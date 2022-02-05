Зачем евреи делают oбрeзaниe?

Согласно иудейской религиозной традиции, на восьмой день своей жизни каждый еврей мужского пола должен был лишен крайней плоти, т.е, обрезан. Этот обряд называется брит мила и проводится всеми евреями без исключения – его делают даже неверующие люди в знак принадлежности к своей общине.
Но зачем он нужен, для других народов остается тайной. В чем смысл этой традиции, я сейчас расскажу.
Как считается, ветхозаветный пророк Авраам, первый человек, названный в Библии евреем, жил около четырех тысячелетий назад. И именно он стал первым представителем своего народа, кто сделал себе обрезание крайней плоти. При этом, сам Господь говорит, что совершение такого ритуала с этого момента является обязанностью всех его потомков и будет символом заключения договора между Иеговой и евреями. По этой причине обрезание также называется заветом Авраама.
Его суть состоит в том, что каждая из высоких договаривающихся сторон, евреи и Всевышний, берет на себя некие обязательства. Избранный народ обещает быть благочестивым и выполнять установления божественного закона неукоснительно, а Господь за это преумножит число евреев и даст им во владение Землю обетованную. То есть, первоначальный смысл брит милы – исключительно религиозный.
Древние евреи следовали более примитивному обычаю подвергаться обрезанию в возрасте половой зрелости, обрезание молодых людей в этом возрасте означало посвящение их в мужчины. После этого они становились воинами и могли сражаться против необрезанных филистимлян. После поселения израильтян в Земле обетованной обряд перенесли на восьмой день после рождения.
Считалось, что это было сделано, чтобы увеличить рост населения, поскольку завет Авраама появился примерно в середине аграрной эры, когда мир стал перенаселенным и конкуренция за сельскохозяйственные угодья оказалась более интенсивной. Таким образом, задачей обрезания было стимулирование повышения рождаемости.
На это указывает, что одновременно появились запреты на супружескую измену, отношения с собственным полом и caмoyдoвлeтвoрeниe, призванные ограничить поведение, не связанное с репродуктивной функцией. После обрезания все иные формы близости, кроме традиционной, становились затруднительными, и древние евреи часто утверждали, что таким образом стараются обуздать свои страсти.
Другой важной функцией обряда было повышение социальной сплоченности и групповая идентификация, выражение верности своему народу и стремление воспрепятствовать его ассимиляции. Объяснение обрезания как гигиенической процедуры звучит, скорее, как оправдание, а не фактическая цель – дело в том, что суровые боги плодородного полумесяца не считали жертвоприношение действительным, если не пролилась чья-то кровь – и отсечение крайней плоти могло считаться разумным компромиссом, по сравнению с приношением Господу живых младенцев.
Ведь даже Иегова приказал Аврааму принести ему на алтарь своего сына, но удержал его руку в последний момент и в итоге ограничился обрезанием. В дальнейшем это стало важным религиозным обрядом, отличающим евреев от своих соседей. Поскольку этот завет был заключен ранее дарования Торы, он часто считается намного более важным.
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