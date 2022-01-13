Какие необычные животные водятся только в России

Животных, которые обитают только в одном месте называют эндемиками. В нашей стране эндемиков довольно много. Всё благодаря таким регионам как Кавказ, Чукотка, Дальний Восток и Байкал.

Выхухоль

Выхухоль – исконно-русское животное, даже по-английски оно будет также – the vyhuhol. Медведи, которые считаются символом России, встречаются и на других континентах, а вот выхухоль живет только у нас, на обширных просторах Европейской России, и в других местах больше не водится. Выхухоль – нечто среднее между бобром и кротом: она много времени проводит в воде, но так же часто ее можно встретить на суше. Ее нора, в которой она проводит большое количество времени, имеет выход исключительно под водой. Выхухоль очень прожорливое существо, за сутки она может съесть столько пищи, сколько и сама весит. Питается мелкой рыбешкой, различными личинками насекомых, пиявками и разнообразными моллюсками. Выхухоль живет на земле еще со времен мамонта, сегодня этот забавный зверек - эндемик русской фауны, встречается в бассейнах Днепра, Дона, Волги и Урала.

Байкальская нерпа

Нерпы – теплокровные млекопитающие, покрытые шерстью. Численность популяции байкальской нерпы оценивается как 40 - 80 тыс. особей, то есть находится под угрозой.

Путоранский снежный баран

Живёт она обычно 30-35 лет. Достигает размера в длину до 1,5 -1,7 метров и веса до 130-150 кг у взрослых самцов, средний же вес составляет 50-70 кг. В пресноводных водоемах нерпы обитают лишь в озерах Ладожском (Карелия) и на Байкале (Сибирь). 3

Правый рог барана растет в форме правозакрученной спирали, а левый - левозакрученной, формируя сжатый завиток относительно небольшого диаметра, рога довольно мощные и совершенно гладкие. Места обитания. Горные труднодоступные тундры до 1700 м над уровнем моря, на которых сочетаются скальные выходы, служащие баранам убежищем, и пастбища. Живут в верховьях рек Пясина и Хатанга в горах Путорана в основании полуострова Таймыр в Таймырском АО (Красноярский край). Современная численность оценивается всего 5500 голов.

Амурский лемминг

Амурский лемминг - довольно редкий вид грызунов, но быстро размножающийся. Питаются в основном зелёными мхами, летом поедают насекомых. Приносят 2—4 помёта за год. У молодых самок рождается 3—6 детёнышей, у перезимовавших — 5—9. Естественные места обитания амурских леммингов — таёжные леса с преобладанием лиственницы. Распространены от Северного Ледовитого океана между реками Лена и Колыма до юго-востока Камчатского полуострова, а также на Новосибирских островах.

Шмель редчайший

Шмель редчайший - Bombus unicus - вид насекомых из семейства настоящих пчёл. Занесён в Красную книгу России. Ареал охватывает Приамурье и крайний юг Приморья.

Длинохвостая неясыть

Неясыть - редкий гнездящийся вид. Живет в лесной зоне Евразии: на всей территории Кировской области и кочуют по окрестностям. Совершенно точно можно сказать, что они есть в Свечинском районе. Предпочитает высокие деревья, моногамию как стиль жизни и ночную активность.

Розовая чайка

Маленькая чайка изящного телосложения с очень слабым клювом и клиновидным хвостом. Зимой проводит время во льдах Берингова и Охотского морей. Длина тела 34 см. Размах крыльев 84 см. Вес ее составляет 200-250 г. Область регулярного гнездования охватывает преимущественно субарктические материковые тундры и местами лесотундры Восточной Сибири от дельты реки Лена до Чаунской низменности. В Камчатском регионе встречается во время сезонных миграций и зимовки в открытых водах Берингова, Охотского морей и Тихого океана, регулярно посещает морские побережья и залетает по руслам рек в глубь суши.

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