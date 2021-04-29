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Штрафной батальон СС «Дирлевангер»: почему их ненавидели и боялось даже СС

Штрафной батальон СС «Дирлевангер»: почему их ненавидели и боялось даже СС

 

 

 

Вопреки распространённому мнению, не Сталин придумал штрафные подразделения, а вермахт. Первая штрафная рота была создана в 1936 году, к началу нападения на Польшу их было 8. После начала войны с СССР нацистское командование стало массово формировать штрафные подразделения

Кровью не искупить

Как пишет Андрей Васильченко в своей книге «Штрафбаты Гитлера. Живые мертвецы вермахта», такие подразделения официально назывались «исправительные батальоны», они участвовали в боях, в частности, на Синявинских высотах под Ленинградом. Зафиксирован не менее, чем один эпизод использования вермахтом заградительного отряда из унтер-офицеров.

Васильченко оценивает выживаемость германских штрафников как нулевую, потому что там, в отличие от РККА, не было амнистии по ранениям или ограничения срока пребывания в штрафной части. Трибуналы осуждали военнослужащих к срокам от шести месяцев до семи лет и вместо мест заключения направляли их на фронт, в основном, Восточный.

Штрафной батальон СС «Дирлевангер»: почему их ненавидели и боялось даже СС

 

Командование расходовало такие части не задумываясь. Солдаты-штрафники понимали, что они, фактически приговорены к смерти, что выражалось, например, в рисовании на касках черепа с костями — сохранилось немало подобных фотографий.

Кроме пехотных, были танковые, авиационные и морские штрафные части.

Количество штрафников вермахта на Восточном фронте было неизменным – 16500 человек. По всему фронту равномерно распределили сто штрафных рот, иногда, из тактических соображений, объединяя в батальон. Из офицеров, унтер-офицеров и рядовых формировали разные роты. т т

Боевое применение

Не считая боёв под Ленинградом, немецкие штрафники ярко проявили себя в Сталинграде. Здесь из них сформировали команды истребителей танков. Артиллерии и даже фаустпатронов не было – противотанковую мину подкладывали под гусеницу советского танка, забрасывая остановившуюся машину гранатами. Для обучения истребителей танков сняли документальное кино.

Штрафной батальон СС «Дирлевангер»: почему их ненавидели и боялось даже СС

 

Активно использовались штрафники под Новороссийском, где вермахт отчаянно контратаковал, пытаясь вернуть контроль над Цемесской бухтой. В ходе одной из атак штрафников красноармейцы уничтожили до трёхсот бойцов противника, заставив немцев отступить. Информацию о бое сообщило Совинформбюро. На северном фасе Курской дуги гитлеровцы применили объединённые силы штрафников, но без успеха.

Мясники Дирлевангера

Отдельно стоит отметить штрафной батальон СС «Дирлевангер», названный по фамилии командира. На самом Оскаре Дирлевангере было некуда клейма ставить — он был финансовый мошенник и педофил, и ему поручили командовать такими же подонками из числа военных преступников из рядов СС.

«Дирлевангер» выполнял карательные функции в Белоруссии и на Украине, где прославился неслыханной жестокостью. В 1942-м году в Белоруссии батальон за несколько недель уничтожил 1050 человек (в основном женщин, детей и стариков). Всего этим подразделением сожжено 180 деревень. Дирлевангер формировал свой батальон исключительно из числа осуждённых за особо тяжкие преступления. В июне 1943 года в рядах батальона насчитывается 760 человек.

Штрафной батальон СС «Дирлевангер»: почему их ненавидели и боялось даже СС

 

Бойцов Дирлевангера ненавидело и боялось даже СС. Сам командир обладал пятью Железными крестами, полученными за «подвиги». Солдат не хватало и командование приняло решение отправить батальон на Восточный фронт. В 1943-м году штрафники СС вступили в свой первый и последний бой с регулярными частями РККА и были наголову разбиты, после чего их отвели в тыл для переформирования. Больше на фронте «Дирлевангер» не использовался – только как каратели, в том числе, для подавления Варшавского восстания в августе 1944 года.

Источник : https://russian7.ru/post/shtrafniki-dirlevangera-pochemu-ikh...

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