лекарств».

Пристрастие удмуртов к частому мытью описано в статье «Ах, баня, баня», принадлежащей перу Н. Бакушиной. Благодаря её этнографическим изысканиям становиться ясным, что удмуртская баня – мунчо, играла важную роль в гигиеническо-ритуальном укладе жизни народа. Обычно располагавшаяся у водоёмов, в некотором отдалении от дома, местная баня строилась по подобию русской, но топилась только по-чёрному. В целях экономии родственники, близкие друзья или хорошие соседи возводили одну парилку на всех, в которую первыми помыться и попариться заходили мужчины и юноши, а после них женщины, девочки и маленькие дети обоих полов.

С собой посетители мунчо брали еловые или берёзовые веники, мочало, а также использовавшийся в качестве шампуня настой из кислого кваса и щелок, заменявший в старину мыло.

В холодное время года удмурты растапливали мунчо еженедельно, а весной, летом и осенью, когда проводились сельскохозяйственные работы – посев, сбор урожая, сенокос, молотьба – практически каждый день.

Кроме того, у удмуртов принято было мыться перед дальним путешествием, в канун государственных и религиозных праздников, семейных торжеств и обрядовых действий.

Здесь же по обыкновению происходили роды, а для каждого новорождённого еще три дня к ряду топили баню, где его мыли, читая заговоры, чтобы ничто не угрожало здоровью и счастью.

Водными процедурами удмурты боролись с простудными заболеваниями, поэтому для каждого приболевшего готовили парилку с эфирной дымкой, для чего на раскалённую каменку брызгали настойки из целебных трав.

Крымские татары

Большими почитателями и ценителями бань были крымские татары, которым посвятил один из разделов своей книги «Баня. Очерки этнографии и медицины» А. Дачник. По его сведениям представители этого этноса испокон веков возводили бани двух типов: индивидуальные или придомовые и общественные, то есть хаммамы. Первые являли собой землянки или полуземлянки с печкой каменкой, а вторые шикарные комплексы по турецкому образцу.

В XVII веке в одном только Бахчисарае, бывшей столице Крымского ханства, действовало сразу 4 хаммама, одна из которых Сары Гюзель сохранилась до наших дней. Превращённая ныне в музей она на протяжении почти 400 лет беспрерывно принимала посетителей, приходивших помыться, встретиться со знакомыми, побеседовать и отдохнуть.

Надо отметить, что нахождение в Сары Гюзель доставляло гостям не только телесное, но эстетическое удовольствие. Всё в ней было прекрасно и затейливая архитектура, и богатый интерьер.

Обогреваемая сложной отопительной системой, по которой горячий воздух циркулировал по стенам и под полами, баня встречала визитёров уютным двориком с фонтаном и препровождала в закованные в мрамор моечные, перекрытые куполами с отверстиями для света в форме звёзд и полумесяцев.

Татары Поволжья

Банная культура поволжских татар, по данным А. Дачника, начинает свой отсчёт с далёкого VIII века, когда на территории современного Татарстана появились первые домовые мыльни.

Собираемые из осиновых, сосновых или липовых брёвен, они, по сведениям А. Сухарева, всегда воздвигались на видном месте и ярко украшались ажурными наличниками и другими резными декоративными элементами.

Татарские мыльни были оплотом гостеприимства, поскольку любой гость, прежде чем зайти в дом должен был посетить баню, помыться, отдохнуть и даже отведать подаваемые прямо тут же традиционные кушанья.

По устоявшемуся обычаю татары ходили в баню с утра, парились еженедельно и натирали свои тела благовониями, которые соединяясь с паром, создавали самобытный местный «дух».

Самыми известными общественными хаммамами поволжских татар, по мнению А. Смирнова, являются возведённые в XIV веке на территории Булгарского городища роскошные Белая и Красная палаты, которые были разрушены в результате вражеских набегов и попустительского отношения местных жителей.

Марийцы

Из издания Г. Сепеева «Восточные марийцы. Историко-этнографическое исследование материальной культуры (середина XIX– начало XX вв.)» становиться очевидным, что мытье входило в число любимейших занятий этого этноса.

Бани марийцев, прошедшие путь от примитивных сложенных из веток шалашей до добротных срубов, были местом избавления от грязи и пота, снятия напряжения и усталости, восстановления телесных и духовных сил.

Называя парилку на местном диалекте мончей или момоцей, они считали её священной зоной, где нельзя ругаться и шуметь, и, судя по словам этнографов, заверявших что «парятца они почти по вся дни в банях», марийцы жили очень дружно.

Но, тем не менее, у них существовал официальный банный день и им был четверг, потому что на него приходился предпоследний день рабочей недели и он следовал за средой, когда традиционно проводились военные сборы.

Используя в качестве средств гигиены кислый катык (аналог ряженки), яичный желток и щелок, чистоплотные марийцы, проводили в бане свадебные, родильные и похоронные обряды, а также лечебные процедуры, с применением мистических заговоров и рецептов народной медицины.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

«Башни Сатаны»: где находятся самые страшные «места силы» на планете https://otari.mirtesen.ru/blog/43151674413/

При каком условии девушку с ребенком брали замуж на Руси https://otari.mirtesen.ru/blog/43797396407/

От кого произошли русские, украинцы и белорусы? https://otari.mirtesen.ru/blog/43573793928/