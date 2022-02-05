Зачем евреи делают oбрeзaниe?

Согласно иудейской религиозной традиции, на восьмой день своей жизни каждый еврей мужского пола должен был лишен крайней плоти, т.е, обрезан. Этот обряд называется брит мила и проводится всеми евреями без исключения – его делают даже неверующие люди в знак принадлежности к своей общине.

Но зачем он нужен, для других народов остается тайной. В чем смысл этой традиции, я сейчас расскажу.

Как считается, ветхозаветный пророк Авраам, первый человек, названный в Библии евреем, жил около четырех тысячелетий назад. И именно он стал первым представителем своего народа, кто сделал себе обрезание крайней плоти. При этом, сам Господь говорит, что совершение такого ритуала с этого момента является обязанностью всех его потомков и будет символом заключения договора между Иеговой и евреями. По этой причине обрезание также называется заветом Авраама.

Его суть состоит в том, что каждая из высоких договаривающихся сторон, евреи и Всевышний, берет на себя некие обязательства. Избранный народ обещает быть благочестивым и выполнять установления божественного закона неукоснительно, а Господь за это преумножит число евреев и даст им во владение Землю обетованную. То есть, первоначальный смысл брит милы – исключительно религиозный.

Но дело в том, что обрезание с глухой древности было обычным для всего востока и впервые надежно засвидетельствовано у египтян высшего сословия (но не простолюдинов), которые начали его выполнять еще три тысячи лет до нашей эры – задолго до того, как началась история еврейского народа. Правда, у жителей страны пирамид оно проводилось в сознательном возрасте, а не во младенчестве. И еще в древности у этого обряда появились иные объяснения, кроме установленной свыше обязанности.

Древние евреи следовали более примитивному обычаю подвергаться обрезанию в возрасте половой зрелости, обрезание молодых людей в этом возрасте означало посвящение их в мужчины. После этого они становились воинами и могли сражаться против необрезанных филистимлян. После поселения израильтян в Земле обетованной обряд перенесли на восьмой день после рождения.

Считалось, что это было сделано, чтобы увеличить рост населения, поскольку завет Авраама появился примерно в середине аграрной эры, когда мир стал перенаселенным и конкуренция за сельскохозяйственные угодья оказалась более интенсивной. Таким образом, задачей обрезания было стимулирование повышения рождаемости.

На это указывает, что одновременно появились запреты на супружескую измену, отношения с собственным полом и caмoyдoвлeтвoрeниe, призванные ограничить поведение, не связанное с репродуктивной функцией. После обрезания все иные формы близости, кроме традиционной, становились затруднительными, и древние евреи часто утверждали, что таким образом стараются обуздать свои страсти.

Другой важной функцией обряда было повышение социальной сплоченности и групповая идентификация, выражение верности своему народу и стремление воспрепятствовать его ассимиляции. Объяснение обрезания как гигиенической процедуры звучит, скорее, как оправдание, а не фактическая цель – дело в том, что суровые боги плодородного полумесяца не считали жертвоприношение действительным, если не пролилась чья-то кровь – и отсечение крайней плоти могло считаться разумным компромиссом, по сравнению с приношением Господу живых младенцев.

Ведь даже Иегова приказал Аврааму принести ему на алтарь своего сына, но удержал его руку в последний момент и в итоге ограничился обрезанием. В дальнейшем это стало важным религиозным обрядом, отличающим евреев от своих соседей. Поскольку этот завет был заключен ранее дарования Торы, он часто считается намного более важным.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Подписывайтесь на сайт

Рекомендую также прочесть :

«Бомбу» Ленина в основании СССР хотел взорвать Берия(https://otari.mirtesen.ru/blog/43625905892/)

Отмена крепостного права: почему жизнь крестьян стала хуже https://otari.mirtesen.ru/blog/43762648170/

Как США прикрыли Сталину спину в Катынском деле (https://otari.mirtesen.ru/blog/43807522756)