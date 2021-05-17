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Достопримечательности Мексики: 7 самых интересных мест для туриста

Мексика давно стала любимым туристическим направлением для многих путешественников. Согласно статистике, страна принимает в среднем 20 миллионов иностранных туристов каждый год. Учитывая богатое культурное наследие, прекрасные песчаные пляжи, захватывающие дух природные пейзажи и кажущееся бесконечным солнце, это абсолютно не удивительно. Мы выбрали самые интересные достопримечательности Мексики, которые нужно увидеть в первую очередь.

Достопримечательности Мексики: Кабо Сан Лукас

Кабо Сан Лукас — это идеальное место для того, чтобы с головой окунуться в колоритную мексиканскую жизнь. Этот курортный город может похвастаться множеством бутиков, баров, ресторанов и пляжей. Здесь можно до утра танцевать под латиноамериканскую музыку, наслаждаться солнцем и беззаботным настроением. А ещё — заняться водными видами спорта, такими как серфинг, дайвинг, сноркелинг, каякинг и рыбалка.

Кабо Сан Лукас
Кабо Сан Лукас
Кабо Сан Лукас

Пляж Сиполите

Расположенный в штате Оахака у тихоокеанского побережья Мексики, пляж Сиполите, растянувшийся больше, чем на километр, известен своей неповторимой атмосферой хиппи. Посетите популярный район Колония Рока Бланка, где расположены бары, магазины и рестораны с соломенными крышами. Среди других местных достопримечательностей — заповедник черепах на близлежащем пляже Мазунте, и ботанический парк Святой Софии.

Пляж Сиполите
Пляж Сиполите
Пляж Сиполите

Достопримечательности Мексики: Лагуна Сан-Игнасио

Лагуна Сан-Игнасио, расположенная у побережья Нижней Калифорнии – популярное место для наблюдения за китами. Серые киты из восточной части Тихого океана часто посещают лагуну, где на протяжении зимнего сезона производят на свет своих детенышей. Сегодня лагуна считается крупнейшим морским заповедником в Латинской Америке.

Лагуна Сан-Игнасио
Лагуна Сан-Игнасио

Сан-Мигель-де-Альенде

Знаковые кусочки головоломки истории Мексики можно найти в городе Сан-Мигель-де-Альенде. Это было поле боя многочисленных войн, таких как мексиканская война за независимость от Испании (XIX век) и мексиканская революция (ХХ век). Город также известен своей впечатляющей архитектурой в стиле барокко и очаровательными мощеными улочками. Здесь также можно попробовать восхитительную мексиканскую кухню и посетить местные художественные и музыкальные мероприятия.

Сан-Мигель-де-Альенде
Сан-Мигель-де-Альенде
Сан-Мигель-де-Альенде

Достопримечательности Мексики: Кафедральный собор Мехико

Кафедральный собор Мехико является одним из старейших религиозных сооружений страны. Это величественное здание XVI века, архитектурный стиль которого представляет собой смесь мексиканского барельефа и европейского барокко. Как и во многих старых и больших церквях, у собора есть катакомбы. Также здесь можно увидеть причудливо вырезанные алтари и богатую коллекцию произведений искусства. Вместе с ризницей (Саграрио Метрополитано) и Национальным дворцом, собор образует величественный ансамбль, который является одной из главных достопримечательностей Мексики.

Кафедральный собор Мехико
Кафедральный собор Мехико
Кафедральный собор Мехико

Чичен-Ица

Город Чичен-Ица, расположенный на полуострове Юкатан, является одной из самых популярных достопримечательностей Мексики. Это самый большой город майя на Юкатане, в котором находится всемирно известная пирамида Эль-Кастильо, известная ещё как храм Кукулькан. Мел Гибсон выбрал эту храмовую пирамиду в качестве одной из локаций для своего фильма «Апокалипсис». Для древних майя Эль-Кастильо был астрономически значимым местом. Каждая сторона храма-пирамиды имеет 91 ступеньку. Добавьте это число к общему шагу вверху, и получится 365 шагов, которые представляют количество дней в году. В городе также есть астрономическая обсерватория, которая называется Эль-Караколь.

Чичен-Ица
Чичен-Ица
Чичен-Ица

Достопримечательности Мексики: Великая пирамида Чолулы

Великая пирамида Чолулы — это самая большая по объёму пирамида в мире, так что она заслуженно является одним из предметов гордости Мексики. Размер её основания 450х450 метров, а высота от основания — 66 метров. Это грандиозное сооружение, посвященное божеству Кецалькоатлю, былао построено в четыре этапа, первый из которых начался во 2 веке до нашей эры. Архитектура пирамиды, которая сегодня частично скрыта под землёй, близка по стилю к пирамидам Теотиуакана и городов побережья мексиканского залива. Обязательно присоединитесь к экскурсии, которая позволит вам пройти через подземные туннели протяженностью более четырех километров!

Великая пирамида Чолулы
Великая пирамида Чолулы
Великая пирамида Чолулы

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