Грузия, 28 апреля, ГРУЗИНФОРМ. Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор дал интервью испанской El Mundo, главной темой которого стала операция на Украине. Предлагаем читателю три фрагмента из этого интервью:

…Российские силы сделали то, чего мы на Западе не ожидали. Они наступали на протяжённом фронте, от 500 до 800 миль, используя батальонные тактические группы, численностью около 700 человек каждая. Этим соединениям было поручено избегать сопутствующего ущерба и потерь среди мирного населения во время идентификации, изолирования и поражения наземных сил Украины артиллерией, связанной с разведывательными беспилотниками. Процесс поддерживали ракетные атаки воздушных, наземных и военно-морских сил России, которые уничтожили украинское командование и управление. Такой подход замедлил темп операции, но не позволил украинцам начать контрнаступление. В то же время украинские силы были вынуждены переместиться в населенные пункты или отступить к укреплениям, построенным на юго-востоке Донбасса. Так начальная стадия конфликта обеспечила Москве постоянную инициативу и обрекла Киев на неминуемое поражение.

…Учитывая решимость Вашингтона продлить конфликт, чтобы нанести ущерб России, изначальные цели нейтралитета Украины, автономии или независимости сепаратистских республик (ДНР и ЛНР), а также признания Крыма частью России вытесняются новыми целями.

Вероятно, среди них есть постоянный раздел Украины вдоль линии Днепра, при котором Одесса и побережье Черного моря отойдут в руки русских. Непонятно, удержит ли Москва восточное побережье Днепра в районе Киева, но территория к северу, востоку и югу от Харькова будет отделена от Украины, какой мы её сегодня знаем.

…Большинство русскоговорящих на востоке Украины симпатизировали Москве. Однако Россия совершила серьёзную ошибку, когда в самом начале заявила, что не станет оккупировать русскоязычные территории. Вопреки тому, что пишут западные СМИ, многие русскоговорящие в этой области перешли на сторону российских сил, но те, кто этого не сделал, поступили так из боязни, что украинские спецслужбы казнят их, когда Киев вернет себе территории. Когда раздел осуществиться, этот вопрос разрешится.

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