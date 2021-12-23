Супружеский долг: почему Крупская на самом деле невзлюбила Сталина

Всем известно, что жена Владимира Ильича терпеть не могла Сталина. Поговаривали, что именно Надежда Константиновна настраивала Ленина против Иосифа Виссарионовича. Но что же стало первопричиной такого неприязненного отношения?

«Мы и вас можем не допустить!»

Министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов, слова которого приведены в книге Феликса Чуева «140 бесед с Молотовым», утверждал, что неприязнь между Надеждой Крупской и Иосифом Сталиным родилась в период болезни Ленина. Врачи запретили посещать Ильича. Согласно решению секретариата, которое провел Сталин, к вождю перестали пускать Григория Зиновьева и Льва Каменева. Те не нашли иного выхода, как пожаловаться Надежде Константиновне. Крупская обратилась с соответствующим вопросом к Иосифу Виссарионовичу, заявив, что Ленин сам хочет видеть Зиновьева и Каменева. Сталин ответил: «Если ЦК решит, то мы и вас можем не допустить!».

Сталина вообще очень раздражала активность Крупской. Он считал, что не должен «ходить на задних лапках» перед Надеждой Константиновной. «Спать с Лениным еще не значит разбираться в ленинизме!» — говорил Сталин. Молотову же Иосиф Виссарионович объяснил все так: «Что же, из-за того, что она (Крупская) пользуется тем же нужником, что и Ленин, я должен так же ее ценить и признавать, как Ленина?

«Рыдала и каталась по полу»

». Впоследствии Сталин не раз критиковал Крупскую за защиту оппозиционеров Зиновьева и Каменева, а также Льва Троцкого. Надежда Константиновна отвечала Сталину тем же: к примеру, некоторые думают, что замечание Ленина о грубости Иосифа Виссарионовича было написано с подачи Крупской.

По мнению Сталина, Ленин поддержал позицию Троцкого по монополии внешней торговли, пойдя на поводу у Крупской. Надежда Константиновна продиктовала Троцкому соответствующее письмо, о содержании которого вскоре стало известно Иосифу Виссарионовичу. Мария Ульянова, сестра Ильича, рассказывала, что Сталин отчитал Крупскую по телефону в столь грубой форме, что та в истерическом припадке «рыдала и каталась по полу». Надежда Константиновна поведала о произошедшем Каменеву, отметив, что за все 30 лет, что состоит в партии, она не слышала в свой адрес ни одного грубого слова, а между тем «интересы партии и Ильича ей не менее дороги, чем Сталину».

Как утверждает историк Борис Соколов, осторожный Каменев дело замял и журить Сталина за его выходку не стал. Впрочем, если верить Марии Ульяновой, спустя несколько дней Иосиф Виссарионович сам позвонил Крупской и «очевидно, старался сгладить неприятное впечатление, произведенное на Надежду Константиновну его выговором и угрозами». Однако этот инцидент произвел большое впечатление и на Ленина, который продиктовал записку Сталину с требованием извиниться перед его женой. Это еще одна версий, поясняющая причину размолвки и дальнейших неприязненных отношений между Крупской и Сталиным.

«Главное партийное задание – быть женой»

Однако Серго Берия, сын наркома, в своей книге «Мой отец Берия», приводит рассказ самого Сталина о том, что же привело к вражде между ним и Крупской. Как пишет Серго Берия, это случилось еще до болезни Ленина. Якобы Надежда Константиновна пожаловалась Сталину на то, что Ильич «переспал со всеми девушками секретариата». Крупская попросила, чтобы Центральный Комитет принял меры, так как поведение ее мужа бросает тень на все правительство. Вскоре на повестке внеочередного заседания ЦК, где присутствовала и сама Крупская, и Владимир Ильич, действительно значился вопрос о «проказах» вождя. Тогда все разразились смехом, да и Ленин насмешливо поглядывал по сторонам.

Как вспоминал Сталин, заседавшие пришли к выводу о том, что Владимир Ильич и в самом деле виновен в недостойном поведении, но Крупская виновата гораздо больше: «...возложив на себя многочисленные партийные обязанности, она игнорирует свой супружеский долг». Иосиф Виссарионович сообщил, что на заседании было решено освободить Надежду Константиновну от всех поручений и напомнить ей о том, что ее «главное партийное задание – быть женой Владимира Ильича и выполнять свои супружеские обязанности». Крупская вышла из зала, громко хлопнув дверью. По словам Лаврентия Берии, который изучал архивные документы, именно после этого случая Надежда Константиновна и невзлюбила Сталина.

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