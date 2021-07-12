4 малоизвестных советских проекта времен Холодной войны

Период Холодной войны - это не только время общей напряженности в мире из-за противостояния двух сверхдержав. Это еще и период разработки необычайно большого количества разработок в рамках гонки вооружений.

Вот только при немалом числе концептов много лет стоял гриф секретности, потому информации о них осталось не так много, а о некоторых обыватели даже не слышали. Вашему вниманию «четвёрка» малоизвестных советских проектов времен Холодной войны.

1. Лазерный танк

Супертанк из СССР.

В самый разгар Холодной войны в Советском Союзе начали разработку проекта «Омега». Причиной начало работы по этому концепту стал запрос советского правительства на создание уникального вооружения, способного на больших расстояниях поражать цели потенциальных врагов в воздушном пространстве. Результатом разработок стал ни много ни мало - лазерный танк.

Лазерная пушка на гусеницах.

Бронемашина была оснащена соответствующей пушкой, мощность которой доходила до девяти мегаджоулей. Испытания проекта начались в 1972 году, причем параллельно с тестированием была развернута разработка уже второго комплекса «Омега-2». Вот только концепт лазерного танка так и не был принят на вооружение, а причины такого решения неясны и сегодня. После этого вся информация по проекту была сразу же засекречена, и довольно долгое время о нем вообще никто не знал, кроме бывших разработчиков.

2. Колонизация Марса

Колонизация Марса - советская космическая программа.

Космическая гонка Советского Союза и Соединенных Штатов Америки была одной из основных вех Холодной войны. Последним значимым, даже историческим событием этого периода была высадка на Луну. Однако при этом в Советском Союзе на тот момент уже вовсю планировали не останавливаться на освоении спутника Земли, а идти дальше - колонизировать Марс.

Мало кто знает, что для полета на Марс в СССР успели разработать ракетоноситель.

И мало кто знает, что целый ряд разработок вышел далеко за пределы концепт-артов на на бумаге. Так, например, советские специалисты провели успешные испытания специального ракетного блока, который должен был разогнать космический межпланетный корабль до необходимых скоростей. Правда, довольно быстро правительство предписало вновь переключиться на Лунную программу, поэтому планы по колонизации Марса были заморожены на неопределенный срок.

3. ВВА-14

ВВА-14, концепт-арт.

Одной из страниц гонки вооружений периода Холодной войны было создание новых типов военной техники, которые бы совмещали в себе функционал сразу нескольких существующих типов машин. Одновременно с этим в вопросе создания и модернизации атомных подводных лодок существовала другая сторона - необходимость создать технологию, способную уничтожить субмарины противника. Объединив две вышеизложенные тенденции, советские специалисты взялись за разработку проект ВВА-14.

Малоизвестный мультифункциональный аппарат, о котором уже никто и не вспомнит.

Функционал этого необычного типа военной техники раскрывается уже в названии: аббревиатура ВВА-14 можно расшифровать как «вертикально взлетающая амфибия». Фактически же эта машина совмещала в себе свойства гидросамолёта, экранолёта, бомбардировщика и торпедоносца. Впервые ВВА-14 взлетел в 1974 году, и испытания прошли весьма успешно. Однако проект был заморожен по причине слишком сложной конструкции судна. После этого все прототипы, кроме одного, были уничтожены. Сегодня единственный уцелевший экземпляр хранится в экспозиции центрального музея ВВС в Монино, правда, без крыльев и двигателей.

4. Стреляющая помада

Пожалуй, это - самая опасная помада.

Разведывательная деятельность - это одно из основных направлений работы Холодной войны между Америкой и СССР. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в этот период инженеры с обеих сторон разрабатывали самые разные устройства, которые были призваны помочь шпионам выполнять сложные задания в тылу врага. Ярким примером подобных гаджетов, которые придумали в СССР, была помада с функцией пистолета, которую назвали «поцелуй смерти».

Гаджет для шпионов на крайний случай.

По виду стреляющая помада действительно напоминала упаковку соответствующего косметического средства и представляла собой металлический цилиндр, который был заряжен одной 4,5-миллиметровой пулей. Такой гаджет не мог быть перезаряжен, и стрелял только один раз, поэтому его использовали в самых крайних случаях. Первый задокументированный эпизод практического применения стреляющей помады произошел в пятидесятых годах в Германии.

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